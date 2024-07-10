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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ауда
2:0
Конец матча
Б-36
0'
7' Желтая карточка
Рённберг Вильмер
1:0
12' Гол
Тайво Абдулрахман
2:0
85' Гол
Abdoul Kader Traore
90'+4

Ход матча

7'
 
Рённберг Вильмер
12'
Тайво Абдулрахман
(El Hadji Mane)
1:0
46'
 
Zean Daluegge
Нильсен Бьярки
46'
 
Пшибыльски Михал
Ван дер Хейден Йелле
59'
 
Marius Kryger Lindh
Агнарссон Ханнес
64'
Abdoul Kader Traore
El Hadji Mane
 
68'
 
Хейнесен Беньямин
Thomas Lillo
76'
Коне Ибрагим
Talla Gaye Mor
 
79'
 
Roi Hansen
Fabian Oestigaard Ness
83'
Савельевс Алексейс
Мельникс Денис
 
83'
Камара Усман
Abiodun Ogunniyi
 
83'
Olabanjo Ogunji
Tin Hrvoj
 
85'
Abdoul Kader Traore
(Коне Ибрагим)
2:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 104
Ауда 46.2% (48)
X 26% (27)
Б-36 27.9% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Звиедрис
Кришьянис
2
Tin
Hrvoj
15
Moussa
Ouedraogo
37
Босанчич
Петар
49
Тавареш
Бруну
21
Мельникс
Денис
70
Talla
Gaye
Mor
11
Abiodun
Ogunniyi
7
Matheus
Clemente
17
El
Hadji
Mane
25
Тайво
Абдулрахман
1
Эйдстейнссон
Силас
4
Thomas
Lillo
5
Рённберг
Вильмер
16
Эгильссон
Магнус
17
Беньяминсен
Янн
27
Fabian
Oestigaard
Ness
9
Агнарссон
Ханнес
30
Mattias
Hellisdal
8
Ван
дер
Хейден
Йелле
7
Нильсен
Бьярки
21
Anton
Soejberg
Ауда
4-1-4-1
Б-36
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ауда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайво Абдулрахман 1 1
Abdoul Kader Traore 1 1
Коне Ибрагим 0 0
El Hadji Mane 0 0
Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ауда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рённберг Вильмер 1 0

Результаты матчей

Ауда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Б-36
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ауда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ауда
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ауда - ФК Валмиера 0:1 Ауда - Гробиня 0:1 Рига - Ауда 1:0 Ауда - РФШ Рига 1:3
Ауда - Метта лу 4:0 Тукумс 2000 - Ауда 1:4 Даугавпилс - Ауда 0:3 Ауда - ФШ Елгава 0:1 Ауда - Лиепая 1:1 ФК Валмиера - Ауда 2:1 Гробиня - Ауда 2:2 Ауда - Рига 1:2 РФШ Рига - Ауда 2:1 Метта лу - Ауда 1:3 Ауда - Тукумс 2000 2:0 Ауда - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Ауда 0:0 Лиепая - Ауда 1:0 Ауда - ФК Валмиера 3:1 Гробиня - Ауда 1:1
Б-36
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клаксвик - Б-36 4:2 Б-36 - Скала 3:0 Фуглафйордур - Б-36 3:4 Б-36 - Б-68 1:1
Б-36 - Вестур 4:4 Рунавик - Б-36 2:2 Торсхавн - Б-36 2:1 Б-36 - Стреймур 1:0 Торсхавн - Б-36 2:1 Б-36 - Фуглафйордур 3:3 Викингур - Б-36 4:0 Рунавик - Б-36 1:0 Б-36 - Вестур 2:2 Скала - Б-36 1:4 Б-36 - Клаксвик 2:0 Б-68 - Б-36 0:3 Аргир - Б-36 3:2 Б-36 - Клаксвик 0:0 Б-36 - Вестур 3:1 Викингур - Б-36 6:0

Результаты матчей

Ауда
Б-36

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ауда
Б-36

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ауда Тайво Абдулрахман 1
Интер Эскальдес Joanet Lopez 1
Вележ Lohan 1
Ауда Abdoul Kader Traore 1
Интер Эскальдес Ассубре Жан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вележ Штурм Клемен 1
Б-36 Рённберг Вильмер 1
Интер Эскальдес Camilo Puentes 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 104
    Ауда 46.2% (48)
    X 26% (27)
    Б-36 27.9% (29)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ауда 2:0 Б-36

    Исход игры
    Ауда
    46.2% (48)
    Ничья
    26% (27)
    Б-36
    27.9% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    27% (27)
    Меньше
    73% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    49% (49)
    Нет
    51% (51)
    Популярный счёт
    1:0 Ауда
    28.8% (30)
    1:1 Ничья
    21.2% (22)
    1:2 Б-36
    14.4% (15)
    0:1 Б-36
    12.5% (13)
    2:1 Ауда
    10.6% (11)
    2:0 Ауда
    3.8% (4)
    0:0 Ничья
    3.8% (4)
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