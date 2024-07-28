☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Кошице
1:1
Перерыв
ДАК
0'
0:1
11' Гол
Алмаши Ладислав
1:1
24' Гол
Медвед Жан

Ход матча

11'
0:1
Алмаши Ладислав
(Димун Милан)
24'
Медвед Жан
(Галлович Давид)
1:1
Лучшие коэффициенты
Кошице
Ничья
ДАК
4.00
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3.50
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3.35
Все Коэффициенты
1
Шипош
Давид
19
Фабиш
Лукаш
88
Горосито
Николас
20
Кривак
Ян
6
Бокрош
Силард
25
Жигмунд
Марек
24
Кружляк
Доминик
8
Галлович
Давид
17
Такач
Далибор
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
41
Попович
Александар
91
Япи
Ромарик
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
8
Димун
Милан
6
Байо
Махмуду
7
Бернат
Ян
24
Герц
Кристиан
99
Алмаши
Ладислав
9
Долчек
Иван
Кошице
4-2-3-1
ДАК
4-1-3-2

История личных встреч

Кошице
ДАК

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:3
С
5:2
С
1:1
КС
1:1
К
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
4:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 1 1
Галлович Давид 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмаши Ладислав 1 1
Димун Милан 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0
Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0
Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ружомберок
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спартак Трнава
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Тренчин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ДАК
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Кошице
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кошице
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Спартак Трнава
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ДАК
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тренчин
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ДАК
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Тренчин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Комарно
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кошице
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спартак Трнава
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Скалица
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ружомберок
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Комарно Сильвестр Якуб 1
Слован Братислава Мак Роберт 1
ДАК Алмаши Ладислав 1
Слован Братислава Стрелец Давид 1
Кошице Медвед Жан 1
Весь список

Топ нарушителей
Михаловце Пачинда Эрик 1
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 1
Михаловце Matus Marcin 1
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1
Слован Братислава Войтко Матуш 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 24'
    Галлович Давид сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Медвед Жан бьет в цель!
  • 11'
    Димун Милан сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Алмаши Ладислав бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится ничьей.
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Кошице
Ничья
ДАК
4.00
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3.35
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Где смотреть матч Кошице 1:1 ДАК онлайн

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