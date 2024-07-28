Тур: 1. Стадион: Ружомберок.
1:0
Перерыв
Ход матча
14'
18'
1:0
32
Малы
Матуш
17
Тучны
Адам
15
Герец
Штефан
20
Хобот
Марьян
18
Бодя
Мартин
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
29
Малец
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тучны АдамЗащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
-
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Малец ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
-
16 Adam Hanes
-
25 Ivan Mensah
-
Главный тренер: Марек Бажик
История личных встреч
Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
50%
11 побед 10 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
27 матчей
51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.18
1.2
Среднее время на гол
76
75
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1
0.53
Среднее время на гол
90
170
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.11
0.78
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
81
115
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|1
|1
|Домонкос Кристоф
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Branislav Luptak
|1
|0
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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|Комарно
|Сильвестр Якуб
|1
|Слован Братислава
|Мак Роберт
|1
|ДАК
|Алмаши Ладислав
|1
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|1
|Кошице
|Медвед Жан
|1
|Михаловце
|Пачинда Эрик
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|1
|Михаловце
|Matus Marcin
|1
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1
|Слован Братислава
|Войтко Матуш
|1