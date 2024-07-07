  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Ставок Лига Легенд 2024
Легенды Беларуси
 
Позже
Легенды России
Прогнозы 160
Легенды Беларуси 8.1% (13)
X 10.6% (17)
Легенды России 81.3% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легенды Беларуси
Ничья
Легенды России
5.30
Реклама, pari.ru
4.70
Реклама, fon.bet
1.54
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать на текстовую трансляцию матча между Легендами Беларуси и Легендами России. Помогать вам следить за событиями игры будет Дмитрий Миляев.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Легенды Беларуси - Легенды России от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2024, осталось 28 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 105 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 160
Легенды Беларуси 8.1% (13)
X 10.6% (17)
Легенды России 81.3% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легенды Беларуси
Ничья
Легенды России
5.30
Реклама, pari.ru
4.70
Реклама, fon.bet
1.54
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легенды Беларуси - Легенды России онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Легенды Беларуси - Легенды России

Исход игры
Легенды Беларуси
8.1% (13)
Ничья
10.6% (17)
Легенды России
81.3% (130)
Тотал 2.5
Больше
94.59% (105)
Меньше
5.41% (6)
Обе команды забьют
Да
94.59% (105)
Нет
5.41% (6)
Популярный счёт
1:3 Легенды России
10.6% (17)
1:2 Легенды России
10% (16)
2:4 Легенды России
8.1% (13)
2:3 Легенды России
7.5% (12)
3:5 Легенды России
6.3% (10)
3:4 Легенды России
5% (8)
2:2 Ничья
4.4% (7)
1:1 Ничья
1.9% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Легенды Беларуси
Легенды России
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный