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Легенды Беларуси
1:1
Итог после пенальти
4
:
5
Легенды России

Ход матча

17'
Драгун Станислав
1:0
62'
 
Каряка Андрей
Пен
4:5
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 163
Легенды Беларуси 8% (13)
X 10.4% (17)
Легенды России 81.6% (133)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Легенды Беларуси
Легенды России

Бомбардиры внутри турнира

Легенды Беларуси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 1 1
Легенды России
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каряка Андрей 1 (1) 1

Карточки

Результаты матчей

Легенды Беларуси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Легенды России
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Легенды Беларуси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Легенды России
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Легенды России
(3 матча)
100%
3 победы 0 ничьих 0 поражений
Легенды России - Легенды СНГ 6:4 Легенды Европы - Легенды России 2:4 Легенды России - Легенды латинских стран 8:4

Результаты матчей

Легенды Беларуси
Легенды России

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Легенды Беларуси
Легенды России

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Легенды Беларуси Драгун Станислав 1
Легенды России Каряка Андрей 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • После матча
  • Сборная России одерживает победу над сборной Беларуси в серии послематчевых пенальти! Текстовую трансляцию провел для вас Дмитрий Миляев. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на портале LiveResult! 
  • Пенальти
  • Свисток
    Матч завершен!
  • Не забитый пенальти
    Нет гола! Калачев сильно зарядил по мячу, но пробил выше цели! 
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:5!!! Шишкин!!!
    Сулима угадал и почти отразил удар, но все же мяч проскочил у него под рукой!
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:4!!! Булыга!!!
    Булыга пробил по центру, а Нигматуллин не угадал.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:4!!! Жирков!!!
    Почти в девятку отправил мяч Жирков. Классное исполнение от Юрия!
     
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:3!!! Драгун!!!
    Драгун пробил по центру. Счет равный.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! Каряка!!!
    Каряка развел по углам Сулиму - пробил в правый угол, а вратарь завалился в другую сторону.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Ромащенко!!!
    Мощно пробил Ромащенко в правый угол - Нигматуллин угадал, но до мяча не добрался.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Погребняк!!!
    Погребняк пробил немного правее центра, голкипер потащить не сумел!
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Вячеслав Глеб!!!
    В правый угол пробил Глеб, а Нигматуллин прыгнул в противоположный угол.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Дзагоев!!!
    Мощно пробил Дзагоев в левый верхний от себя гол - без шансов!
  • Не забитый пенальти
    Молош не забивает Нигматуллину! Точно по центру пробил игрок сборной Беларуси.
  • Пенальти
    Нет гола! Аршавин не забивает Сулиме! Пробил в правый от себя угол Аршавин, но мяч прошел рядом со штангой!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Основное время матча истекло! Ждем серию пенальти!
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    • 70'
      Шишкин поймал мяч на отскоке и пробил с дальней дистанции - игровой снаряд опускался в дальний угол, но в итоге прошел мимо ворот.
    • 69'
      Дзагоев и Жирков отвоевали мяч у своего углового флажка, но затем последовала неточная передача. Снова белорусы с мячом. 
    • 68'
      Впервые за долгое время хозяева смогли закрепиться на половине поля россиян, но разрезающую передачу в штрафную перехватил Жирков. 
    • 67'
      Очень устал Аршавин, это было видно по крупному плану камеры. Однако продолжает он оставаться на поле!
    • 66'
      Аршавин здорово принял мяч у чужой штрафной, поставил корпус и ушел от Молоша, но вот прострел россиянина был заблокирован. 
    • Опасный момент
      65'
      Аршавин вырезал на Шишкина, который ворвался в свободную зону и покатил на ближнюю штангу Дзагоеву, но тому не хватило одного шага, чтобы пробить с убойной позиции! 
    • Угловой
      64'
      Неплохая подача пошла от угла поля в штрафную сборной России, но оборона справилась и выбила мяч из своей зоны. 
    • Пенальти
      62'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Каряка!!!
      Сам Каряка пошел исполнять одиннадцатиметровый удар и здорово пробил под самую левую штангу! Вратарь угадал направление удара, но потащить такой точный выстрел было невозможно! 
    • Пенальти!
      61'
      Пенальти зарабатывает сборная России! Каряка получил мяч от Аршавина в чужой штрафной и оказался на газоне! Фол со стороны Жавнерчика.
    • Офсайд
      60'
      Сборная России всеми силами пошла на чужую половину поля, но потеряла мяч. Булыга вырвался один на один с Нигматуллиным, но попал в офсайд.
    • Фол, нарушение
      59'
      Лухвич действовал сейчас совсем не по-товарищески, откровенно толкнув Андрея Аршавина, но действующий капитан российской сборной на провокацию не повелся. 
    • 58'
      Пошла игра! Не хочет уступать сборная России, отсюда много свободного пространства получают белорусы. Большими силами россияне идут вперед. 
    • Опасный момент
      57'
      Ответный момент организовала сборная России! Аршавин протащил мяч со своей половины поля до чужой штрафной, убрал мяч под правую и пробил по воротам - голкипер отразил, а Погребняк, оказавшись первым на добивании, переиграть вратаря не смог! 
    • Опасный момент
      56'
      МОМЕНТИЩЕ! Вячеслав Глеб оказался один на один с Нигматуллиным, но переиграть российского вратаря не сумел! Потрясающий сейв от Руслана! 
    • 55'
      Аршавин здорово обыграл защитника и выполнил верховую передачу в чужую вратарскую, где Дзагоев нанес удар головой, но по воротам не попал.
    • Офсайд
      54'
      Гранат получил передачу от Жиркова и мог выйти один на один, но оказался в положении вне игры. 
    • 53'
      Жирков в очередной раз успешно прорвался по левому флангу, покатил на Аршавина, который приложился по мячу с угла штрафной, но голкипер на месте!
    • 52'
      Скрытый пас пошел в штрафную площадь сборной России, но Руслан Нигматуллин вовремя вышел из ворот и забрал мяч под контроль. 
    • Замена
      51'
      Замена в составе Легенд России: Вместо Онопко на поле вышел Титов.
    • Травма, повреждение
      49'
      Виктор Онопко получил в колено от Граната. Требуется помощь капитану сборной России. Конечно, это было неумышленно, но Онопко игру продолжить не может.
    • 48'
      Жирков аккуратно забросил со своего фланга в центр штрафной площади сборной Беларуси, где Аршавин не смог добраться до снаряда.
    • 47'
      Аршавин отыгрался со своим партнером, после чего выполнил подачу в чужую штрафную площадь, но мяч улетел за пределы поля.
    • 46'
      Судя по повтору, кажется, что Яскович нарушал правила на Жиркове в своей штрафной площади, но эпизод уже заигран. 
    • 45'
      Жирков завалился на газон при входе в штрафную площадь гостей и пока не может подняться, арбитр молчит. 
    • Замена
      44'
      Замена в составе Легенд России: Вместо Аленичева на поле вышел Дзагоев.
    • 43'
      Жирков прорвался по левому флангу и покатил на линию штрафной под удар Аленичеву, но Дмитрий попал на подкат соперника и потерял мяч.
    • Опасный момент
      41'
      МОМЕНТ! Молош с места решил пульнуть в дальний угол, но вышедший во втором тайме Руслан Нигматуллин спас российскую команду в красивом прыжке!
    • 40'
      Жирков ушел сначала от одного, а затем и от второго соперника, прострелил на ближнюю штангу, где Пименову не позволили добраться до мяча.
    • Опасный момент
      39'
      МОМЕНТ! Жирков здорово прострелил с левого фланга вдоль ворот соперника, но никто из россиян не смог замкнуть на дальней штанге. Ближе всех был Смертин, который врезался в штангу и сейчас держится за заднюю поверхность бедра. 
    • 38'
      Драгун прорвался по прямо по центру и нанес мощный удар на подходе к штрафной площади, но в створ ворот попасть не сумел.
    • 37'
      Сразу же хозяева рванули в атаку, но Драгун был остановлен Романом Шишкиным. 
    • Второй тайм начался
      36'
      Начался второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв!
    • 35'
      Сам Глеб решил выполнить заброс на линию штрафной площади сборной России, но защитники без проблем разобрались в этом эпизоде. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Игонин уложил на газон Вячеслава Глеба. Еще одна возможность для взятия ворот у сборной Беларуси.
    • 33'
      Аршавин с правого фланга попытался навесить в штрафную соперника, но мяч свалился у него с ноги и попал к белорусскому защитнику. 
    • 32'
      Смертин увидел, что перед Дзагоевым есть несколько метров свободного пространства, но вот сделать точную передачу партнеру у него не получилось. 
    • 31'
      Жавнерчик ушел на правом фланге от Жиркова и загрузил мяч в центр штрафной площади сборной России, но Игонин выбил снаряд из своей зоны.
    • 30'
      С фланга на фланг переводят мяч белорусы. Не получается у них в эти минуты найти свободные зоны на половине поля соперника. 
    • Штанга
      28'
      ШТАНГА! Жирков с угла штрафной площади прицельно пробил в дальний угол, но угодил в каркас ворот! На подборе первыми оказались хозяева. 
    • 27'
      Здорово разыграли белорусы! В несколько касаний получилось вскрыть оборону сборной России, но вот удар Молоша с острого угла получился не очень опасным. 
    • Замена
      26'
      Замена в составе Легенд России: Вместо Сычёва на поле вышел Аршавин.
    • 25'
      Погребняк пробежал мимо мяча, а удар со штрафного нанес Алан Дзагоев. Не попал Дзагоев в створ, но мяч прошел очень близко со штангой. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Аленичев пошел в дриблинг, но получил по ногам. Опасный стандарт прямо у линии штрафной площади Беларуси. 
    • 23'
      Аленичев решил в касание закинуть мяч в штрафную площадь хозяев, но передача на партнера точной не получилась. 
    • 21'
      Получилось у сборной России закрепиться на чужой половине поля. Долго держит мяч российская команда, но пока без особого обострения. 
    • 20'
      Количество замен сегодня неограниченно. По возможности будем их отслеживать. 
    • Замена
      19'
      Замена в составе Легенд России: Вместо Аршавина на поле вышел Погребняк.
    • Офсайд
      18'
      Аршавин совершил рывок, но оказался в положении вне игры. После этого попросил замену футболист.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Драгун!!!
      Классный мяч забивают хозяева! Яхимович сделал скидку Драгуну, который первым касанием подкинул себе мяч, а вторым по красивой траектории отправил снаряд в дальний угол! 
    • 16'
      Первые 15 минут матча сборная России провела в обороне, изредка выбегая в быстрые атаки. Хорошо смотрятся хозяева поля сегодня.
    • Фол, нарушение
      15'
      Булыга пытался прокинуть мяч, но попал на блок от Онопко. Арбитр зафиксировал нарушение правил, но российский защитник с этим не согласен. 
    • 14'
      Андрей Аршавин нанес первый удар в сегодняшнем матче. После передачи от партнера в касание он пробил с линии штрафной, но угодил точно во вратаря.
    • 13'
      Булыга на замахе обыграл Алдонина и Смертина, сместился в центр и пробил с линии штрафной площади - снова выше цели пролетел мяч. Поактивнее белорусы на старте игры.
    • 12'
      Жавнерчик от правой бровки навесил на дальнюю штангу чужих ворот, но там никого не оказалось, кроме Евгения Алдонина. 
    • 11'
      Ромащенко нанес первый удар по воротам сборной России. Метров с сорока зарядил полузащитник, но мяч прошел намного выше цели.
    • 10'
      Дзагоев покатил на фланг Аршавину, который решил пойти в дриблинг, но запутался в собственных ногах.
    • 9'
      Ромащенко с левой загрузил мяч на линию вратарской, но Онопко спокойно снял вверх.
    • Фол, нарушение
      8'
      Смертин грубо сыграл в подкате, сбив с ног Булыгу. Штрафной удар на половине поля россиян.
    • 7'
      Глеб низом отправлял мяч в штрафную сборной России, но снаряд рикошетом от защитника ушел на угловой.
    • Анонс
      6'
      Стоит сказать, что сегодня команды сыграют два тайма по 35 минут, а в случае ничьей будет серия пенальти!
    • Угловой
      5'
      Первый угловой удар заработала российская команда. Решили разыграть гости, но быстро попрощались с мячом.
    • 4'
      Булыга едва не вырвался один на один после отличной верховой передачи, но Онопко смог остановить белорусского форварда. 
    • 3'
      Жавнерчик попробовал на правом фланге обыграть Жиркова, но смог заработать лишь аут для своей команды.
    • 2'
      Белорусы попытались провести первую атаку левым флангом, но быстро потеряли мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Считанные секунды остаются до начала игры!
    • Футболисты уже на поле! Слушаем гимны и начинаем. 
    • Добрый день, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать на текстовую трансляцию матча между Легендами Беларуси и Легендами России. Помогать вам следить за событиями игры будет Дмитрий Миляев.
    Прогнозы 163
    Легенды Беларуси 8% (13)
    X 10.4% (17)
    Легенды России 81.6% (133)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Легенды Беларуси 1:1 Легенды России

    Исход игры
    Легенды Беларуси
    8% (13)
    Ничья
    10.4% (17)
    Легенды России
    81.6% (133)
    Тотал 2.5
    Больше
    94.64% (106)
    Меньше
    5.36% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    94.64% (106)
    Нет
    5.36% (6)
    Популярный счёт
    1:3 Легенды России
    11.7% (19)
    1:2 Легенды России
    9.8% (16)
    2:4 Легенды России
    8% (13)
    2:3 Легенды России
    7.4% (12)
    3:5 Легенды России
    6.1% (10)
    3:4 Легенды России
    4.9% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (7)
    3:6 Легенды России
    1.8% (3)
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