Россия (женщины)

Жаркова слева навесила в штрафную площадь, но там помимо корейского голкипера никого не оказалось.

Очередной розыгрыш углового удара последовал от кореянок. Кан Хен Ви с дальней дистанции не смогла пробить прицельно.

Зу Хе Сим с двадцати метров низом пробила немного правее ворот.

Абдуллина на левом фланге оказалась в окружении соперниц и сумела заработать только аут.

Абдуллина слева сделала неточный пас в центр на Бизенкову.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ХОН СОН ОК!!! Хон Сон Ок слева прошла вперёд и с двадцати метров низом точно пробила в ближний угол. Гриченко в прыжке мяч не достала.

Россиянки активнее задвигались впереди. Жаркова и Фёдорова на ударную позицию партнёрш вывести не могут.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ХАН ЗИН ХОН!!! Хон Сон Ок справа отправила вперёд Хан Зин Хон, которая вошла в штрафную площадь и точно пробила в ближний верхний угол ворот.

Кореянки разыграли угловой удар. Зон Юн Ми справа прострелила вдоль ворот, но никто не смог подправить полёт мяча.

Россиянкам никак не удаётся закрепиться на чужой половине поля.

Хан Зин Хон слева убежала в отрыв и с острого угла пробила по воротам. Гриченко мяч отбила.

Кореянки разыграли угловой удар. С девятнадцати метров Кан Хен Ви пробила немного выше перекладины.

Навес Жарковой слева в штрафную площадь застал Бизенкову в офсайде.

Пантюхина выбила мяч у Зу Хе Сим и получился удар по своим воротам. Гриченко сферу поймала.

К середине тайма игра подравнялась. Выпады вперёд командам даются с трудом, а ударов по воротам и вовсе мало.

Россиянки всё чаще отходят с мячом на свою половину поля.

Хон Сон Ок с двадцати пяти метров пробила по центру ворот. Гриченко мяч поймала.

После навеса справа Зу Хё Сим головой пробила по воротам. И в этой ситуации Гриченко мяч поймала.

15' Пантюхина на правом фланге не смогла остановить мяч после длинного заброса вперёд. От ворот кореянки начнут свою очередную атаку.

14' Команды постепенно освоились на поле. Атаки проводятся в обе стороны. Не хватает только прицельных ударов по воротам.

12' Козлова с Пантюхиной на правом фланге сыграли несогласованно и упустили мяч за боковую линию поля.

11' Заброс Смирновой со штрафного получился слишком сильным. Ю Сон Гум на выходе уверенно забрала мяч в руки.

10' Ли Хё Ген у центрального круга зацепила ногу Машиной.

9' Абдуллина с Фёдоровой слева прошли вперёд, но на подходе к штрафной площади россиянок подвела точность в передачах.

8' Постепенно инициатива переходит к корейской команде. Гости начинают больше владеть мячом и раз за разом по флангам продвигаться вперёд.

6' Второй угловой удар у кореянок опасным не получился. Мяч выбит из штрафной площади, а игра переместилась к центральному кругу.

5' Кореянки первый угловой удар разыграли. Зон Юн Ми справа навесила к дальней штанге, где Гриченко отбила мяч на партнёршу. Будет ещё один угловой у ворот россиянок.

4' Жаркова слева выкатила мяч в центр на Бизенкову, чей удар с пятнадцати метров соперницы заблокировали.

3' Россиянки в начале встречи стараются больше контролировать, но на чужой половине поля хозяйкам закрепиться не удаётся.

2' Сборная России играет в красной форме, сборная КНДР - в белой.