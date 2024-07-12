Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Красножан Юрий
- Основной состав
-
18 Ю Сон ГумВратарь
-
-
12 Хон Сон Ок
-
11 Хан Зин Хон
-
20 Ли Хе Ген
-
15 Ли Зон Гым
-
-
-
14 Зон Юн Ми
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ким Су Ген
-
-
-
17 Ро Зин А
-
19 Ким Су Рим
-
13 Ким Чун Ми
-
-
Главный тренер: Хан Чхол Хак
История личных встреч
Россия (женщины)
КНДР (женщины)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Результаты последних матчей
Россия (женщины)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 2:1 Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 1:1 Россия (женщины) - Эквадор (жен) 3:2 Россия (женщины) - Эквадор (жен) 4:0
Парагвай (жен) - Россия (женщины) 1:1 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 0:3 Россия (женщины) - Иран (жен) 2:0 Россия (женщины) - Иран (жен) 4:0 Китай (жен) - Россия (женщины) 2:1 Китай (жен) - Россия (женщины) 1:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Бельгия (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Ирландия (женщины) - Россия (женщины) 0:1 Венгрия (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Дания (женщины) - Россия (женщины) 3:1 Азербайджан (женщины) - Россия (женщины) 0:4 Босния и Герцеговина (женщины) - Россия (женщины) 0:4
КНДР (женщины)
(15 матчей)
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 3 поражения
Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:2 КНДР (женщины) - Южная Корея (жен) 1:0 Китай (жен) - КНДР (женщины) 0:2 КНДР (женщины) - Австралия (жен) 1:2
Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Португалия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Австрия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Россия (женщины) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:0 Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 США (жен) - КНДР (женщины) 1:0 Франция (женщины) - КНДР (женщины) 5:0 Колумбия (жен) - КНДР (женщины) 0:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Россия (женщины) - КНДР (женщины)
Исход игры
Россия (женщины)
70.6% (84)
Ничья
10.9% (13)
КНДР (женщины)
18.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
64.81% (70)
Меньше
35.19% (38)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
2:1 Россия (женщины)
21.8% (26)
2:0 Россия (женщины)
16% (19)
1:2 КНДР (женщины)
10.9% (13)
1:1 Ничья
9.2% (11)
3:1 Россия (женщины)
8.4% (10)
3:0 Россия (женщины)
7.6% (9)
1:0 Россия (женщины)
4.2% (5)
4:1 Россия (женщины)
2.5% (3)
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