Тур: 1. Стадион: Вион.
1:4
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаTobias Divis
0:1
5' ПенальтиБарсегян Тигран
1:1
19' ГолСильвестр Якуб
1:2
42' ГолМарчелли Нино
1:3
80' ГолМак Роберт
83' Желтая карточкаГанбаяр Ганболд
83' Желтая карточкаВойтко Матуш
1:4
90' ГолСтрелец Давид
90'+5
Ход матча
4'
5'
0:1
19'
42'
1:2
80'
1:3
83'
83'
90'
1:4
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
20
Jozef
Spyrka
25
Пощек
Лукаш
27
Войтко
Матуш
10
Толич
Марко
37
Сёке
Юлиус
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
-
14 Tobias DivisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Нади ГергоПолузащитник
-
22 Тамаш НандорНападающий
-
-
-
15 David Kmeto
-
10 Томаш Немет
-
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
Бомбардиры внутри турнира
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвестр Якуб
|1
|1
|Ганбаяр Ганболд
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|1
|1
|Стрелец Давид
|1
|1
|Марчелли Нино
|1
|1
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|1
|Толич Марко
|0
|0
Карточки
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0
|Tobias Divis
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войтко Матуш
|1
|0
Результаты матчей
Комарно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Комарно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Комарно
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0
Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2 Погронье - Комарно 0:2 Комарно - Жилина-2 3:0 Комарно - Малженице 0:0 Татран Прешов - Комарно 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Комарно 0:2 Комароми - Комарно 2:0
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0
ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава - Жилина 1:0
Результаты матчей
Комарно
Слован Братислава
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Комарно
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Комарно
|Сильвестр Якуб
|1
|Слован Братислава
|Мак Роберт
|1
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|1
|Слован Братислава
|Марчелли Нино
|1
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|1
|Михаловце
|Пачинда Эрик
|1
|Михаловце
|Matus Marcin
|1
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1
|Слован Братислава
|Войтко Матуш
|1
|Жилина
|Дюриш Давид
|1