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Тур: 1.
Динамо Махачкала
 
Позже
Ростов
Прогнозы 27
Динамо Махачкала 14.8% (4)
X 25.9% (7)
Ростов 59.3% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Динамо Махачкала
Ростов

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1
Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1
Ростов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июля 2024, осталось 1 день 13 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 27
    Динамо Махачкала 14.8% (4)
    X 25.9% (7)
    Ростов 59.3% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Ростов

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    15.4% (4)
    Ничья
    26.9% (7)
    Ростов
    57.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (10)
    Меньше
    54.55% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (16)
    Нет
    27.27% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    26.9% (7)
    1:1 Ничья
    23.1% (6)
    0:2 Ростов
    15.4% (4)
    2:1 Динамо Махачкала
    11.5% (3)
    0:1 Ростов
    7.7% (2)
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