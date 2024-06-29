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Тур: 1.
Крылья Советов
 
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КАМАЗ
Крылья Советов
КАМАЗ

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Рубин - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3
КАМАЗ - Енисей 1:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1
  • Второй тайм
  • 74'
    Удар по воротам от Солдатенкова мы увидели сейчас. Мяч полетел существенно выше цели. Получилось чуть неточно, хотя позиция для удара была великолепной. 
  • 71'
    Прямо сейчас самарские футболисты пытаются катать мяч в районе центрального круга. Периодически идут забросы в штрафную, но они результатов не приносят. 
  • Замена
    68'
    Солдатенков вместо Иванисени появился. Очередную ротацию выдают нам в матче официальные источники.
  • Замена
    65'
    Попов вместо Бобра на поле появился. Замена в нашем матче случилась. 
  • 62'
    Ничего с течением времени на поле не меняется. "Крылья Советов" владеют мячом в районе центрального круга. Никуда самарская команда не торопится. 
  • 55'
    Франко Орозко красивый мяч положил в рамку соперника. Удалось мне найти в Сети этот мяч. Прямо в левую "девятку" он сферу положил. Там и вратарь за снарядом прыгнул, но не достал!
  • 50'
    Фролов, Лысов, Грибакин, Иванисеня, Зотов, Рахманович, Бабкин, Ежов, Бобер, Пушкарев, Писарский - в таком составе "Крылья" вышли на второй тайм. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем матче! Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:1. Голы в составе оппонентов забивали Орозко и Горелов. Отдохнем немного и вернемся на  поле. 
  • Замена
    44'
    Замены случились в составе хозяев по ходу первого тайма. Вместо Печенина и Иванисени на поле появились Бобёр и Костанца. 
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ГОРЕЛОВ!
    Сравнивает счет "КАМАЗ" в ходе своей быстрой контратаки. Мяч влетает в сетку ворот самарского коллектива, пропустившего быстрое наступление соперника. Горелов точным ударом отличается. 
  • 37'
    Чуть активнее стала игра после того, как смогли забить гол в ворота соперника самарцы. "КАМАЗ" пытается тут же сравнять счет в матче. 
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОРОЗКО! 1:0! 
    Выходит самарский коллектив вперед. Штрафной удар заработали игроки "Крыльев Советов". Последовал удар от Франко, и мяч оказался в сетке. Голкипер до мяча не добрался. 
  • Угловой
    20'
    Угловой неудачно самарская команда разыграла. После навеса в район 11-метровой отметки на выходе сыграл вратарь челнинцев, разрядивший обстановку. 
  • Опасный момент
    19'
    Штрафной удар сейчас самарцы заработали в 23-х метрах от ворот соперника. Гарре нанес прямой удар по воротам соперника, но вратарь сумел перевести сферу на угловой!
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    • 13'
      Официальные источники сообщают нам, что пока мяч преимущественно держится в центре поля. Опасных моментов коллективы практически не создают.
    • 8'
      На первых минутах матча соперники присматриваются друг другу. Стараются владеть инициативой игроки самарского клуба, но впереди у них мало что получается. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Казани стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Нет пока официальной информации о старте встречи, но известно, что оппоненты прибыли на игровую базу и провели предматчевую разминку. 
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках товарищеского матча сойдутся лицом к лицу «Крыльев Советов» и «КАМАЗа». 

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 124
    Крылья Советов 85.5% (106)
    X 12.9% (16)
    КАМАЗ 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - КАМАЗ

    Исход игры
    Крылья Советов
    85.5% (106)
    Ничья
    12.9% (16)
    КАМАЗ
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    60.55% (66)
    Нет
    39.45% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    36.3% (45)
    1:0 Крылья Советов
    17.7% (22)
    2:0 Крылья Советов
    15.3% (19)
    1:1 Ничья
    9.7% (12)
    3:1 Крылья Советов
    4.8% (6)
    3:0 Крылья Советов
    1.6% (2)
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