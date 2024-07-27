☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Комарно
1:4
Конец матча
Слован Братислава
0'
4' Желтая карточка
Tobias Divis
0:1
5' Пенальти
Барсегян Тигран
1:1
19' Гол
Сильвестр Якуб
1:2
42' Гол
Марчелли Нино
1:3
80' Гол
Мак Роберт
83' Желтая карточка
Ганбаяр Ганболд
83' Желтая карточка
Войтко Матуш
1:4
90' Гол
Стрелец Давид
90'+5
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
21
Пиларж
Роберт
5
Шпирьяк
Доминик
8
Simon
Smehyl
3
Martin
Simko
6
Dan
Ozvolda
73
Ганбаяр
Ганболд
20
Jozef
Spyrka
93
Сляцки
Виктор
23
Сильвестр
Якуб
31
Трновски
Мартин
17
Медведев
Юрий
II
25
Пощек
Лукаш
2
Вут
Симен
27
Войтко
Матуш
10
Толич
Марко
37
Сёке
Юлиус
20
Мустафич
Ален
11
Барсегян
Тигран
8
Айзек
Элвис
18
Марчелли
Нино
Комарно
4-2-3-1
Слован Братислава
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвестр Якуб 1 1
Ганбаяр Ганболд 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 1 1
Стрелец Давид 1 1
Марчелли Нино 1 1
Барсегян Тигран 1 (1) 1
Толич Марко 0 0

Карточки

Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ганбаяр Ганболд 1 0
Tobias Divis 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войтко Матуш 1 0

Результаты матчей

Комарно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Комарно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Комарно
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0
Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2 Погронье - Комарно 0:2 Комарно - Жилина-2 3:0 Комарно - Малженице 0:0 Татран Прешов - Комарно 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Комарно 0:2 Комароми - Комарно 2:0
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0
ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава - Жилина 1:0

Результаты матчей

Комарно
Слован Братислава

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Комарно
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дукла Банска-Бистрица
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Комарно
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дукла Банска-Бистрица
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Скалица
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Комарно Сильвестр Якуб 1
Слован Братислава Мак Роберт 1
Слован Братислава Стрелец Давид 1
Слован Братислава Марчелли Нино 1
Слован Братислава Барсегян Тигран 1
Весь список

Топ нарушителей
Михаловце Пачинда Эрик 1
Михаловце Matus Marcin 1
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1
Слован Братислава Войтко Матуш 1
Жилина Дюриш Давид 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 65'
      Viktor Sliacky уходит с поля. Christian Bayemi выходит вместо него
    • 65'
      Dan Ozvolda уходит с поля. Томаш Немет выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Комарно 1:4 Слован Братислава онлайн

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