1:1
Итог после пенальти
4
:
5
Ход матча
17'
1:0
62'
Пен
4:5
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Калачёв ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тигорев ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Жирков ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
Бомбардиры внутри турнира
Легенды Беларуси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгун Станислав
|1
|1
Легенды России
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каряка Андрей
|1 (1)
|1
Карточки
Результаты матчей
Легенды Беларуси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Легенды России
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Легенды Беларуси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Легенды России
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Легенды России
(3 матча)
100%
3 победы 0 ничьих 0 поражений
Результаты матчей
Легенды Беларуси
Легенды России
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Легенды Беларуси
Легенды России
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Легенды Беларуси 1:1 Легенды России
Исход игры
Легенды Беларуси
8% (13)
Ничья
10.4% (17)
Легенды России
81.6% (133)
Тотал 2.5
Больше
94.64% (106)
Меньше
5.36% (6)
Обе команды забьют
Да
94.64% (106)
Нет
5.36% (6)
Популярный счёт
1:3 Легенды России
11.7% (19)
1:2 Легенды России
9.8% (16)
2:4 Легенды России
8% (13)
2:3 Легенды России
7.4% (12)
3:5 Легенды России
6.1% (10)
3:4 Легенды России
4.9% (8)
2:2 Ничья
4.3% (7)
3:6 Легенды России
1.8% (3)
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