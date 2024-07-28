Тур: 1. Стадион: Ружомберок.
1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаBranislav Luptak
1:0
18' ГолБодя Мартин
50' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
65' Желтая карточкаOndrej Smetana
65' Желтая карточкаOliver Klimpl
1:1
67' ГолРымаренко Мартин
90'+4
Ход матча
14'
18'
1:0
65'
65'
67'
1:1
32
Малы
Матуш
17
Тучны
Адам
15
Герец
Штефан
20
Хобот
Марьян
18
Бодя
Мартин
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
29
Малец
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тучны АдамЗащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
-
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Малец ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
-
16 Adam Hanes
-
25 Ivan Mensah
-
Главный тренер: Марек Бажик
История личных встреч
Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
50%
11 побед 10 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
27 матчей
51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.18
1.2
Среднее время на гол
76
75
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1
0.53
Среднее время на гол
90
170
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.11
0.78
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
81
115
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|1
|1
|Домонкос Кристоф
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рымаренко Мартин
|1
|1
|Бренкус Адам
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Branislav Luptak
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2
Результаты матчей
Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|2
|Комарно
|Сильвестр Якуб
|1
|Слован Братислава
|Мак Роберт
|1
|ДАК
|Алмаши Ладислав
|1
|ДАК
|Герц Кристиан
|1
|ДАК
|Хиско Муньос
|1
|Ружомберок
|Ondrej Smetana
|1
|Тренчин
|Бондаренко Тарас
|1
|Михаловце
|Пачинда Эрик
|1
|Спартак Трнава
|Микович Мартин
|1