Стадион: Олимпиаштадион.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Нидерланды
Турция
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.5
Среднее время на гол
38
180
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.43
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
37
105
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|3
|0.75
|Мален Дониэлл
|2
|0.5
|Вегхорст Ваут
|1
|0.25
|Депай Мемфис
|1
|0.25
|Симонс Хави
|0
|0
|Аке Натан
|0
|0
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирал Мерих
|2
|0.5
|Гюлер Арда
|1
|0.25
|Тосун Дженк
|1
|0.25
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.25
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.25
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.25
|Айхан Кан
|0
|0
|Кекчю Оркун
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Карточки
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|Акайдын Самет
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Юксек Исмаил
|2
|0
|Гюнок Мерт
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Нидерланды
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Турция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
3
Нидерланды
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Турция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нидерланды
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2
Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1
Турция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1
Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1
Результаты матчей
Нидерланды
Турция
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Нидерланды
Турция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
31
13
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3 (1)
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|3
|Германия
|Мусиала Джамал
|3
|Испания
|Фабиан Руис
|2 (2)
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|Словения
|Янжа Эрик
|2
|Швейцария
|Видмер Сильван
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нидерланды - Турция
Исход игры
Нидерланды
68% (66)
Ничья
5.2% (5)
Турция
26.8% (26)
Тотал 2.5
Больше
72.88% (43)
Меньше
27.12% (16)
Обе команды забьют
Да
77.97% (46)
Нет
22.03% (13)
Популярный счёт
2:1 Нидерланды
28.9% (28)
2:0 Нидерланды
9.3% (9)
1:2 Турция
7.2% (7)
3:1 Нидерланды
5.2% (5)
1:1 Ничья
3.1% (3)
3:2 Нидерланды
3.1% (3)
1:0 Нидерланды
2.1% (2)
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