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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Струга Трим-Лум
 
Позже
Слован Братислава
Прогнозы 46
Струга Трим-Лум 6.5% (3)
X 19.6% (9)
Слован Братислава 73.9% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Струга Трим-Лум
Ничья
Слован Братислава
4.30
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4.05
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3.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Струга Трим-Лум
Слован Братислава

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Струга Трим-Лум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибраими Бесарт 2 (1) 2
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куцка Юрай 2 2
Вайсс Владимир 1 1
Мак Роберт 1 1
Стрелец Давид 0 0
Марчелли Нино 0 0

Карточки

Струга Трим-Лум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Криваньева Бесарт 1 0
Евтовски Стефан 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 1 0
Байрич Кенан 1 0

Результаты матчей

Струга Трим-Лум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Струга Трим-Лум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Струга Трим-Лум
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0 Тирана - Струга Трим-Лум 0:1 Партизани - Струга Трим-Лум 0:1
Струга Трим-Лум - Тиквеш 3:4 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 0:2 Струга Трим-Лум - КФ Гостивари 1:0 Тиквеш - Струга Трим-Лум 3:2 Струга Трим-Лум - Силекс 2:3 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Брегалница 2:2 Вардар - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - Воска Спорт 3:1 Работнички - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 2:1 Силекс - Струга Трим-Лум 0:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:2 Работнички - Струга Трим-Лум 0:0
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5
Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава - Жилина 1:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1

Результаты матчей

Струга Трим-Лум
Слован Братислава

Точный счет

4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Струга Трим-Лум
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Эгнатия Зейнулай Арбин 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Струга Трим-Лум - Слован Братислава от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 46
    Струга Трим-Лум 6.5% (3)
    X 19.6% (9)
    Слован Братислава 73.9% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Струга Трим-Лум
    Ничья
    Слован Братислава
    4.30
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    4.05
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    3.90
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    Прогнозы на матч Струга Трим-Лум - Слован Братислава

    Исход игры
    Струга Трим-Лум
    6.3% (3)
    Ничья
    18.8% (9)
    Слован Братислава
    75% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Слован Братислава
    41.7% (20)
    1:1 Ничья
    14.6% (7)
    0:1 Слован Братислава
    12.5% (6)
    0:2 Слован Братислава
    10.4% (5)
    1:3 Слован Братислава
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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    Струга Трим-Лум
    Слован Братислава
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