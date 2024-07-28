☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ружомберок
1:1
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
14' Желтая карточка
Branislav Luptak
1:0
18' Гол
Бодя Мартин
50' Желтая карточка
Лавринчик Самуэль
65' Желтая карточка
Ondrej Smetana
65' Желтая карточка
Oliver Klimpl
1:1
67' Гол
Рымаренко Мартин
90'+4
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
8
Домонкос
Кристоф
17
Тучны
Адам
15
Герец
Штефан
11
Лавринчик
Самуэль
6
Мудры
Тимотей
20
Хобот
Марьян
18
Бодя
Мартин
1
Ivan
Rehak
26
Oliver
Klimpl
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
6
Рихтарех
Давид
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
10
Branislav
Luptak
44
Загуменски
Тимотей
11
Рымаренко
Мартин
29
Малец
Томаш
Ружомберок
5-4-1
Дукла Банска-Бистрица
3-1-4-2

История личных встреч

Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
50%
11 побед 10 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

27 матчей

51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
2:1
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0
CL
2:0
CL
0:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:2
CL
1:0
CL
0:0
CL
1:1

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.18
1.2

Среднее время на гол

76
75

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
0.53

Среднее время на гол

90
170

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.11
0.78

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

81
115

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 1 1
Домонкос Кристоф 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рымаренко Мартин 1 1
Бренкус Адам 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Smetana 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Branislav Luptak 1 0
Oliver Klimpl 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2

Результаты матчей

Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кошице
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кошице
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Комарно
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Скалица
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 2
Комарно Сильвестр Якуб 1
Слован Братислава Мак Роберт 1
ДАК Алмаши Ладислав 1
ДАК Герц Кристиан 1
Весь список

Топ нарушителей
ДАК Хиско Муньос 1
Ружомберок Ondrej Smetana 1
Тренчин Бондаренко Тарас 1
Михаловце Пачинда Эрик 1
Спартак Трнава Микович Мартин 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Домонкос Кристоф сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Бодя Мартин бьет в цель!
    • 14'
      Branislav Luptak получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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