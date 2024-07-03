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Тур: 1.
Краснодар
 
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Ростов
Прогнозы 132
Краснодар 61.4% (81)
X 29.5% (39)
Ростов 9.1% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар
Ростов

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед

40 матчей

50%
35%
15%
20 побед 14 ничьих 6 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
35%
27.5%
15 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
К
1:1
WЗКР
0:4
ПЛ
3:2
ТМК
1:2
ТМК
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
КPП
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.64
1.56

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

0.94
0.91

Среднее время на гол

95
99

Всего голов

53
48

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

67
75

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3
Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0
Ростов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1
Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0
  • Матч еще не начался.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.4% пользователей.
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    • Прогнозы 132
    Краснодар 61.4% (81)
    X 29.5% (39)
    Ростов 9.1% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Ростов

    Исход игры
    Краснодар
    61.4% (81)
    Ничья
    29.5% (39)
    Ростов
    9.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.13% (68)
    Меньше
    40.87% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    84.35% (97)
    Нет
    15.65% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    36.4% (48)
    1:1 Ничья
    22.7% (30)
    1:0 Краснодар
    10.6% (14)
    2:2 Ничья
    6.1% (8)
    1:2 Ростов
    4.5% (6)
    3:1 Краснодар
    2.3% (3)
    3:2 Краснодар
    1.5% (2)
    2:0 Краснодар
    1.5% (2)
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