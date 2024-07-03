Замены в перерыве в составе "Ростова": Ханкич вместо Ятимова, Кучаев вместо Уткина, Сако вместо Мелёхина, Жбанов вместо Чернова.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЭГАШ КАСИНТУРА! Грубую ошибку допустил вратарь "Ростова" Ханкич, буквально подаривший мяч Касинтуре, который с удовольствием поразил пустые ворота примерно с линии штрафной площади.

Андрей Лангович заработал для "Ростова" штрафной удар на чужой половине ближе к правому флангу, а розыгрыш стандарта получился неудачным у дончан.

У махачкалинского "Динамо" в перерыве появился на замену Кирш, в прошлом игрок "Ростова".

Даниил Шанталий справа в районе линии штрафной площади пообыгрывал оппонента, а затем выдал передачу в центр, и Алексей Колтаков филигранно ударил пяткой чуть мимо дальней штанги.

Момент у Комличенко! Пробивал Николай головой после навеса партнёра с правого фланга (возможно, с фолом против опекуна), и мяч проследовал левее створа.

Отметился Виктор Мелёхин нарушением правил в середине поля, уронил он на газон по ходу борьбы за мяч Эгаша Касинтуру.

Застрял мяч в середине штрафной площади "Динамо" после подачи туда слева от Хорена Байрамяна, в итоге Алексей Колтаков нанёс заблокированный удар. Он мог быть значительно более опасным, чем получился в реальности.

Андрей Лангович заработал штрафной удар для "Ростова", ожидается подача стандарта у хозяев с правого края.

Последовал у "Ростова" наброс справа со штрафного удара в исполнении Даниила Уткина, и был зафиксирован фол в атаке.

Антон Крачковский зацепил по ногам Алексея Колтакова, стремившегося с мячом из центральной трети поля в финальную для "Ростова".

И что там дальше? Новый фол в атаке со стороны "Ростова" после подачи штрафного удара со стороны Даниила Уткина.

Нарушение правил зафиксировано в центре поля. Мелкий фол от махачкалинцев против Германа Игнатова.

Даниил Шанталий устроил удар аж с центра поля, а Давид Волк не допустил опрометчивости и спокойно заключил мяч в свои перчатки.

Даниил Шанталий сделал скидку с правого угла вратарской, и Николай Комличенко бил по воротам, а Давид Волк перевёл мяч на угловой. Остро было у ворот "Динамо".

Подали ростовчане угловой с правого фланга, второй темп пошёл, и в итоге зафиксировано нарушение правил в атаке.

Эгаш Касинтура поднялся на ноги, а вот Сослан Кагермазов из состава "Динамо" сейчас лежит на поле и получает медицинскую помощь.

Игра возобновилась, счёт не открыт, "Ростов" заработал штрафной удар на правом фланге, где зафиксировано нарушение против Даниила Шанталия.

Подача полетела в чужую штрафную площадь от ростовчан со стандартного положения, и мяч без приключений поймал Давид Волк.

Обрели мяч динамовцы на половине поля "Ростова", но ничего интересного там не придумали, поэтому размеренное течение игры продолжается.

Долго сейчас контролируют мяч махачкалинцы. Возможно, ростовчане специально сейчас отдали инициативу игрокам соперника, чтобы отработать игру в обороне.

У динамовцев последовал заброс из глубины поля, а Герман Игнатов головой скинул мяч в перчатки Рустама Ятимова.

Нет больше в "Ростове" двух основных вратарей прошлого сезона - Сергея Песьякова и Никиты Медведева. Один из них перешёл в "Крылья Советов", другой - в "Пари НН".

24' Пауза на водопой объявлена в матче. Жарко. Тренеры тем временем дают очередные указания футболистам.

23' Хорен Байрамян подцепил мяч в чужой штрафной площадке (Валентин Пальцев неудачно действовал) и затем с правого полуфланга набросил сферу в перчатки Давида Волка. Могло быть гораздо более опасное продолжение.

22' Удар по чужим воротам нанёс Алексей Колтаков из пределов штрафной площади "Динамо". Выстрел получился несильным. Давид Волк легко забрал мяч.

21' Валентин Пальцев, один из новичков махачкалинского "Динамо", нарушил правила рядом с центральным кругом в отношении Хорена Байрамяна.

20' Александр Сандрачук вбросил аут на левом фланге своей половины поля, и быстро в распоряжение махачкалинцев попал уже штрафной удар.

19' Не по правилам действовал примерно в той же зоне Эгаш Касинтура, локтем подтолкнувший Данила Глебова на газон в неверховой борьбе.

18' Александр Сандрачук оказался в положении офсайда рядом с центральной линией. Свободный удар исполнит "Ростов".

17' Даниил Уткин отдавал по правому полуфлангу проникающий пас вперёд на ход Евгению Чернову, а получилось безопасно в руки Давиду Волку.

16' Виктор Мелёхин, находясь в своей штрафной площади, заблокировал удар Антона Крачковского, который тот наносил с короткой передачи Эгаша Касинтуры.

15' Даниил Уткин с правого фланга забрасывал на Алексея Колтакова, который в чужой штрафной то ли сфолил, то ли в положение "вне игры" забрался.

14' Эгаш Касинтура подал угловой динамовцев с правого фланга, а Валентин Пальцев неопасно направил мяч головой над створом.

13' "Динамо" заработало штрафной удар в центральном круге, и Муталип Алибеков со стандарта запустил мяч на правый фланг диагональю, по факту в аут.

11' По движению видны огрехи у обеих команд, свободных зон немало возникает, но это нормально, учитывая, что матч товарищеский и футболисты, как говорится, под нагрузками на сборах.

10' Так вот, в первом туре нового сезона РПЛ "Ростов" 20 июля сыграет в гостях против ЦСКА, а махачкалинское "Динамо" также на выезде встретится с "Химками", но на следующий день.

9' Чемпионат России стартует уже совсем скоро, примерно через две с половиной недели, и известно расписание стартовых туров Премьер-лиги плюс Пути РПЛ Кубка России.

8' Нарушение правил со стороны "Динамо" около штрафной площадки "Ростова". Это Муталип Алибеков уронил на газон владевшего мячом Николая Комличенко, отрабатывавшего в обороне.

7' Положение "вне игры" зафиксировано у "Ростова" на правом полуфланге, где Николай Комличенко получал проникающий пас от партнёра.

6' Хорен Байрамян обокрал соперника в зоне правого полуфланга и выполнил доставку в центр чужой штрафной площади, однако никто из его партнёров не замкнул такую передачу.

6' Рустам Ятимов здорово сейчас сыграл. Вратарь "Ростова" вовремя покинул свою штрафную площадь и опередил вырывавшегося с ним один на один соперника... Нет, не опередил. Сердер Сердеров там успел нанести удар, и отбил мяч вратарь "Ростова". К опасному момент привёл неточный пас назад игрока хозяев.

5' Матч играется на "Ростов Арене", основном стадионе "Ростова". Зрители на трибуны не допускались. Хорошо, что есть видеотрансляция.

4' Динамовцы тоже не создали опасного момента с помощью углового. В настоящее время прессингуют махачкалинцы оппонентов на половине поля "Ростова".

3' Теперь корнер у "Динамо" будет. Убежали махачкалинцы в контратаку, Эгаш Касинтура прорывался по правому полуфлангу, но успел Данил Глебов в подкате отправить мяч за лицевую.

2' Алексей Колтаков заработал угловой для "Ростова" на правом фланге, ведь мяч покинул пределы поля от Муталипа Алибекова

1' Перспективность была в атаке махачкалинцев, подача осуществлялась с правого края, Сергей Сердеров её делал, но Рустам Ятимов успешно смахнул мяч рукой, поэтому не возникло опасного момента.

1' "Ростов" играет в жёлто-чёрной форме, а у "Динамо" синяя экипировка.