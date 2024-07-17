Тур: 1. Стадион: Эльбасан Арена.
1:1
Первый тайм: 36'
0'
11' Желтая карточкаDamir Hrelja
1:0
17' ГолИбрахимоглу Мелих
20' Желтая карточкаВраньеш Стоян
22' Желтая карточкаДжемайли Арбенит
1:1
30' ГолЛукич Йован
Ход матча
11'
17'
20'
22'
30'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
17 Владение мячом, % 83
Прогноз на матч от Liveresult
70
Лушкья
Реги
20
Квржич
Зоран
11
Damir
Hrelja
19
Лукич
Йован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Лушкья РегиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
82 Каса РедиПолузащитник
-
-
23 Juozas Lubas
-
24 Rezart Rama
-
29 Mario Gjata
-
Главный тренер: Тетова Эдлир
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Damir HreljaПолузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лукич ЙованНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Pavle Dajic
-
31 Savo Susic
-
-
-
Главный тренер: Жижович Младен
История личных встреч
Эгнатия
Борац Баня-Лука
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Эгнатия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0.5
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damir Hrelja
|1
|0.5
|Эррера Себастьян
|0
|0
Карточки
Эгнатия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндреца Эдисон
|1
|1
|Зейнулай Арбин
|0
|1
|Джемайли Арбенит
|1
|0
|Алекси Альбано
|1
|0
|Фангаж Абдурраман
|1
|0
|Алиев Замиг
|1
|0
|Francois Dulysse
|1
|0
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Стоян
|1
|0
|Damir Hrelja
|1
|0
|David Vukovic
|1
|0
Результаты матчей
Эгнатия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Эгнатия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эгнатия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Будучность 1:2 Марибор - Эгнатия 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2
Партизани - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Кукес - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Динамо Тирана - Эгнатия 0:1 Теута - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Лачи - Эгнатия 1:2 Эгнатия - Партизани 2:1 Эрзени - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Эгнатия - Кукес 1:0 Скендербеу - Эгнатия 2:0 Тирана - Эгнатия 1:1 Эгнатия - Лачи 3:1
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2
Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2 Борац Баня-Лука - Звьезда Бргуле 3:1 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2
Результаты матчей
Эгнатия
Борац Баня-Лука
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Эгнатия
Борац Баня-Лука
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|ТНС
|Янг Брэд
|3
|ФКСБ
|Эджума Малком
|2 (2)
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2 (1)
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эгнатия 1:1 Борац Баня-Лука
Исход игры
Эгнатия
23.9% (27)
Ничья
45.1% (51)
Борац Баня-Лука
31% (35)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (42)
0:1 Борац Баня-Лука
15% (17)
1:2 Борац Баня-Лука
14.2% (16)
1:0 Эгнатия
8.8% (10)
2:1 Эгнатия
7.1% (8)
2:0 Эгнатия
4.4% (5)
0:0 Ничья
4.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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