Тур: 1. Стадион: Inver Park. Главный судья: Коррейя Густаво
0'
19' Желтая карточкаРэндалл Марк
19' Желтая карточкаОндоа Джозеф
20' Желтая карточкаГаллахер Кристофер
25' Желтая карточкаSean Graham
31' Желтая карточкаРайан Энди
35' Желтая карточкаЛемайич Дарко
0:1
38' ГолСантана Эмерсон
41' Желтая карточкаMatthew Lusty
0:2
44' ГолЛемайич Дарко
0:3
45' ГолИкауниекс Янис
0:4
56' ГолДиоманде Исмаэль
90'+5
Ход матча
19'
19'
25'
31'
35'
38'
0:1
41'
44'
0:2
45'
0:3
56'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
18
Болджер
Киан
3
Ивс
Леви
11
Sean
Graham
29
Райан
Энди
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
26
Панич
Стефан
25
Мареш
Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Болджер КианЗащитник
- Защитник
-
3 Ивс ЛевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Sean GrahamПолузащитник
- Нападающий
-
29 Райан ЭндиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Dylan Graham
-
10 Lee Bonis
-
-
24 Sean Brown
-
25 Dylan Sloan
-
34 Oisin Devlin
-
Главный тренер: Tiernan Lynch
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
-
25 Мареш ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Davis Cucurs
-
Главный тренер: Мороз Виктор
История личных встреч
Ларн
РФШ Рига
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|1
|0.5
|Лемайич Дарко
|1
|0.5
|Панич Стефан
|1
|0.5
|Диоманде Исмаэль
|1
|0.5
|Кигурс Мартиньш
|1
|0.5
|Балодис Даниэль
|1
|0.5
|Сантана Эмерсон
|1
|0.5
Карточки
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэндалл Марк
|1
|0
|Болджер Киан
|1
|0
|Райан Энди
|1
|0
|Доннелли Аарон
|1
|0
|Sean Graham
|1
|0
|Галлахер Кристофер
|1
|0
|Matthew Lusty
|1
|0
|Алтынтоп Барыш
|1
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадьо Седрик
|1
|0
|Ондоа Джозеф
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Лемайич Дарко
|1
|0
Результаты матчей
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Ларн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ларн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0
Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленавон 5:0 Ларн - Ньюри Сити 3:0 Гленторан - Ларн 1:2 Данганнон Свифт - Ларн 0:2
РФШ Рига
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1
Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 2:0 РФШ Рига - Ауда 2:1 Рига - РФШ Рига 1:2 Гробиня - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Метта лу 2:0 РФШ Рига - Тукумс 2000 5:0 Даугавпилс - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 5:1
Результаты матчей
Ларн
РФШ Рига
Точный счет
0:4
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ларн
РФШ Рига
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|ТНС
|Янг Брэд
|3
|ФКСБ
|Эджума Малком
|2 (2)
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2 (1)
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ларн 0:4 РФШ Рига
Исход игры
Ларн
25.2% (29)
Ничья
27.8% (32)
РФШ Рига
47% (54)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (46)
Меньше
57.41% (62)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.1% (30)
1:2 РФШ Рига
26.1% (30)
0:1 РФШ Рига
13% (15)
2:1 Ларн
9.6% (11)
2:0 Ларн
6.1% (7)
1:0 Ларн
6.1% (7)
3:1 Ларн
1.7% (2)
0:2 РФШ Рига
1.7% (2)
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