Тур: 1. Стадион: Антон Малатинский.
0:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЖелькович Адриан
50' Желтая карточкаБондаренко Тарас
61' Желтая карточкаМикович Мартин
71' Желтая карточкаLazar Stojsavljevic
90'+6
Ход матча
34'
50'
61'
72'
13
Уйлаки
Марек
11
Азанго
Филип
17
Паур
Якуб
12
Голубек
Якуб
85
Emma
Uchegbu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
16 Hugo Ahl
-
20 Filip Trello
-
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
90 Hugo Pavek
-
24 Alex Hudok
-
18 Adrian Fiala
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Спартак Трнава
Тренчин
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
46 матчей
50%
15.2%
34.8%
23 победы 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
14 побед 22 ничьи 10 побед
Второй тайм
32.6%
39.1%
28.3%
15 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
34
Голов в среднем за матч
1.64
1.42
Среднее время на гол
55
63
Всего голов
47
20
Голов в среднем за матч
1.96
0.91
Среднее время на гол
45
99
Всего голов
83
54
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Тотал матчей
2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
49
76
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Микович Мартин
|1
|0
|Желькович Адриан
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0
Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - ДАК 3:0 Михаловце - Спартак Трнава 0:2
Тренчин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0
Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|2
|Комарно
|Сильвестр Якуб
|1
|Слован Братислава
|Мак Роберт
|1
|ДАК
|Алмаши Ладислав
|1
|ДАК
|Герц Кристиан
|1
|ДАК
|Хиско Муньос
|1
|Ружомберок
|Ondrej Smetana
|1
|Тренчин
|Бондаренко Тарас
|1
|Михаловце
|Пачинда Эрик
|1
|Спартак Трнава
|Микович Мартин
|1