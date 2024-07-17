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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Ларн
0:4
Конец матча
РФШ Рига
0'
19' Желтая карточка
Рэндалл Марк
19' Желтая карточка
Ондоа Джозеф
20' Желтая карточка
Галлахер Кристофер
25' Желтая карточка
Sean Graham
31' Желтая карточка
Райан Энди
35' Желтая карточка
Лемайич Дарко
0:1
38' Гол
Сантана Эмерсон
41' Желтая карточка
Matthew Lusty
0:2
44' Гол
Лемайич Дарко
0:3
45' Гол
Икауниекс Янис
0:4
56' Гол
Диоманде Исмаэль
90'+5

Ход матча

19'
Рэндалл Марк
 
19'
 
Ондоа Джозеф
20'
Галлахер Кристофер
 
25'
Sean Graham
 
31'
Райан Энди
 
35'
 
Лемайич Дарко
38'
0:1
Сантана Эмерсон
(Лемайич Дарко)
41'
Matthew Lusty
 
44'
0:2
Лемайич Дарко
45'
0:3
Икауниекс Янис
46'
 
Рашид Нджи Харуна
Adam Markhiev
56'
0:4
Диоманде Исмаэль
(Икауниекс Янис)
60'
Dylan Sloan
Рэндалл Марк
 
60'
Lee Bonis
Matthew Lusty
 
60'
 
Куадьо Седрик
Лемайич Дарко
60'
 
Кигурс Мартиньш
Икауниекс Янис
60'
 
Одишариа Лаша
Сантана Эмерсон
73'
Томсон Джозеф
Conor McKendry
 
73'
О'Нил Пол
Галлахер Кристофер
 
73'
 
Rostand Ndjiki
Мареш Петер
77'
Алтынтоп Барыш
Sean Graham
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 115
Ларн 25.2% (29)
X 27.8% (32)
РФШ Рига 47% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фергюсон
Рохан
23
Косгроув
Томас
18
Болджер
Киан
4
Доннелли
Аарон
3
Ивс
Леви
8
Рэндалл
Марк
27
Галлахер
Кристофер
11
Sean
Graham
30
Matthew
Lusty
29
Райан
Энди
7
Conor
McKendry
40
Ондоа
Джозеф
2
Балодис
Даниэль
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
9
Икауниекс
Янис
27
Adam
Markhiev
26
Панич
Стефан
25
Мареш
Петер
7
Диоманде
Исмаэль
22
Лемайич
Дарко
10
Сантана
Эмерсон
Ларн
4-3-3
РФШ Рига
3-4-3

История личных встреч

Ларн
РФШ Рига

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 1 0.5
Лемайич Дарко 1 0.5
Панич Стефан 1 0.5
Диоманде Исмаэль 1 0.5
Кигурс Мартиньш 1 0.5
Балодис Даниэль 1 0.5
Сантана Эмерсон 1 0.5

Карточки

Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэндалл Марк 1 0
Болджер Киан 1 0
Райан Энди 1 0
Доннелли Аарон 1 0
Sean Graham 1 0
Галлахер Кристофер 1 0
Matthew Lusty 1 0
Алтынтоп Барыш 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадьо Седрик 1 0
Ондоа Джозеф 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Лемайич Дарко 1 0

Результаты матчей

Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Ларн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ларн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0
Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленавон 5:0 Ларн - Ньюри Сити 3:0 Гленторан - Ларн 1:2 Данганнон Свифт - Ларн 0:2
РФШ Рига
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1
Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 2:0 РФШ Рига - Ауда 2:1 Рига - РФШ Рига 1:2 Гробиня - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Метта лу 2:0 РФШ Рига - Тукумс 2000 5:0 Даугавпилс - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 5:1

Результаты матчей

Ларн
РФШ Рига

Точный счет

0:4
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ларн
РФШ Рига

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ТНС Янг Брэд 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
Слован Братислава Вайсс Владимир 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 19'
      Рэндалл Марк получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 115
    Ларн 25.2% (29)
    X 27.8% (32)
    РФШ Рига 47% (54)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ларн 0:4 РФШ Рига

    Исход игры
    Ларн
    25.2% (29)
    Ничья
    27.8% (32)
    РФШ Рига
    47% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.59% (46)
    Меньше
    57.41% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (75)
    Нет
    30.56% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.1% (30)
    1:2 РФШ Рига
    26.1% (30)
    0:1 РФШ Рига
    13% (15)
    2:1 Ларн
    9.6% (11)
    2:0 Ларн
    6.1% (7)
    1:0 Ларн
    6.1% (7)
    3:1 Ларн
    1.7% (2)
    0:2 РФШ Рига
    1.7% (2)
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