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Легенды Беларуси
 
Позже
Легенды России
Прогнозы 66
Легенды Беларуси 0% (0)
X 12.1% (8)
Легенды России 87.9% (58)
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Легенды Беларуси - Легенды России от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2024, осталось 2 дня 9 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 66
    Легенды Беларуси 0% (0)
    X 12.1% (8)
    Легенды России 87.9% (58)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Легенды Беларуси - Легенды России онлайн

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    Прогнозы на матч Легенды Беларуси - Легенды России

    Исход игры
    Легенды Беларуси
    0% (0)
    Ничья
    12.1% (8)
    Легенды России
    87.9% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    93.33% (56)
    Меньше
    6.67% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (55)
    Нет
    8.33% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Легенды России
    12.1% (8)
    3:5 Легенды России
    12.1% (8)
    3:4 Легенды России
    10.6% (7)
    2:4 Легенды России
    10.6% (7)
    1:3 Легенды России
    7.6% (5)
    2:3 Легенды России
    7.6% (5)
    2:2 Ничья
    6.1% (4)
    0:2 Легенды России
    3% (2)
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