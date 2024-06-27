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Крылья Советов
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 9
Крылья Советов 66.7% (6)
X 33.3% (3)
КАМАЗ 0% (0)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1
СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июня 2024, осталось 2 дня 4 часа 13 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 28.6% пользователей.
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    • Прогнозы 9
    Крылья Советов 66.7% (6)
    X 33.3% (3)
    КАМАЗ 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Крылья Советов - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - КАМАЗ

    Исход игры
    Крылья Советов
    71.4% (5)
    Ничья
    28.6% (2)
    КАМАЗ
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (2)
    Меньше
    71.43% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (4)
    Нет
    42.86% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    28.6% (2)
    1:1 Ничья
    28.6% (2)
    1:0 Крылья Советов
    28.6% (2)
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