Тур: 1. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0'
0:1
11' ГолАлмаши Ладислав
1:1
24' ГолМедвед Жан
1:2
57' ГолГерц Кристиан
60' Желтая карточкаБайо Махмуду
90' Желтая карточкаХиско Муньос
90' Желтая карточкаЯпи Ромарик
2:2
90' ПенальтиМедвед Жан
90'+13
Ход матча
11'
0:1
24'
1:1
57'
1:2
60'
90'
90'
90'
2:2
19
Фабиш
Лукаш
20
Кривак
Ян
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
91
Япи
Ромарик
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
30 Теплан МарекВратарь
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Zyen Jones
-
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
46 Труса МатейНападающий
-
13 _Bosze L.
-
-
68 Mate Tuboly
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Кошице
ДАК
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|2 (1)
|2
|Галлович Давид
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алмаши Ладислав
|1
|1
|Герц Кристиан
|1
|1
|Димун Милан
|0
|0
|Труса Матей
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиско Муньос
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Байо Махмуду
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Кошице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0
Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0
Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1
Результаты матчей
Кошице
ДАК
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кошице
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|2
|Комарно
|Сильвестр Якуб
|1
|Слован Братислава
|Мак Роберт
|1
|ДАК
|Алмаши Ладислав
|1
|ДАК
|Герц Кристиан
|1
|ДАК
|Хиско Муньос
|1
|Ружомберок
|Ondrej Smetana
|1
|Тренчин
|Бондаренко Тарас
|1
|Михаловце
|Пачинда Эрик
|1
|Спартак Трнава
|Микович Мартин
|1