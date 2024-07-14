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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Петрокуб
 
Позже
Ордабасы
Прогнозы 51
Петрокуб 78.4% (40)
X 15.7% (8)
Ордабасы 5.9% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Петрокуб
Ничья
Ордабасы
2.70
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3.30
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3.15
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Петрокуб
Ордабасы

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрак Виктор 1 0
Амброс Владимир 1 0
Борш Ион 1 0
Ордабасы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малый Сергей 1 0
Пластун Игорь 1 0
Яхшибоев Джасурбек 1 0

Результаты последних матчей

Петрокуб
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Ордабасы - Петрокуб 0:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1
Петрокуб - Зимбру 4:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Милсами 3:0 Ставчены - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 5:0 Петрокуб - Ставчены 8:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Локомотив Ташкент - Петрокуб 1:1
Ордабасы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ордабасы - Петрокуб 0:0 Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1
Ордабасы - Жетысу 3:1 Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Елимай Семей - Ордабасы 0:4 Факел - Ордабасы 2:1 Ордабасы - Пюник 2:4

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Эгнатия Зейнулай Арбин 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Петрокуб - Ордабасы от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 51
    Петрокуб 78.4% (40)
    X 15.7% (8)
    Ордабасы 5.9% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Петрокуб
    Ничья
    Ордабасы
    2.70
    Реклама, betcity.ru
    3.30
    Реклама, betcity.ru
    3.15
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    Прогнозы на матч Петрокуб - Ордабасы

    Исход игры
    Петрокуб
    77.4% (41)
    Ничья
    17% (9)
    Ордабасы
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (13)
    Меньше
    75% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    42.31% (22)
    Нет
    57.69% (30)
    Популярный счёт
    1:0 Петрокуб
    45.3% (24)
    2:1 Петрокуб
    20.8% (11)
    1:1 Ничья
    17% (9)
    2:0 Петрокуб
    9.4% (5)
    1:2 Ордабасы
    3.8% (2)
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    Ордабасы
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