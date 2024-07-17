Тур: 1. Стадион: Inver Park.
0'
19' Желтая карточкаРэндалл Марк
19' Желтая карточкаОндоа Джозеф
20' Желтая карточкаГаллахер Кристофер
25' Желтая карточкаSean Graham
31' Желтая карточкаРайан Энди
35' Желтая карточкаЛемайич Дарко
Ход матча
19'
19'
25'
31'
35'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
18
Болджер
Киан
3
Ивс
Леви
11
Sean
Graham
29
Райан
Энди
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
26
Панич
Стефан
25
Мареш
Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Болджер КианЗащитник
- Защитник
-
3 Ивс ЛевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Sean GrahamПолузащитник
- Нападающий
-
29 Райан ЭндиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Dylan Graham
-
10 Lee Bonis
-
-
24 Sean Brown
-
25 Dylan Sloan
-
34 Oisin Devlin
-
Главный тренер: Tiernan Lynch
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
-
25 Мареш ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Davis Cucurs
-
Главный тренер: Мороз Виктор
История личных встреч
Ларн
РФШ Рига
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панич Стефан
|1
|0.5
|Кигурс Мартиньш
|1
|0.5
|Балодис Даниэль
|1
|0.5
|Икауниекс Янис
|0
|0
Карточки
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болджер Киан
|1
|0
|Доннелли Аарон
|1
|0
|Алтынтоп Барыш
|1
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадьо Седрик
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
Результаты матчей
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ларн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0
Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленавон 5:0 Ларн - Ньюри Сити 3:0 Гленторан - Ларн 1:2 Данганнон Свифт - Ларн 0:2
РФШ Рига
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1
Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 2:0 РФШ Рига - Ауда 2:1 Рига - РФШ Рига 1:2 Гробиня - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Метта лу 2:0 РФШ Рига - Тукумс 2000 5:0 Даугавпилс - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 5:1
Результаты матчей
Ларн
РФШ Рига
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ларн
РФШ Рига
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|ТНС
|Янг Брэд
|3
|ФКСБ
|Эджума Малком
|2 (2)
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2 (1)
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ларн 0:0 РФШ Рига
Исход игры
Ларн
25.2% (29)
Ничья
27.8% (32)
РФШ Рига
47% (54)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (46)
Меньше
57.41% (62)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.1% (30)
1:2 РФШ Рига
26.1% (30)
0:1 РФШ Рига
13% (15)
2:1 Ларн
9.6% (11)
2:0 Ларн
6.1% (7)
1:0 Ларн
6.1% (7)
3:1 Ларн
1.7% (2)
0:2 РФШ Рига
1.7% (2)
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