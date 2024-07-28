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Тур: 1. Стадион: .
Ружомберок
1:0
Перерыв
Дукла Банска-Бистрица
0'
14' Желтая карточка
Branislav Luptak
1:0
18' Гол
Бодя Мартин

Ход матча

14'
 
Branislav Luptak
18'
Бодя Мартин
(Домонкос Кристоф)
1:0
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
2.07
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4.50
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9.50
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Все Коэффициенты
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
8
Домонкос
Кристоф
17
Тучны
Адам
15
Герец
Штефан
11
Лавринчик
Самуэль
6
Мудры
Тимотей
20
Хобот
Марьян
18
Бодя
Мартин
1
Ivan
Rehak
26
Oliver
Klimpl
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
6
Рихтарех
Давид
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
10
Branislav
Luptak
44
Загуменски
Тимотей
11
Рымаренко
Мартин
29
Малец
Томаш
Ружомберок
5-4-1
Дукла Банска-Бистрица
3-1-4-2

История личных встреч

Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
50%
11 побед 10 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

27 матчей

51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
2:1
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0
CL
2:0
CL
0:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:2
CL
1:0
CL
0:0
CL
1:1

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.18
1.2

Среднее время на гол

76
75

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
0.53

Среднее время на гол

90
170

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.11
0.78

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

81
115

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 1 1
Домонкос Кристоф 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Branislav Luptak 1 0

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ружомберок
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спартак Трнава
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Тренчин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ДАК
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Кошице
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кошице
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Спартак Трнава
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ДАК
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тренчин
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ДАК
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Тренчин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Комарно
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кошице
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спартак Трнава
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Скалица
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ружомберок
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Комарно Сильвестр Якуб 1
Слован Братислава Мак Роберт 1
ДАК Алмаши Ладислав 1
Слован Братислава Стрелец Давид 1
Кошице Медвед Жан 1
Весь список

Топ нарушителей
Михаловце Пачинда Эрик 1
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 1
Михаловце Matus Marcin 1
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1
Слован Братислава Войтко Матуш 1
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
2.07
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4.50
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