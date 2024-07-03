Тур: 1.
История личных встреч
Краснодар
Ростов
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед
40 матчей
50%
35%
15%
20 побед 14 ничьих 6 побед
Первый тайм
45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
35%
27.5%
15 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.64
1.56
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
0.94
0.91
Среднее время на гол
95
99
Всего голов
53
48
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
Среднее время на гол
67
75
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3
Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0
Ростов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1
Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0
Прогнозы на матч Краснодар - Ростов
Исход игры
Краснодар
54.8% (34)
Ничья
33.9% (21)
Ростов
11.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (27)
Меньше
52.63% (30)
Обе команды забьют
Да
78.95% (45)
Нет
21.05% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (19)
2:1 Краснодар
27.4% (17)
1:0 Краснодар
12.9% (8)
1:2 Ростов
8.1% (5)
2:2 Ничья
3.2% (2)
2:0 Краснодар
3.2% (2)
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