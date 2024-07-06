Быстрая атака получилась у турецкой сборной, в ходе которой Гюлер протащил мяч вперёд и отдал пас на ход Йылмазу, который под углом мог выскочить на рандеву с голкипером, вот только его уверенно от сферы оттеснил Ван Дейк.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Симонс наказан предупреждением в составе сборной Нидерландов. Мюлдюр успел избавиться от мяча, а голландец грубо наступил ему на ногу.

Чалханоглу со стандарта с правого фланга исполнил навес в район дальнего угла вратарской, Вербрюгген уверенно вышел из ворот и кулаками сильно вынес сферу от собственных владений.

Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Турции. Гюлер остро навесил в центр вратарской, откуда сферу панически вынес Ван Дейк. Хороший отрезок от номинальных гостей.

Йылдыз получил игровой снаряд у левого угла штрафной соперника и с правой ноги пробил в сторону дальнего верхнего угла, вот только точности этому выстрелу не хватило, и сфера ушла выше перекладины.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! АКАЙДЫН! Вполне заслуженно забивают турки! Гюлер зацепился за мяч у правого угла штрафной и выполнил шикарный кросс к дальней штанге, Вербрюгген на выходе сыграть не решился, а Акайдын с близкого расстояния головой переправил снаряд в цель!

Очень здорово голландцы начали эту встречу и вполне могли забивать, однако затем игра выровнялась, что привело к забитому мячу сборной Турции. Пора просыпаться подопечным Рональда Кумана.

Чалханоглу получил игровой снаряд у правого угла штрафной голландской сборной и плотно пробил по воротам. Ван Дейк сыграл самоотверженно и головой заблокировал мощный выстрел.

Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Турции. Чалханоглу выполнил высокий навес в район дальней штанги, Вербрюгген вышел из ворот и спокойно забрал сферу в руки.

Бесспорно любой забитый мяч положительно повлияет на зрелищность этого матча, а пока команды действуют крайне закрыто, особое внимание уделяя обороне собственных ворот.

Мюлдюр из глубины отдал передачу в правую часть штрафной соперника, Йылмаз сферу получил и красивым финтом пытался уйти от Ван Дейка, однако защитник сборной Нидерландов уверенно его остановил.

Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Турции. Чалханоглу на этот раз навесил к ближней штанге, а там номинальные хозяева сыграли уверенно и снаряд сумели вынести.

Ван Дейк из центральной части поля сделал сильный заброс к правому краю штрафной соперника, Дюмфрис на высокой скорости рвался вперёд, вот только достать сферу после этой передачи было нереально.

Де Врей со своей половины поля пытался умчаться в атаку, однако Чалханоглу спокойно его рывок остановил, после чего защитник сборной Нидерландов нарушил правила против турецкого капитана.

ОПАСНО! Чалханоглу со стандарта из глубины выполнил заброс в центр штрафной соперника, Бардакчи опередил Схаутена, но с убойной позиции пробил гораздо выше перекладины!

22' Йылмаз на правом фланге догнал довольно непростой мяч у лицевой и прострелил к ближнему углу вратарской, однако Йылдыз под прессингом трёх соперников пробить по воротам не сумел.

21' Напомню, что в полуфинале победитель этой пары сыграет с англичанами, которые немногим ранее в серии пенальти сумели переиграть сборную Швейцарии. В другом полуфинале сыграют французы и испанцы.

20' Рейндерс по центру протащил мяч вперёд и отдал передачу к правому края штрафной на Дюмфриса, который под прессингом Кадыоглу игровой снаряд потерял. Пока внимательно в обороне действуют турки.

19' Постепенно удаётся турецкой сборной отодвинуть игру в центральную часть поля. Турки сейчас забрали игровой снаряд под свой контроль и пытаются найти возможность подобраться к штрафной Вербрюггена.

18' Гакпо по центру совершил невероятный прорыв к штрафной соперника, после чего Айхан в подкате сбил его с ног. Тюрпен находился рядом с моментом, но свисток почему-то давать не стал.

17' А вот и первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Акайдын в предыдущем эпизоде помешал пробить по воротам Гакпо, а затем получил шипами по ноге от голландца. Неприятный момент, который может закончиться травмой.

16' Симонс из глубины забросил сферу в штрафную соперника на Гакпо, которому пробить по воротам не позволили сразу два турецких защитника. Плюсом, положение вне игры зафиксировано у игрока "Ливерпуля".

15' С преимуществом в стартовые минуты действуют футболисты сборной Нидерландов. Много времени они проводят у штрафной соперника и некоторые свои атаки заканчивают ударами по воротам.

14' Затяжная позиционная атака получилась у голландской сборной, в ходе которой Симонс оказался с мячом перед радиусом штрафной соперника и с правой ноги пробил выше перекладины.