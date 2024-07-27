Тур: 1. Стадион: ZELPO Arena.
0:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаМрва Марио
46' Желтая карточкаДюриш Давид
66' Желтая карточкаКоштрна Кристиан
82' Желтая карточкаVincent Chyla
90'+7
Ход матча
39'
46'
66'
82'
28
Данко
Адам
25
Simon
Fasko
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
14 Matej GresakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Andy Masaryk
-
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Eric BilleНападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
-
-
-
24 Samuel Datko
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Жилина
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 6 побед
22 матча
36.4%
4.5%
59.1%
8 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.9
Среднее время на гол
54
47
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.77
1.41
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
50
63
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Vincent Chyla
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюриш Давид
|1
|0
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2
Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0
Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Комарно
|Сильвестр Якуб
|1
|Слован Братислава
|Марчелли Нино
|1
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|1
|Комарно
|Ганбаяр Ганболд
|0 (1)
|Михаловце
|Пачинда Эрик
|1
|Михаловце
|Matus Marcin
|1
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1
|Жилина
|Дюриш Давид
|1
|Железярне Подбрезова
|Мрва Марио
|1