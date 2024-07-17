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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Эгнатия
2:1
Итог после пенальти
1
4
Борац Баня-Лука
0'
11' Желтая карточка
Damir Hrelja
1:0
17' Гол
Ибрахимоглу Мелих
20' Желтая карточка
Враньеш Стоян
22' Желтая карточка
Джемайли Арбенит
1:1
30' Гол
Лукич Йован
53' Желтая карточка
Граховац Срджан
63' Желтая карточка
Эррера Себастьян
64' Желтая карточка
Mladen Zizovic
66' Желтая карточка
Кулашин Энвер
76' Желтая карточка
Квржич Зоран
2:1
82' Гол
Lorougnon Doukouo
94' Вторая желтая карточка
Mladen Zizovic
120' Желтая карточка
Шерри Ален
1 4
2:2
Эррера Себастьян
Алекси Альбано
2:2
2:3
Пейович Никола
Ибрахимоглу Мелих
3:3
3:4
Esmir Hasukic
Лушкья Реги
3:4
3:5
Чавич Давид

Ход матча

11'
 
Damir Hrelja
17'
Ибрахимоглу Мелих
1:0
20'
 
Враньеш Стоян
22'
Джемайли Арбенит
 
30'
1:1
Лукич Йован
53'
 
Граховац Срджан
56'
 
Челич Макс Юрай
Враньеш Стоян
56'
 
Кулашин Энвер
Damir Hrelja
57'
Каса Реди
Francois Dulysse
 
63'
 
Эррера Себастьян
64'
 
Mladen Zizovic
66'
 
Кулашин Энвер
74'
Mario Gjata
Ахметай Алессандро
 
76'
 
Квржич Зоран
82'
Lorougnon Doukouo
2:1
86'
 
Чавич Давид
David Vukovic
86'
 
Пейович Никола
Граховац Срджан
94'
 
Mladen Zizovic
99'
 
Esmir Hasukic
Лукич Йован
105'
Juozas Lubas
Алиев Замиг
 
108'
Rezart Rama
Lorougnon Doukouo
 
120'
Шерри Ален
 
121'
2:2
Эррера Себастьян
121'
Алекси Альбано
2:2
121'
2:3
Пейович Никола
121'
Ибрахимоглу Мелих
3:3
121'
3:4
Esmir Hasukic
121'
Лушкья Реги
3:4
121'
3:5
Чавич Давид
Пен
1:4

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 8
  • 0 Красные карточки 1
  • 25 Владение мячом, % 75
Прогнозы 113
Эгнатия 23.9% (27)
X 45.1% (51)
Борац Баня-Лука 31% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шерри
Ален
3
Francois
Dulysse
13
Малота
Ренато
19
Джемайли
Арбенит
44
Фангаж
Абдурраман
28
Ахметай
Алессандро
6
Алекси
Альбано
70
Лушкья
Реги
4
Алиев
Замиг
77
Ибрахимоглу
Мелих
14
Lorougnon
Doukouo
1
Шишковски
Дамьян
20
Квржич
Зоран
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
16
Эррера
Себастьян
15
Граховац
Срджан
23
Враньеш
Стоян
11
Damir
Hrelja
77
Савич
Стефан
V
10
David
Vukovic
19
Лукич
Йован
Эгнатия
3-5-2
Борац Баня-Лука
4-2-3-1

История личных встреч

Эгнатия
Борац Баня-Лука

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Эгнатия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрахимоглу Мелих 1 0.5
Lorougnon Doukouo 1 0.5
Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукич Йован 1 0.5
Damir Hrelja 1 0.5
Эррера Себастьян 0 0

Карточки

Эгнатия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндреца Эдисон 1 1
Джемайли Арбенит 2 0
Зейнулай Арбин 0 1
Алекси Альбано 1 0
Фангаж Абдурраман 1 0
Шерри Ален 1 0
Алиев Замиг 1 0
Francois Dulysse 1 0
Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mladen Zizovic 1 1
Враньеш Стоян 1 0
Квржич Зоран 1 0
Граховац Срджан 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Кулашин Энвер 1 0
Damir Hrelja 1 0
David Vukovic 1 0

Результаты матчей

Эгнатия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Эгнатия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Эгнатия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эгнатия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Будучность 1:2 Марибор - Эгнатия 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2
Партизани - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Кукес - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Динамо Тирана - Эгнатия 0:1 Теута - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Лачи - Эгнатия 1:2 Эгнатия - Партизани 2:1 Эрзени - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Эгнатия - Кукес 1:0 Скендербеу - Эгнатия 2:0 Тирана - Эгнатия 1:1 Эгнатия - Лачи 3:1
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2
Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2 Борац Баня-Лука - Звьезда Бргуле 3:1 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2

Результаты матчей

Эгнатия
Борац Баня-Лука

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Эгнатия
Борац Баня-Лука

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ТНС Янг Брэд 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
Слован Братислава Вайсс Владимир 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Эррера Себастьян реализовал пенальти!
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 120'
    Шерри Ален получил желтую карточку от судьи
  • 109'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 108'
    Lorougnon Doukouo уходит с поля. Rezart Rama выходит вместо него
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 105'
    Алиев Замиг уходит с поля. Juozas Lubas выходит вместо него
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    Прогнозы 113
    Эгнатия 23.9% (27)
    X 45.1% (51)
    Борац Баня-Лука 31% (35)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эгнатия 2:1 Борац Баня-Лука

    Исход игры
    Эгнатия
    23.9% (27)
    Ничья
    45.1% (51)
    Борац Баня-Лука
    31% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.85% (29)
    Меньше
    73.15% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    65.74% (71)
    Нет
    34.26% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.2% (42)
    0:1 Борац Баня-Лука
    15% (17)
    1:2 Борац Баня-Лука
    14.2% (16)
    1:0 Эгнатия
    8.8% (10)
    2:1 Эгнатия
    7.1% (8)
    2:0 Эгнатия
    4.4% (5)
    0:0 Ничья
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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