☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:0
Конец матча
Жилина
0'
39' Желтая карточка
Мрва Марио
46' Желтая карточка
Дюриш Давид
66' Желтая карточка
Коштрна Кристиан
82' Желтая карточка
Vincent Chyla
90'+7
28
Данко
Адам
24
Коштрна
Кристиан
4
Оравец
Матей
5
Мрва
Марио
19
Martin
Talakov
25
Simon
Fasko
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
10
Alasana
Yirajang
9
Daniel
Smekal
17
Peter
Juritka
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
17
James
Ndjeungoue
19
Копашек
Самуэль
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
27
Яворчек
Доминик
10
Капралик
Адриан
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
Железярне Подбрезова
3-4-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Жилина

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 6 побед

22 матча

36.4%
4.5%
59.1%
8 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
3:2
С
3:1
ТМК
2:3
С
0:1
К
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
К
3:0
С
2:4
С
4:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
2:3

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.9

Среднее время на гол

54
47

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.77
1.41

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 1 0
Мрва Марио 1 0
Vincent Chyla 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюриш Давид 1 0

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2
Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0
Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дукла Банска-Бистрица
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Слован Братислава
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Комарно
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дукла Банска-Бистрица
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Скалица
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Комарно Сильвестр Якуб 1
Слован Братислава Марчелли Нино 1
Слован Братислава Барсегян Тигран 1
Комарно Ганбаяр Ганболд 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Михаловце Пачинда Эрик 1
Михаловце Matus Marcin 1
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1
Жилина Дюриш Давид 1
Железярне Подбрезова Мрва Марио 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Мрва Марио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Железярне Подбрезова 0:0 Жилина онлайн

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