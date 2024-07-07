Сборная России одерживает победу над сборной Беларуси в серии послематчевых пенальти! Текстовую трансляцию провел для вас Дмитрий Миляев. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на портале LiveResult!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:4!!! Жирков!!! Почти в девятку отправил мяч Жирков. Классное исполнение от Юрия!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:4!!! Булыга!!! Булыга пробил по центру, а Нигматуллин не угадал.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:5!!! Шишкин!!! Сулима угадал и почти отразил удар, но все же мяч проскочил у него под рукой!

Нет гола! Калачев сильно зарядил по мячу, но пробил выше цели!

Нет гола! Аршавин не забивает Сулиме! Пробил в правый от себя угол Аршавин, но мяч прошел рядом со штангой!

Молош не забивает Нигматуллину! Точно по центру пробил игрок сборной Беларуси.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Дзагоев!!! Мощно пробил Дзагоев в левый верхний от себя гол - без шансов!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Вячеслав Глеб!!! В правый угол пробил Глеб, а Нигматуллин прыгнул в противоположный угол.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Погребняк!!! Погребняк пробил немного правее центра, голкипер потащить не сумел!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Ромащенко!!! Мощно пробил Ромащенко в правый угол - Нигматуллин угадал, но до мяча не добрался.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! Каряка!!! Каряка развел по углам Сулиму - пробил в правый угол, а вратарь завалился в другую сторону.

Сборная России всеми силами пошла на чужую половину поля, но потеряла мяч. Булыга вырвался один на один с Нигматуллиным, но попал в офсайд.

Пенальти зарабатывает сборная России! Каряка получил мяч от Аршавина в чужой штрафной и оказался на газоне! Фол со стороны Жавнерчика.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Каряка!!! Сам Каряка пошел исполнять одиннадцатиметровый удар и здорово пробил под самую левую штангу! Вратарь угадал направление удара, но потащить такой точный выстрел было невозможно!

Неплохая подача пошла от угла поля в штрафную сборной России, но оборона справилась и выбила мяч из своей зоны.

Аршавин вырезал на Шишкина, который ворвался в свободную зону и покатил на ближнюю штангу Дзагоеву, но тому не хватило одного шага, чтобы пробить с убойной позиции!

Аршавин здорово принял мяч у чужой штрафной, поставил корпус и ушел от Молоша, но вот прострел россиянина был заблокирован.

Очень устал Аршавин, это было видно по крупному плану камеры. Однако продолжает он оставаться на поле!

Впервые за долгое время хозяева смогли закрепиться на половине поля россиян, но разрезающую передачу в штрафную перехватил Жирков.

Дзагоев и Жирков отвоевали мяч у своего углового флажка, но затем последовала неточная передача. Снова белорусы с мячом.

Шишкин поймал мяч на отскоке и пробил с дальней дистанции - игровой снаряд опускался в дальний угол, но в итоге прошел мимо ворот.

Сразу же хозяева рванули в атаку, но Драгун был остановлен Романом Шишкиным.

Драгун прорвался по прямо по центру и нанес мощный удар на подходе к штрафной площади, но в створ ворот попасть не сумел.

МОМЕНТ! Жирков здорово прострелил с левого фланга вдоль ворот соперника, но никто из россиян не смог замкнуть на дальней штанге. Ближе всех был Смертин, который врезался в штангу и сейчас держится за заднюю поверхность бедра.

Жирков ушел сначала от одного, а затем и от второго соперника, прострелил на ближнюю штангу, где Пименову не позволили добраться до мяча.

МОМЕНТ! Молош с места решил пульнуть в дальний угол, но вышедший во втором тайме Руслан Нигматуллин спас российскую команду в красивом прыжке!

Жирков прорвался по левому флангу и покатил на линию штрафной под удар Аленичеву, но Дмитрий попал на подкат соперника и потерял мяч.

Замена в составе Легенд России: Вместо Аленичева на поле вышел Дзагоев.

Жирков завалился на газон при входе в штрафную площадь гостей и пока не может подняться, арбитр молчит.

Судя по повтору, кажется, что Яскович нарушал правила на Жиркове в своей штрафной площади, но эпизод уже заигран.

Аршавин отыгрался со своим партнером, после чего выполнил подачу в чужую штрафную площадь, но мяч улетел за пределы поля.

Жирков аккуратно забросил со своего фланга в центр штрафной площади сборной Беларуси, где Аршавин не смог добраться до снаряда.

Виктор Онопко получил в колено от Граната. Требуется помощь капитану сборной России. Конечно, это было неумышленно, но Онопко игру продолжить не может.

Замена в составе Легенд России: Вместо Онопко на поле вышел Титов.

Скрытый пас пошел в штрафную площадь сборной России, но Руслан Нигматуллин вовремя вышел из ворот и забрал мяч под контроль.

Жирков в очередной раз успешно прорвался по левому флангу, покатил на Аршавина, который приложился по мячу с угла штрафной, но голкипер на месте!

Гранат получил передачу от Жиркова и мог выйти один на один, но оказался в положении вне игры.

Аршавин здорово обыграл защитника и выполнил верховую передачу в чужую вратарскую, где Дзагоев нанес удар головой, но по воротам не попал.

МОМЕНТИЩЕ! Вячеслав Глеб оказался один на один с Нигматуллиным, но переиграть российского вратаря не сумел! Потрясающий сейв от Руслана!

Ответный момент организовала сборная России! Аршавин протащил мяч со своей половины поля до чужой штрафной, убрал мяч под правую и пробил по воротам - голкипер отразил, а Погребняк, оказавшись первым на добивании, переиграть вратаря не смог!

Пошла игра! Не хочет уступать сборная России, отсюда много свободного пространства получают белорусы. Большими силами россияне идут вперед.

Лухвич действовал сейчас совсем не по-товарищески, откровенно толкнув Андрея Аршавина, но действующий капитан российской сборной на провокацию не повелся.

Первый тайм

— Перерыв!

35' Сам Глеб решил выполнить заброс на линию штрафной площади сборной России, но защитники без проблем разобрались в этом эпизоде.

34' Игонин уложил на газон Вячеслава Глеба. Еще одна возможность для взятия ворот у сборной Беларуси.

33' Аршавин с правого фланга попытался навесить в штрафную соперника, но мяч свалился у него с ноги и попал к белорусскому защитнику.

32' Смертин увидел, что перед Дзагоевым есть несколько метров свободного пространства, но вот сделать точную передачу партнеру у него не получилось.

31' Жавнерчик ушел на правом фланге от Жиркова и загрузил мяч в центр штрафной площади сборной России, но Игонин выбил снаряд из своей зоны.

30' С фланга на фланг переводят мяч белорусы. Не получается у них в эти минуты найти свободные зоны на половине поля соперника.

28' ШТАНГА! Жирков с угла штрафной площади прицельно пробил в дальний угол, но угодил в каркас ворот! На подборе первыми оказались хозяева.

27' Здорово разыграли белорусы! В несколько касаний получилось вскрыть оборону сборной России, но вот удар Молоша с острого угла получился не очень опасным.

26' Замена в составе Легенд России: Вместо Сычёва на поле вышел Аршавин.

25' Погребняк пробежал мимо мяча, а удар со штрафного нанес Алан Дзагоев. Не попал Дзагоев в створ, но мяч прошел очень близко со штангой.

24' Аленичев пошел в дриблинг, но получил по ногам. Опасный стандарт прямо у линии штрафной площади Беларуси.

23' Аленичев решил в касание закинуть мяч в штрафную площадь хозяев, но передача на партнера точной не получилась.

21' Получилось у сборной России закрепиться на чужой половине поля. Долго держит мяч российская команда, но пока без особого обострения.

20' Количество замен сегодня неограниченно. По возможности будем их отслеживать.

19' Замена в составе Легенд России: Вместо Аршавина на поле вышел Погребняк.

18' Аршавин совершил рывок, но оказался в положении вне игры. После этого попросил замену футболист.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Драгун!!!

Классный мяч забивают хозяева! Яхимович сделал скидку Драгуну, который первым касанием подкинул себе мяч, а вторым по красивой траектории отправил снаряд в дальний угол!

16' Первые 15 минут матча сборная России провела в обороне, изредка выбегая в быстрые атаки. Хорошо смотрятся хозяева поля сегодня.

15' Булыга пытался прокинуть мяч, но попал на блок от Онопко. Арбитр зафиксировал нарушение правил, но российский защитник с этим не согласен.

14' Андрей Аршавин нанес первый удар в сегодняшнем матче. После передачи от партнера в касание он пробил с линии штрафной, но угодил точно во вратаря.

13' Булыга на замахе обыграл Алдонина и Смертина, сместился в центр и пробил с линии штрафной площади - снова выше цели пролетел мяч. Поактивнее белорусы на старте игры.

12' Жавнерчик от правой бровки навесил на дальнюю штангу чужих ворот, но там никого не оказалось, кроме Евгения Алдонина.

11' Ромащенко нанес первый удар по воротам сборной России. Метров с сорока зарядил полузащитник, но мяч прошел намного выше цели.

10' Дзагоев покатил на фланг Аршавину, который решил пойти в дриблинг, но запутался в собственных ногах.

9' Ромащенко с левой загрузил мяч на линию вратарской, но Онопко спокойно снял вверх.

8' Смертин грубо сыграл в подкате, сбив с ног Булыгу. Штрафной удар на половине поля россиян.

7' Глеб низом отправлял мяч в штрафную сборной России, но снаряд рикошетом от защитника ушел на угловой.

6' Стоит сказать, что сегодня команды сыграют два тайма по 35 минут, а в случае ничьей будет серия пенальти!

5' Первый угловой удар заработала российская команда. Решили разыграть гости, но быстро попрощались с мячом.

4' Булыга едва не вырвался один на один после отличной верховой передачи, но Онопко смог остановить белорусского форварда.

3' Жавнерчик попробовал на правом фланге обыграть Жиркова, но смог заработать лишь аут для своей команды.

2' Белорусы попытались провести первую атаку левым флангом, но быстро потеряли мяч.