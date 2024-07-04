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Стадион: .
Нидерланды
FIFA #7
 
Позже
Турция
FIFA #42
Прогнозы 96
Нидерланды 67.7% (65)
X 5.2% (5)
Турция 27.1% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Турция
1.64
4.20
6.00
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История личных встреч

Нидерланды
Турция

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
6:1
ОМЧ2Е
4:2
Е2ОМ
3:0
Е2ОМ
1:1
ЧМОМ
0:2
ЧМОМ
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
105

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.75
Мален Дониэлл 2 0.5
Вегхорст Ваут 1 0.25
Депай Мемфис 1 0.25
Симонс Хави 0 0
Аке Натан 0 0
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирал Мерих 2 0.5
Гюлер Арда 1 0.25
Тосун Дженк 1 0.25
Чалханоглу Хакан 1 0.25
Мюлдюр Мерт 1 0.25
Актюркоглу Мухаммед 1 0.25
Айхан Кан 0 0
Кекчю Оркун 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюмфрис Дензел 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 2 0
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Акайдын Самет 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Юксек Исмаил 2 0
Гюнок Мерт 1 0
Айхан Кан 1 0
Эзкан Салих 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Челик Зеки 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Гюлер Арда 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Нидерланды
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Турция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
3
Нидерланды
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Турция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2
Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1
Турция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1
Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1

Результаты матчей

Нидерланды
Турция

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Турция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1/8 финала
4 Испания
1 Грузия
2 Германия
0 Дания
3 Португалия
0 Словения
1 Франция
0 Бельгия
0 Румыния
3 Нидерланды
1 Австрия
2 Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
Испания
Германия
Португалия
Франция
Нидерланды
Турция
Англия
Швейцария
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Нидерланды Гакпо Коди 3 (1)
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Испания Фабиан Руис 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Чалханоглу Хакан 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2024, осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 96
    Нидерланды 67.7% (65)
    X 5.2% (5)
    Турция 27.1% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Турция
    1.64
    4.20
    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нидерланды - Турция

    Исход игры
    Нидерланды
    68% (66)
    Ничья
    5.2% (5)
    Турция
    26.8% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.88% (43)
    Меньше
    27.12% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    77.97% (46)
    Нет
    22.03% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Нидерланды
    28.9% (28)
    2:0 Нидерланды
    9.3% (9)
    1:2 Турция
    7.2% (7)
    3:1 Нидерланды
    5.2% (5)
    1:1 Ничья
    3.1% (3)
    3:2 Нидерланды
    3.1% (3)
    1:0 Нидерланды
    2.1% (2)
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