Тур: 1. Стадион: Мунисипаль де Дифферданж. Главный судья: Альберола Хавьер
0:0
Конец матча
0'
34' Красная карточкаJuan Bedouret
42' Желтая карточкаЭджупи Альберт
61' Желтая карточкаЖоржинью Перейра
75' Желтая карточкаФредериксберг Арни
83' Желтая карточкаЭль-Идрисси Адхам
90'+6
Ход матча
34'
42'
61'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
12 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
84
Felipe
V
- Основной состав
-
84 Felipe VВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
30 Rui Nibra
-
-
-
-
-
22 Goncalo Lixa
-
77 Gianluca Bei
-
-
Главный тренер: Pedro Resende
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ахмед ЛатифНападающий
-
Главный тренер: Espen Haug
История личных встреч
Дифферданж
Клаксвик
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Дифферданж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксберг Арни
|2 (1)
|1
Карточки
Дифферданж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Идрисси Адхам
|2
|0
|Juan Bedouret
|0
|1
|Жоржинью Перейра
|1
|0
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фредериксберг Арни
|1
|0
|Павлович Дени
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Петерсен Бёрге
|1
|0
Результаты матчей
Дифферданж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Дифферданж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дифферданж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Клаксвик - Дифферданж 2:0 Фола - Дифферданж 2:0 Дифферданж - Вильц 1:1 Прогрес - Дифферданж 0:1
Дифферданж - Виктория Роспорт 2:2 Унион Титус - Дифферданж 1:4 Дифферданж - Свифт Эсперанж 2:0 Шиффланж 95 - Дифферданж 0:4 Дифферданж - Мариска Мерш 2:0 Жюнесс Эш - Дифферданж 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дифферданж - Страссен 2:0 Мондор-ле-Бэн - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Кэрьенг 4:0 Мондерканге - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Расинг Юнион 7:0 Мондорф - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Рюмеланж 5:1 Вильц - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Прогрес 3:1
Клаксвик
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0
Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Скала - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Рунавик 3:2 Б-36 - Клаксвик 2:0 Клаксвик - Фуглафйордур 6:0 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Бэйцзин Гоань 0:1
Результаты матчей
Дифферданж
Клаксвик
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Дифферданж
Клаксвик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|ТНС
|Янг Брэд
|3
|ФКСБ
|Эджума Малком
|2 (2)
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2 (1)
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дифферданж 0:0 Клаксвик
Исход игры
Дифферданж
55.4% (62)
Ничья
19.6% (22)
Клаксвик
25% (28)
Тотал 2.5
Больше
53.27% (57)
Меньше
46.73% (50)
Обе команды забьют
Да
70.09% (75)
Нет
29.91% (32)
Популярный счёт
2:1 Дифферданж
29.5% (33)
1:1 Ничья
17.9% (20)
1:2 Клаксвик
17% (19)
1:0 Дифферданж
12.5% (14)
2:0 Дифферданж
9.8% (11)
0:1 Клаксвик
4.5% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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