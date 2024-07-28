☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Кошице
2:2
Конец матча
ДАК
0'
0:1
11' Гол
Алмаши Ладислав
1:1
24' Гол
Медвед Жан
1:2
57' Гол
Герц Кристиан
60' Желтая карточка
Байо Махмуду
90' Желтая карточка
Хиско Муньос
90' Желтая карточка
Япи Ромарик
2:2
90' Пенальти
Медвед Жан
90'+13
1
Шипош
Давид
19
Фабиш
Лукаш
88
Горосито
Николас
20
Кривак
Ян
6
Бокрош
Силард
25
Жигмунд
Марек
24
Кружляк
Доминик
8
Галлович
Давид
17
Такач
Далибор
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
41
Попович
Александар
91
Япи
Ромарик
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
8
Димун
Милан
6
Байо
Махмуду
7
Бернат
Ян
24
Герц
Кристиан
99
Алмаши
Ладислав
9
Долчек
Иван
Кошице
4-2-3-1
ДАК
4-1-3-2

История личных встреч

Кошице
ДАК

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:3
С
5:2
С
1:1
КС
1:1
К
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
4:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 2 (1) 2
Галлович Давид 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмаши Ладислав 1 1
Герц Кристиан 1 1
Димун Милан 0 0
Труса Матей 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиско Муньос 1 0
Япи Ромарик 1 0
Байо Махмуду 1 0

Результаты матчей

Кошице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Кошице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0
Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0
Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1

Результаты матчей

Кошице
ДАК

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кошице
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кошице
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кошице
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Комарно
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Скалица
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 2
Комарно Сильвестр Якуб 1
Слован Братислава Мак Роберт 1
ДАК Алмаши Ладислав 1
ДАК Герц Кристиан 1
Весь список

Топ нарушителей
ДАК Хиско Муньос 1
Ружомберок Ondrej Smetana 1
Тренчин Бондаренко Тарас 1
Михаловце Пачинда Эрик 1
Спартак Трнава Микович Мартин 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Долчек Иван уходит с поля. Труса Матей выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Галлович Давид сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Медвед Жан бьет в цель!
    • 11'
      Димун Милан сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Алмаши Ладислав бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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