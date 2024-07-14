Тур: 1. Стадион: Зимбру.
История личных встреч
Петрокуб
Ордабасы
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Петрокуб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрак Виктор
|1
|0
|Амброс Владимир
|1
|0
|Борш Ион
|1
|0
Ордабасы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малый Сергей
|1
|0
|Пластун Игорь
|1
|0
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0
Результаты последних матчей
Петрокуб
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Ордабасы - Петрокуб 0:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1
Петрокуб - Зимбру 4:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Милсами 3:0 Ставчены - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 5:0 Петрокуб - Ставчены 8:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Локомотив Ташкент - Петрокуб 1:1
Ордабасы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ордабасы - Петрокуб 0:0 Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1
Ордабасы - Жетысу 3:1 Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Елимай Семей - Ордабасы 0:4 Факел - Ордабасы 2:1 Ордабасы - Пюник 2:4
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|2
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Эгнатия
|Зейнулай Арбин
|1
Прогнозы на матч Петрокуб - Ордабасы
Исход игры
Петрокуб
77.4% (41)
Ничья
17% (9)
Ордабасы
5.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
25% (13)
Меньше
75% (39)
Обе команды забьют
Да
42.31% (22)
Нет
57.69% (30)
Популярный счёт
1:0 Петрокуб
45.3% (24)
2:1 Петрокуб
20.8% (11)
1:1 Ничья
17% (9)
2:0 Петрокуб
9.4% (5)
1:2 Ордабасы
3.8% (2)
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