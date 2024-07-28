☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Спартак Трнава
0:0
Конец матча
Тренчин
0'
34' Желтая карточка
Желькович Адриан
50' Желтая карточка
Бондаренко Тарас
61' Желтая карточка
Микович Мартин
71' Желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
90'+6
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
13
Уйлаки
Марек
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
6
Прохазка
Роман
80
Желькович
Адриан
25
Баинович
Филип
11
Азанго
Филип
17
Паур
Якуб
7
Пих
Роберт
30
Matus
Slavicek
6
Tadeas
Hajovsky
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
12
Голубек
Якуб
10
Джерлек
Армин
42
Саллам
Самир
Бен
8
Гайдош
Артур
85
Emma
Uchegbu
9
Эмека
Чинонсо
7
Джуд
Сандей
Спартак Трнава
4-3-3
Тренчин
4-3-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Тренчин

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

46 матчей

50%
15.2%
34.8%
23 победы 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
14 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

32.6%
39.1%
28.3%
15 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:3
С
1:2
К
3:0
К
1:2
С
3:2
С
0:2
С
0:0
С
0:1
С
2:0
К
0:1
С
0:1
С
2:0
С
2:0
ТМК
4:0
ТМС
4:0
С
1:0
С
1:2
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
0:2
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
3:4
С
1:1
С
3:3
С
1:3
С
1:1
С
5:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
6:0
С
0:3
С
2:2
CL
4:2
CL
1:0
ТМС
1:2
CL
2:1
CL
6:0

Голы

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

1.64
1.42

Среднее время на гол

55
63

Всего голов

47
20

Голов в среднем за матч

1.96
0.91

Среднее время на гол

45
99

Всего голов

83
54

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Тотал матчей

2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

49
76

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Микович Мартин 1 0
Желькович Адриан 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Тарас 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0
Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - ДАК 3:0 Михаловце - Спартак Трнава 0:2
Тренчин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0
Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кошице
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кошице
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Комарно
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Скалица
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 2
Комарно Сильвестр Якуб 1
Слован Братислава Мак Роберт 1
ДАК Алмаши Ладислав 1
ДАК Герц Кристиан 1
Весь список

Топ нарушителей
ДАК Хиско Муньос 1
Ружомберок Ondrej Smetana 1
Тренчин Бондаренко Тарас 1
Михаловце Пачинда Эрик 1
Спартак Трнава Микович Мартин 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Желькович Адриан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Спартак Трнава 0:0 Тренчин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный