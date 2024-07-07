Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Легенды России
(3 матча)
100%
3 победы 0 ничьих 0 поражений
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Легенды Беларуси - Легенды России
Исход игры
Легенды Беларуси
8.1% (13)
Ничья
10.6% (17)
Легенды России
81.3% (130)
Тотал 2.5
Больше
94.59% (105)
Меньше
5.41% (6)
Обе команды забьют
Да
94.59% (105)
Нет
5.41% (6)
Популярный счёт
1:3 Легенды России
10.6% (17)
1:2 Легенды России
10% (16)
2:4 Легенды России
8.1% (13)
2:3 Легенды России
7.5% (12)
3:5 Легенды России
6.3% (10)
3:4 Легенды России
5% (8)
2:2 Ничья
4.4% (7)
1:1 Ничья
1.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!