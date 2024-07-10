Тур: 1. Стадион: Сконто.
0'
7' Желтая карточкаРённберг Вильмер
1:0
12' ГолТайво Абдулрахман
2:0
85' ГолAbdoul Kader Traore
90'+4
Ход матча
12'
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Коне ИбрагимВратарь
-
77 Камара УсманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелькович Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Морк БьяртиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
26 Roi Hansen
-
-
Главный тренер: Хосет Магне
Бомбардиры внутри турнира
Ауда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайво Абдулрахман
|1
|1
|Abdoul Kader Traore
|1
|1
|Коне Ибрагим
|0
|0
|El Hadji Mane
|0
|0
Б-36
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ауда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Б-36
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рённберг Вильмер
|1
|0
Результаты матчей
Ауда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Б-36
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ауда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ауда
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ауда - ФК Валмиера 0:1 Ауда - Гробиня 0:1 Рига - Ауда 1:0 Ауда - РФШ Рига 1:3
Ауда - Метта лу 4:0 Тукумс 2000 - Ауда 1:4 Даугавпилс - Ауда 0:3 Ауда - ФШ Елгава 0:1 Ауда - Лиепая 1:1 ФК Валмиера - Ауда 2:1 Гробиня - Ауда 2:2 Ауда - Рига 1:2 РФШ Рига - Ауда 2:1 Метта лу - Ауда 1:3 Ауда - Тукумс 2000 2:0 Ауда - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Ауда 0:0 Лиепая - Ауда 1:0 Ауда - ФК Валмиера 3:1 Гробиня - Ауда 1:1
Б-36
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клаксвик - Б-36 4:2 Б-36 - Скала 3:0 Фуглафйордур - Б-36 3:4 Б-36 - Б-68 1:1
Б-36 - Вестур 4:4 Рунавик - Б-36 2:2 Торсхавн - Б-36 2:1 Б-36 - Стреймур 1:0 Торсхавн - Б-36 2:1 Б-36 - Фуглафйордур 3:3 Викингур - Б-36 4:0 Рунавик - Б-36 1:0 Б-36 - Вестур 2:2 Скала - Б-36 1:4 Б-36 - Клаксвик 2:0 Б-68 - Б-36 0:3 Аргир - Б-36 3:2 Б-36 - Клаксвик 0:0 Б-36 - Вестур 3:1 Викингур - Б-36 6:0
Результаты матчей
Ауда
Б-36
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ауда
Б-36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ауда
|Тайво Абдулрахман
|1
|Интер Эскальдес
|Joanet Lopez
|1
|Вележ
|Lohan
|1
|Ауда
|Abdoul Kader Traore
|1
|Интер Эскальдес
|Ассубре Жан
|0 (1)
|Вележ
|Штурм Клемен
|1
|Б-36
|Рённберг Вильмер
|1
|Интер Эскальдес
|Camilo Puentes
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ауда 2:0 Б-36
Исход игры
Ауда
46.2% (48)
Ничья
26% (27)
Б-36
27.9% (29)
Тотал 2.5
Больше
27% (27)
Меньше
73% (73)
Обе команды забьют
Да
49% (49)
Нет
51% (51)
Популярный счёт
1:0 Ауда
28.8% (30)
1:1 Ничья
21.2% (22)
1:2 Б-36
14.4% (15)
0:1 Б-36
12.5% (13)
2:1 Ауда
10.6% (11)
2:0 Ауда
3.8% (4)
0:0 Ничья
3.8% (4)
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