Результаты последних матчей
Легенды России
(3 матча)
100%
3 победы 0 ничьих 0 поражений
Прогнозы на матч Легенды Беларуси - Легенды России
Исход игры
Легенды Беларуси
0% (0)
Ничья
12.1% (8)
Легенды России
87.9% (58)
Тотал 2.5
Больше
93.33% (56)
Меньше
6.67% (4)
Обе команды забьют
Да
91.67% (55)
Нет
8.33% (5)
Популярный счёт
1:2 Легенды России
12.1% (8)
3:5 Легенды России
12.1% (8)
3:4 Легенды России
10.6% (7)
2:4 Легенды России
10.6% (7)
1:3 Легенды России
7.6% (5)
2:3 Легенды России
7.6% (5)
2:2 Ничья
6.1% (4)
0:2 Легенды России
3% (2)
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