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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Дифферданж
0:0
Конец матча
Клаксвик
0'
34' Красная карточка
Juan Bedouret
42' Желтая карточка
Эджупи Альберт
61' Желтая карточка
Жоржинью Перейра
75' Желтая карточка
Фредериксберг Арни
83' Желтая карточка
Эль-Идрисси Адхам
90'+6

Ход матча

34'
Juan Bedouret
 
42'
 
Эджупи Альберт
46'
 
Павлович Дени
Эджупи Альберт
59'
Эль-Идрисси Адхам
Андрада Федерико
 
61'
Жоржинью Перейра
 
67'
 
Гибсон Джордж
Да Силва Патрик
72'
Силва Диогу
Guillaume Trani
 
72'
Goncalo Lixa
Франзони Жеффри
 
75'
 
Фредериксберг Арни
77'
 
Одемарксбаккен Кристоффер
Йоэнсен Рене
78'
 
Феро Одмар
Ямбере Седрик
83'
Эль-Идрисси Адхам
 
86'
 
Петерсен Петур
Клеттскард Палл
86'
Буш Андреас
Д'Анцико Кевин
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 12 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Дифферданж 55.4% (62)
X 19.6% (22)
Клаксвик 25% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
84
Felipe
V
4
Д'Анцико
Кевин
5
Брюско
Тео
14
Juan
Bedouret
25
Франзони
Жеффри
55
Leandro
Borges
Da
silva
10
Guillaume
Trani
21
Ludovic
Rauch
23
Rychelmy
Santos
Silva
32
Андрада
Федерико
28
Жоржинью
Перейра
96
Mark
Jensen
4
Ямбере
Седрик
20
Петерсен
Бёрге
3
Бернтссон
Александер
17
Даниэльсен
Йоаннес
14
Йоэнсен
Рене
32
Кронберг
Клаес
2
Да
Силва
Патрик
7
Фредериксберг
Арни
9
Клеттскард
Палл
28
Эджупи
Альберт
Дифферданж
3-5-2
Клаксвик
3-4-3

История личных встреч

Дифферданж
Клаксвик

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Дифферданж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксберг Арни 2 (1) 1

Карточки

Дифферданж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Идрисси Адхам 2 0
Juan Bedouret 0 1
Жоржинью Перейра 1 0
Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фредериксберг Арни 1 0
Павлович Дени 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Петерсен Бёрге 1 0

Результаты матчей

Дифферданж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Дифферданж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дифферданж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Клаксвик - Дифферданж 2:0 Фола - Дифферданж 2:0 Дифферданж - Вильц 1:1 Прогрес - Дифферданж 0:1
Дифферданж - Виктория Роспорт 2:2 Унион Титус - Дифферданж 1:4 Дифферданж - Свифт Эсперанж 2:0 Шиффланж 95 - Дифферданж 0:4 Дифферданж - Мариска Мерш 2:0 Жюнесс Эш - Дифферданж 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дифферданж - Страссен 2:0 Мондор-ле-Бэн - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Кэрьенг 4:0 Мондерканге - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Расинг Юнион 7:0 Мондорф - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Рюмеланж 5:1 Вильц - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Прогрес 3:1
Клаксвик
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0
Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Скала - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Рунавик 3:2 Б-36 - Клаксвик 2:0 Клаксвик - Фуглафйордур 6:0 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Бэйцзин Гоань 0:1

Результаты матчей

Дифферданж
Клаксвик

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дифферданж
Клаксвик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ТНС Янг Брэд 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
Слован Братислава Вайсс Владимир 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Эджупи Альберт получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      УДАЛЕНИЕ! - Juan Bedouret увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Municipal de Differdange. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Дифферданж 55.4% (62)
    X 19.6% (22)
    Клаксвик 25% (28)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дифферданж 0:0 Клаксвик

    Исход игры
    Дифферданж
    55.4% (62)
    Ничья
    19.6% (22)
    Клаксвик
    25% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.27% (57)
    Меньше
    46.73% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (75)
    Нет
    29.91% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Дифферданж
    29.5% (33)
    1:1 Ничья
    17.9% (20)
    1:2 Клаксвик
    17% (19)
    1:0 Дифферданж
    12.5% (14)
    2:0 Дифферданж
    9.8% (11)
    0:1 Клаксвик
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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