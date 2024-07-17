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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Эгнатия
1:1
Первый тайм: 36'
Борац Баня-Лука
0'
11' Желтая карточка
Damir Hrelja
1:0
17' Гол
Ибрахимоглу Мелих
20' Желтая карточка
Враньеш Стоян
22' Желтая карточка
Джемайли Арбенит
1:1
30' Гол
Лукич Йован

Ход матча

11'
 
Damir Hrelja
17'
Ибрахимоглу Мелих
1:0
20'
 
Враньеш Стоян
22'
Джемайли Арбенит
 
30'
1:1
Лукич Йован

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 17 Владение мячом, % 83
Прогнозы 113
Эгнатия 23.9% (27)
X 45.1% (51)
Борац Баня-Лука 31% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эгнатия
Ничья
Борац Баня-Лука
2.90
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4.50
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2.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шерри
Ален
3
Francois
Dulysse
13
Малота
Ренато
19
Джемайли
Арбенит
44
Фангаж
Абдурраман
28
Ахметай
Алессандро
6
Алекси
Альбано
70
Лушкья
Реги
4
Алиев
Замиг
77
Ибрахимоглу
Мелих
14
Lorougnon
Doukouo
1
Шишковски
Дамьян
20
Квржич
Зоран
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
16
Эррера
Себастьян
15
Граховац
Срджан
23
Враньеш
Стоян
11
Damir
Hrelja
77
Савич
Стефан
V
10
David
Vukovic
19
Лукич
Йован
Эгнатия
3-5-2
Борац Баня-Лука
4-2-3-1

История личных встреч

Эгнатия
Борац Баня-Лука

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Эгнатия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрахимоглу Мелих 1 0.5
Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damir Hrelja 1 0.5
Эррера Себастьян 0 0

Карточки

Эгнатия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндреца Эдисон 1 1
Зейнулай Арбин 0 1
Джемайли Арбенит 1 0
Алекси Альбано 1 0
Фангаж Абдурраман 1 0
Алиев Замиг 1 0
Francois Dulysse 1 0
Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Стоян 1 0
Damir Hrelja 1 0
David Vukovic 1 0

Результаты матчей

Эгнатия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Эгнатия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эгнатия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Будучность 1:2 Марибор - Эгнатия 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2
Партизани - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Кукес - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Динамо Тирана - Эгнатия 0:1 Теута - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Лачи - Эгнатия 1:2 Эгнатия - Партизани 2:1 Эрзени - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Эгнатия - Кукес 1:0 Скендербеу - Эгнатия 2:0 Тирана - Эгнатия 1:1 Эгнатия - Лачи 3:1
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2
Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2 Борац Баня-Лука - Звьезда Бргуле 3:1 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2

Результаты матчей

Эгнатия
Борац Баня-Лука

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эгнатия
Борац Баня-Лука

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ТНС Янг Брэд 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
Слован Братислава Вайсс Владимир 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elbasan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Эгнатия 23.9% (27)
X 45.1% (51)
Борац Баня-Лука 31% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эгнатия
Ничья
Борац Баня-Лука
2.90
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4.50
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2.90
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Эгнатия 1:1 Борац Баня-Лука онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эгнатия 1:1 Борац Баня-Лука

Исход игры
Эгнатия
23.9% (27)
Ничья
45.1% (51)
Борац Баня-Лука
31% (35)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (42)
0:1 Борац Баня-Лука
15% (17)
1:2 Борац Баня-Лука
14.2% (16)
1:0 Эгнатия
8.8% (10)
2:1 Эгнатия
7.1% (8)
2:0 Эгнатия
4.4% (5)
0:0 Ничья
4.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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