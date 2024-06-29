Фролов, Лысов, Грибакин, Иванисеня, Зотов, Рахманович, Бабкин, Ежов, Бобер, Пушкарев, Писарский - в таком составе "Крылья" вышли на второй тайм.

Франко Орозко красивый мяч положил в рамку соперника. Удалось мне найти в Сети этот мяч. Прямо в левую "девятку" он сферу положил. Там и вратарь за снарядом прыгнул, но не достал!

Ничего с течением времени на поле не меняется. "Крылья Советов" владеют мячом в районе центрального круга. Никуда самарская команда не торопится.

Попов вместо Бобра на поле появился. Замена в нашем матче случилась.

Солдатенков вместо Иванисени появился. Очередную ротацию выдают нам в матче официальные источники.

Прямо сейчас самарские футболисты пытаются катать мяч в районе центрального круга. Периодически идут забросы в штрафную, но они результатов не приносят.

Удар по воротам от Солдатенкова мы увидели сейчас. Мяч полетел существенно выше цели. Получилось чуть неточно, хотя позиция для удара была великолепной.

Второй тайм стартовал в нашем матче! Удачи командам, поехали!

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:1. Голы в составе оппонентов забивали Орозко и Горелов. Отдохнем немного и вернемся на поле.

44' Замены случились в составе хозяев по ходу первого тайма. Вместо Печенина и Иванисени на поле появились Бобёр и Костанца.

42' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ГОРЕЛОВ!

Сравнивает счет "КАМАЗ" в ходе своей быстрой контратаки. Мяч влетает в сетку ворот самарского коллектива, пропустившего быстрое наступление соперника. Горелов точным ударом отличается.

37' Чуть активнее стала игра после того, как смогли забить гол в ворота соперника самарцы. "КАМАЗ" пытается тут же сравнять счет в матче.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОРОЗКО! 1:0!

Выходит самарский коллектив вперед. Штрафной удар заработали игроки "Крыльев Советов". Последовал удар от Франко, и мяч оказался в сетке. Голкипер до мяча не добрался.

20' Угловой неудачно самарская команда разыграла. После навеса в район 11-метровой отметки на выходе сыграл вратарь челнинцев, разрядивший обстановку.