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Тур: 1.
Ростов
0:1
Второй тайм: 46'
Динамо Махачкала
0'
0:1
47' Гол
Касинтура Эгаш

Ход матча

47'
0:1
Касинтура Эгаш
Прогнозы 139
Ростов 58.3% (81)
X 22.3% (31)
Динамо Махачкала 19.4% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Динамо Махачкала
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4.55
5.40
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Ростов
Динамо Махачкала

История личных встреч

Ростов
Динамо Махачкала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1
Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1
  • Второй тайм
  • Замена
    50'
    У махачкалинского "Динамо" в перерыве появился на замену Кирш, в прошлом игрок "Ростова".
  • Фол, нарушение
    48'
    Андрей Лангович заработал для "Ростова" штрафной удар на чужой половине ближе к правому флангу, а розыгрыш стандарта получился неудачным у дончан.
  • Описание гола
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЭГАШ КАСИНТУРА!
    Грубую ошибку допустил вратарь "Ростова" Ханкич, буквально подаривший мяч Касинтуре, который с удовольствием поразил пустые ворота примерно с линии штрафной площади.
  • Замена
    46'
    Замены в перерыве в составе "Ростова": Ханкич вместо Ятимова, Кучаев вместо Уткина, Сако вместо Мелёхина, Жбанов вместо Чернова.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 0:0.
  • Опасный момент
    45'
    Даниил Шанталий справа в районе линии штрафной площади пообыгрывал оппонента, а затем выдал передачу в центр, и Алексей Колтаков филигранно ударил пяткой чуть мимо дальней штанги.
  • Фол, нарушение
    45'
    Нарушение правил зафиксировано в центре поля. Мелкий фол от махачкалинцев против Германа Игнатова.
  • Фол, нарушение
    44'
    И что там дальше? Новый фол в атаке со стороны "Ростова" после подачи штрафного удара со стороны Даниила Уткина.
  • Фол, нарушение
    43'
    Антон Крачковский зацепил по ногам Алексея Колтакова, стремившегося с мячом из центральной трети поля в финальную для "Ростова".
  • Фол, нарушение
    42'
    Последовал у "Ростова" наброс справа со штрафного удара в исполнении Даниила Уткина, и был зафиксирован фол в атаке.
  • Фол, нарушение
    41'
    Андрей Лангович заработал штрафной удар для "Ростова", ожидается подача стандарта у хозяев с правого края.
  • Опасный момент
    40'
    Застрял мяч в середине штрафной площади "Динамо" после подачи туда слева от Хорена Байрамяна, в итоге Алексей Колтаков нанёс заблокированный удар. Он мог быть значительно более опасным, чем получился в реальности.
  • Фол, нарушение
    39'
    Отметился Виктор Мелёхин нарушением правил в середине поля, уронил он на газон по ходу борьбы за мяч Эгаша Касинтуру.
  • Опасный момент
    38'
    Момент у Комличенко! Пробивал Николай головой после навеса партнёра с правого фланга (возможно, с фолом против опекуна), и мяч проследовал левее створа.
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    • 37'
      Нет больше в "Ростове" двух основных вратарей прошлого сезона - Сергея Песьякова и Никиты Медведева. Один из них перешёл в "Крылья Советов", другой - в "Пари НН". 
    • 36'
      У динамовцев последовал заброс из глубины поля, а Герман Игнатов головой скинул мяч в перчатки Рустама Ятимова.
    • 35'
      Долго сейчас контролируют мяч махачкалинцы. Возможно, ростовчане специально сейчас отдали инициативу игрокам соперника, чтобы отработать игру в обороне.
    • 33'
      Обрели мяч динамовцы на половине поля "Ростова", но ничего интересного там не придумали, поэтому размеренное течение игры продолжается.
    • 32'
      Подача полетела в чужую штрафную площадь от ростовчан со стандартного положения, и мяч без приключений поймал Давид Волк.
    • Фол, нарушение
      31'
      Игра возобновилась, счёт не открыт, "Ростов" заработал штрафной удар на правом фланге, где зафиксировано нарушение против Даниила Шанталия.
    • Травма, повреждение
      29'
      Эгаш Касинтура поднялся на ноги, а вот Сослан Кагермазов из состава "Динамо" сейчас лежит на поле и получает медицинскую помощь.
    • Фол, нарушение
      28'
      Подали ростовчане угловой с правого фланга, второй темп пошёл, и в итоге зафиксировано нарушение правил в атаке.
    • Опасный момент
      27'
      Даниил Шанталий сделал скидку с правого угла вратарской, и Николай Комличенко бил по воротам, а Давид Волк перевёл мяч на угловой. Остро было у ворот "Динамо".
    • 26'
      Даниил Шанталий устроил удар аж с центра поля, а Давид Волк не допустил опрометчивости и спокойно заключил мяч в свои перчатки.
    • Судья
      24'
      Пауза на водопой объявлена в матче. Жарко. Тренеры тем временем дают очередные указания футболистам.
    • Опасный момент
      23'
      Хорен Байрамян подцепил мяч в чужой штрафной площадке (Валентин Пальцев неудачно действовал) и затем с правого полуфланга набросил сферу в перчатки Давида Волка. Могло быть гораздо более опасное продолжение.
    • 22'
      Удар по чужим воротам нанёс Алексей Колтаков из пределов штрафной площади "Динамо". Выстрел получился несильным. Давид Волк легко забрал мяч.
    • Фол, нарушение
      21'
      Валентин Пальцев, один из новичков махачкалинского "Динамо", нарушил правила рядом с центральным кругом в отношении Хорена Байрамяна.
    • Фол, нарушение
      20'
      Александр Сандрачук вбросил аут на левом фланге своей половины поля, и быстро в распоряжение махачкалинцев попал уже штрафной удар.
    • Фол, нарушение
      19'
      Не по правилам действовал примерно в той же зоне Эгаш Касинтура, локтем подтолкнувший Данила Глебова на газон в неверховой борьбе.
    • Офсайд
      18'
      Александр Сандрачук оказался в положении офсайда рядом с центральной линией. Свободный удар исполнит "Ростов".
    • 17'
      Даниил Уткин отдавал по правому полуфлангу проникающий пас вперёд на ход Евгению Чернову, а получилось безопасно в руки Давиду Волку.
    • 16'
      Виктор Мелёхин, находясь в своей штрафной площади, заблокировал удар Антона Крачковского, который тот наносил с короткой передачи Эгаша Касинтуры.
    • Судья
      15'
      Даниил Уткин с правого фланга забрасывал на Алексея Колтакова, который в чужой штрафной то ли сфолил, то ли в положение "вне игры" забрался.
    • Угловой
      14'
      Эгаш Касинтура подал угловой динамовцев с правого фланга, а Валентин Пальцев неопасно направил мяч головой над створом.
    • Фол, нарушение
      13'
      "Динамо" заработало штрафной удар в центральном круге, и Муталип Алибеков со стандарта запустил мяч на правый фланг диагональю, по факту в аут.
    • 11'
      По движению видны огрехи у обеих команд, свободных зон немало возникает, но это нормально, учитывая, что матч товарищеский и футболисты, как говорится, под нагрузками на сборах.
    • 10'
      Так вот, в первом туре нового сезона РПЛ "Ростов" 20 июля сыграет в гостях против ЦСКА, а махачкалинское "Динамо" также на выезде встретится с "Химками", но на следующий день.
    • 9'
      Чемпионат России стартует уже совсем скоро, примерно через две с половиной недели, и известно расписание стартовых туров Премьер-лиги плюс Пути РПЛ Кубка России.
    • Фол, нарушение
      8'
      Нарушение правил со стороны "Динамо" около штрафной площадки "Ростова". Это Муталип Алибеков уронил на газон владевшего мячом Николая Комличенко, отрабатывавшего в обороне.
    • Офсайд
      7'
      Положение "вне игры" зафиксировано у "Ростова" на правом полуфланге, где Николай Комличенко получал проникающий пас от партнёра.
    • 6'
      Хорен Байрамян обокрал соперника в зоне правого полуфланга и выполнил доставку в центр чужой штрафной площади, однако никто из его партнёров не замкнул такую передачу.
    • Опасный момент
      6'
      Рустам Ятимов здорово сейчас сыграл. Вратарь "Ростова" вовремя покинул свою штрафную площадь и опередил вырывавшегося с ним один на один соперника... Нет, не опередил. Сердер Сердеров там успел нанести удар, и отбил мяч вратарь "Ростова". К опасному момент привёл неточный пас назад игрока хозяев.
    • 5'
      Матч играется на "Ростов Арене", основном стадионе "Ростова". Зрители на трибуны не допускались. Хорошо, что есть видеотрансляция.
    • 4'
      Динамовцы тоже не создали опасного момента с помощью углового. В настоящее время прессингуют махачкалинцы оппонентов на половине поля "Ростова".
    • Угловой
      3'
      Теперь корнер у "Динамо" будет. Убежали махачкалинцы в контратаку, Эгаш Касинтура прорывался по правому полуфлангу, но успел Данил Глебов в подкате отправить мяч за лицевую.
    • Угловой
      2'
      Алексей Колтаков заработал угловой для "Ростова" на правом фланге, ведь мяч покинул пределы поля от Муталипа Алибекова
    • 1'
      Перспективность была в атаке махачкалинцев, подача осуществлялась с правого края, Сергей Сердеров её делал, но Рустам Ятимов успешно смахнул мяч рукой, поэтому не возникло опасного момента.
    • 1'
      "Ростов" играет в жёлто-чёрной форме, а у "Динамо" синяя экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В товарищеском матче между собой сыграют "Ростов" и махачкалинское "Динамо", которые в следующем сезоне будут выступать в РПЛ. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов. 
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    Прогнозы 139
    Ростов 58.3% (81)
    X 22.3% (31)
    Динамо Махачкала 19.4% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Динамо Махачкала
    4.00
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    4.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 0:1 Динамо Махачкала

    Исход игры
    Ростов
    58.3% (81)
    Ничья
    22.3% (31)
    Динамо Махачкала
    19.4% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (60)
    Меньше
    47.37% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    72.81% (83)
    Нет
    27.19% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    26.6% (37)
    1:1 Ничья
    17.3% (24)
    1:2 Динамо Махачкала
    10.1% (14)
    1:0 Ростов
    9.4% (13)
    2:0 Ростов
    8.6% (12)
    2:2 Ничья
    3.6% (5)
    0:1 Динамо Махачкала
    2.9% (4)
    3:1 Ростов
    1.4% (2)
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    Ростов
    Динамо Махачкала
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