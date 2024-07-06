  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО-2024
Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Нидерланды
FIFA #7
0:1
Первый тайм: 37'
Турция
FIFA #42
0'
30' Желтая карточка
Симонс Хави
0:1
35' Гол
Акайдын Самет

Ход матча

30'
Симонс Хави
 
35'
0:1
Акайдын Самет
(Гюлер Арда)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 248
Нидерланды 65.3% (162)
X 9.7% (24)
Турция 25% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Турция
1.85
Реклама, betcity.ru
4.40
Реклама, ligastavok.ru
6.55
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
22
Дюмфрис
Дензел
6
Де
Врей
Стефан
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
24
Схаутен
Йерди
14
Рейндерс
Тиджани
25
Бергвейн
Стевен
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
10
Депай
Мемфис
1
Гюнок
Мерт
22
Айхан
Кан
4
Акайдын
Самет
14
Бардакчи
Абдулкерим
18
Мюлдюр
Мерт
20
Кадыоглу
Ферди
8
Гюлер
Арда
15
Эзкан
Салих
10
Чалханоглу
Хакан
19
Йылдыз
Кенан
21
Йылмаз
Барыш
Нидерланды
4-2-3-1
Турция
5-4-1

История личных встреч

Нидерланды
Турция

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
6:1
ОМЧ2Е
4:2
Е2ОМ
3:0
Е2ОМ
1:1
ЧМОМ
0:2
ЧМОМ
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
105

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.6
Мален Дониэлл 2 0.4
Вегхорст Ваут 1 0.2
Депай Мемфис 1 0.2
Симонс Хави 0 0
Аке Натан 0 0
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирал Мерих 2 0.4
Гюлер Арда 1 0.2
Тосун Дженк 1 0.2
Чалханоглу Хакан 1 0.2
Мюлдюр Мерт 1 0.2
Актюркоглу Мухаммед 1 0.2
Айхан Кан 0 0
Кекчю Оркун 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюмфрис Дензел 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 2 0
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Акайдын Самет 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Юксек Исмаил 2 0
Гюнок Мерт 1 0
Айхан Кан 1 0
Эзкан Салих 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Челик Зеки 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Гюлер Арда 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Нидерланды
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Турция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
3
Нидерланды
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Турция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2
Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1
Турция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1
Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1

Результаты матчей

Нидерланды
Турция

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Турция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1/8 финала
4 Испания
1 Грузия
2 Германия
0 Дания
3 Португалия
0 Словения
1 Франция
0 Бельгия
0 Румыния
3 Нидерланды
1 Австрия
2 Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
2 Испания
1 Германия
3 Португалия
5 Франция
Нидерланды
Турция
6 Англия
4 Швейцария
1/2 финала
Испания
Франция
?
Англия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Нидерланды Гакпо Коди 3 (1)
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Испания Руис Фабиан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Карвахаль Даниэль 1 2
Испания Родри Эрнандес 3
Швейцария Видмер Сильван 3
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Мората Альваро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Очень здорово голландцы начали эту встречу и вполне могли забивать, однако затем игра выровнялась, что привело к забитому мячу сборной Турции. Пора просыпаться подопечным Рональда Кумана. 
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! АКАЙДЫН! Вполне заслуженно забивают турки! Гюлер зацепился за мяч у правого угла штрафной и выполнил шикарный кросс к дальней штанге, Вербрюгген на выходе сыграть не решился, а Акайдын с близкого расстояния головой переправил снаряд в цель!
  • 35'
    Йылдыз получил игровой снаряд у левого угла штрафной соперника и с правой ноги пробил в сторону дальнего верхнего угла, вот только точности этому выстрелу не хватило, и сфера ушла выше перекладины. 
  • Угловой
    34'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Турции. Гюлер остро навесил в центр вратарской, откуда сферу панически вынес Ван Дейк. Хороший отрезок от номинальных гостей. 
  • 33'
    Чалханоглу со стандарта с правого фланга исполнил навес в район дальнего угла вратарской, Вербрюгген уверенно вышел из ворот и кулаками сильно вынес сферу от собственных владений. 
  • Желтая карточка
    32'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Симонс наказан предупреждением в составе сборной Нидерландов. Мюлдюр успел избавиться от мяча, а голландец грубо наступил ему на ногу. 
  • 31'
    Быстрая атака получилась у турецкой сборной, в ходе которой Гюлер протащил мяч вперёд и отдал пас на ход Йылмазу, который под углом мог выскочить на рандеву с голкипером, вот только его уверенно от сферы оттеснил Ван Дейк. 
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! Чалханоглу со стандарта из глубины выполнил заброс в центр штрафной соперника, Бардакчи опередил Схаутена, но с убойной позиции пробил гораздо выше перекладины!
  • Фол, нарушение
    29'
    Де Врей со своей половины поля пытался умчаться в атаку, однако Чалханоглу спокойно его рывок остановил, после чего защитник сборной Нидерландов нарушил правила против турецкого капитана. 
  • 28'
    Ван Дейк из центральной части поля сделал сильный заброс к правому краю штрафной соперника, Дюмфрис на высокой скорости рвался вперёд, вот только достать сферу после этой передачи было нереально. 
  • Угловой
    27'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Турции. Чалханоглу на этот раз навесил к ближней штанге, а там номинальные хозяева сыграли уверенно и снаряд сумели вынести. 
  • 26'
    Мюлдюр из глубины отдал передачу в правую часть штрафной соперника, Йылмаз сферу получил и красивым финтом пытался уйти от Ван Дейка, однако защитник сборной Нидерландов уверенно его остановил. 
  • 25'
    Бесспорно любой забитый мяч положительно повлияет на зрелищность этого матча, а пока команды действуют крайне закрыто, особое внимание уделяя обороне собственных ворот. 
  • Угловой
    24'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Турции. Чалханоглу выполнил высокий навес в район дальней штанги, Вербрюгген вышел из ворот и спокойно забрал сферу в руки. 
  • 23'
    Чалханоглу получил игровой снаряд у правого угла штрафной голландской сборной и плотно пробил по воротам. Ван Дейк сыграл самоотверженно и головой заблокировал мощный выстрел. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 22'
      Йылмаз на правом фланге догнал довольно непростой мяч у лицевой и прострелил к ближнему углу вратарской, однако Йылдыз под прессингом трёх соперников пробить по воротам не сумел. 
    • 21'
      Напомню, что в полуфинале победитель этой пары сыграет с англичанами, которые немногим ранее в серии пенальти сумели переиграть сборную Швейцарии. В другом полуфинале сыграют французы и испанцы. 
    • 20'
      Рейндерс по центру протащил мяч вперёд и отдал передачу к правому края штрафной на Дюмфриса, который под прессингом Кадыоглу игровой снаряд потерял. Пока внимательно в обороне действуют турки. 
    • 19'
      Постепенно удаётся турецкой сборной отодвинуть игру в центральную часть поля. Турки сейчас забрали игровой снаряд под свой контроль и пытаются найти возможность подобраться к штрафной Вербрюггена. 
    • Судья
      18'
      Гакпо по центру совершил невероятный прорыв к штрафной соперника, после чего Айхан в подкате сбил его с ног. Тюрпен находился рядом с моментом, но свисток почему-то давать не стал. 
    • Травма, повреждение
      17'
      А вот и первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Акайдын в предыдущем эпизоде помешал пробить по воротам Гакпо, а затем получил шипами по ноге от голландца. Неприятный момент, который может закончиться травмой. 
    • Офсайд
      16'
      Симонс из глубины забросил сферу в штрафную соперника на Гакпо, которому пробить по воротам не позволили сразу два турецких защитника. Плюсом, положение вне игры зафиксировано у игрока "Ливерпуля". 
    • 15'
      С преимуществом в стартовые минуты действуют футболисты сборной Нидерландов. Много времени они проводят у штрафной соперника и некоторые свои атаки заканчивают ударами по воротам. 
    • 14'
      Затяжная позиционная атака получилась у голландской сборной, в ходе которой Симонс оказался с мячом перед радиусом штрафной соперника и с правой ноги пробил выше перекладины. 
    • 13'
      Дюмфрис от правого края штрафной готовился выполнить кросс в центр, вот только сфера свалилась с ноги и по замысловатой траектории полетела в район дальнего верхнего угла. Повезло туркам, что снаряд прошёл мимо створа. 
    • 12'
      А вот и первая атака турецкой сборной, которая завершилась ударом по воротам! Эзкан оказался с мячом перед штрафной соперника и с правой ноги пальнул гораздо выше намеченной цели. 
    • Судья
      11'
      Кадыоглу со своей половины поля выполнил заброс к штрафной голландской сборной, Йылмаз готовился мяч получить, но упал на газон в борьбе с Де Вреем. Рефери посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Симонс по центру протащил мяч к штрафной соперника и попытался пробить по воротам, вот только вместо мяча угодил по ноге Чалханоглу. Досталось турецкому капитану в этом эпизоде. 
    • Офсайд
      9'
      Аке из глубины отдал пас в левую часть штрафной соперника, Гакпо сферу принял и пробил рядом с дальней штангой. В очевидный офсайд забрался футболист сборной Нидерландов. 
    • 8'
      Дюмфрис с правого фланга прострелил в центр к линии вратарской, Депай игровой снаряд получил и с разворота пытался пробить по воротам, вот только его попытку успел заблокировать Акайдын. 
    • 7'
      Гюнок из своей штрафной сильно вынес сферу на чужую половину поля, Йылдыз пытался зацепиться за мяч, но выиграть верховое единоборство у Де Врея не получилось. 
    • 6'
      Очень скучными получается матчи на четвертьфинальной стадии на этом турнире, однако от этой встречи многие ожидают весёлого футбола. Турки и голландцы показали себя атакующими командами в предыдущих играх. 
    • 5'
      Затяжная позиционная атака получилась у голландцев, в ходе которой Рейндерс правее центра пытался ворваться в штрафную соперника, но сразу два турецких защитника его прорыв остановили. 
    • Офсайд
      4'
      Активное начало встречи мы наблюдаем. Турки попытались провести атаку по левой бровке, Чалханоглу отдал передачу вперёд на Йылмаза, но тот забрался в положение вне игры. 
    • Опасный момент
      3'
      ОПАСНО! Депай с левого фланга ворвался в штрафную соперника и пытался отдать проникающий пас на партнёра. Айхан сферу перехватил, однако она снова вернулась к Депаю, который с 15 метров стрельнул выше перекладины!
    • 2'
      Футболисты сборной Нидерландов вышли на эту встречу в оранжевом комплекте формы, турки играют в белой форме. Ворота Вербрюггена в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли голландцы. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 23.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Нидерланды 0:1 Турция онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нидерланды 0:1 Турция

    Исход игры
    Нидерланды
    65.2% (165)
    Ничья
    9.5% (24)
    Турция
    25.3% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.58% (90)
    Меньше
    27.42% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    77.42% (96)
    Нет
    22.58% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Нидерланды
    23.7% (60)
    2:0 Нидерланды
    6.3% (16)
    3:1 Нидерланды
    5.9% (15)
    1:2 Турция
    4% (10)
    1:0 Нидерланды
    2.8% (7)
    1:1 Ничья
    2.8% (7)
    3:2 Нидерланды
    1.6% (4)
    0:1 Турция
    1.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Нидерланды
    Турция
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный