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Тур: 1.
Россия (женщины)
 
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КНДР (женщины)
Прогнозы 119
Россия (женщины) 70.6% (84)
X 10.9% (13)
КНДР (женщины) 18.5% (22)
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Россия (женщины)

История личных встреч

Россия (женщины)
КНДР (женщины)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ММ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Россия (женщины)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 2:1 Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 1:1 Россия (женщины) - Эквадор (жен) 3:2 Россия (женщины) - Эквадор (жен) 4:0
Парагвай (жен) - Россия (женщины) 1:1 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 0:3 Россия (женщины) - Иран (жен) 2:0 Россия (женщины) - Иран (жен) 4:0 Китай (жен) - Россия (женщины) 2:1 Китай (жен) - Россия (женщины) 1:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Бельгия (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Ирландия (женщины) - Россия (женщины) 0:1 Венгрия (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Дания (женщины) - Россия (женщины) 3:1 Азербайджан (женщины) - Россия (женщины) 0:4 Босния и Герцеговина (женщины) - Россия (женщины) 0:4
КНДР (женщины)
(15 матчей)
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 3 поражения
Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:2 КНДР (женщины) - Южная Корея (жен) 1:0 Китай (жен) - КНДР (женщины) 0:2 КНДР (женщины) - Австралия (жен) 1:2
Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Португалия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Австрия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Россия (женщины) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:0 Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 США (жен) - КНДР (женщины) 1:0 Франция (женщины) - КНДР (женщины) 5:0 Колумбия (жен) - КНДР (женщины) 0:2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Россия (жен.) - КНДР (жен.) - 0:2.
  • 45'
    Абдуллина на левом фланге оказалась в окружении соперниц и сумела заработать только аут.
  • 45'
    Зу Хе Сим с двадцати метров низом пробила немного правее ворот.
  • Угловой
    44'
    Очередной розыгрыш углового удара последовал от кореянок. Кан Хен Ви с дальней дистанции не смогла пробить прицельно.
  • Угловой
    43'
    Кореянки разыграли очередной угловой удар. Прострел справа к воротам заблокировала Козлова.
  • 42'
    Навес Кан Хен Ви справа к одиннадцатиметровой отметки россиянки нейтрализовали.
  • 41'
    Жаркова слева навесила в штрафную площадь, но там помимо корейского голкипера никого не оказалось.
  • 40'
    Зо Пом Ми слева с двадцати восьми метров пробила выше ворот.
  • 38'
    Россиянкам никак не удаётся закрепиться на чужой половине поля.
  • Угловой
    37'
    Кореянки разыграли угловой удар. Зон Юн Ми справа прострелила вдоль ворот, но никто не смог подправить полёт мяча.
  • 36'
    Жаркова заблокировала навес Кан Хен Ви справа к воротам.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ХАН ЗИН ХОН!!! Хон Сон Ок справа отправила вперёд Хан Зин Хон, которая вошла в штрафную площадь и точно пробила в ближний верхний угол ворот.
  • 32'
    Россиянки активнее задвигались впереди. Жаркова и Фёдорова на ударную позицию партнёрш вывести не могут.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ХОН СОН ОК!!! Хон Сон Ок слева прошла вперёд и с двадцати метров низом точно пробила в ближний угол. Гриченко в прыжке мяч не достала.
  • 28'
    Абдуллина слева сделала неточный пас в центр на Бизенкову.
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    • 27'
      После навеса справа Зу Хё Сим головой пробила по воротам. И в этой ситуации Гриченко мяч поймала.
    • Опасный момент
      26'
      Хон Сон Ок с двадцати пяти метров пробила по центру ворот. Гриченко мяч поймала.
    • 25'
      Россиянки всё чаще отходят с мячом на свою половину поля.
    • 24'
      К середине тайма игра подравнялась. Выпады вперёд командам даются с трудом, а ударов по воротам и вовсе мало.
    • 22'
      Пантюхина выбила мяч у Зу Хе Сим и получился удар по своим воротам. Гриченко сферу поймала.
    • 21'
      Дальний удар Зон Юн Ми заблокировала Жаркова.
    • 20'
      Россиянки подержали мяч у центрального круга.
    • Офсайд
      18'
      Навес Жарковой слева в штрафную площадь застал Бизенкову в офсайде.
    • Угловой
      17'
      Кореянки разыграли угловой удар. С девятнадцати метров Кан Хен Ви пробила немного выше перекладины.
    • 16'
      Хан Зин Хон слева убежала в отрыв и с острого угла пробила по воротам. Гриченко мяч отбила.
    • 15'
      Пантюхина на правом фланге не смогла остановить мяч после длинного заброса вперёд. От ворот  кореянки начнут свою очередную атаку.
    • 14'
      Команды постепенно освоились на поле. Атаки проводятся в обе стороны. Не хватает только прицельных ударов по воротам.
    • 12'
      Козлова с Пантюхиной на правом фланге сыграли несогласованно и упустили мяч за боковую линию поля.
    • 11'
      Заброс Смирновой со штрафного получился слишком сильным. Ю Сон Гум на выходе уверенно забрала мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      10'
      Ли Хё Ген у центрального круга зацепила ногу Машиной.
    • 9'
      Абдуллина с Фёдоровой слева прошли вперёд, но на подходе к штрафной площади россиянок подвела точность в передачах.
    • 8'
      Постепенно инициатива переходит к корейской команде. Гости начинают больше владеть мячом и раз за разом по флангам продвигаться вперёд.
    • Угловой
      6'
      Второй угловой удар у кореянок опасным не получился. Мяч выбит из штрафной площади, а игра переместилась к центральному кругу.
    • Угловой
      5'
      Кореянки первый угловой удар разыграли. Зон Юн Ми справа навесила к дальней штанге, где Гриченко отбила мяч на партнёршу. Будет ещё один угловой у ворот россиянок.
    • 4'
      Жаркова слева выкатила мяч в центр на Бизенкову, чей удар с пятнадцати метров соперницы заблокировали.
    • 3'
      Россиянки в начале встречи стараются больше контролировать, но на чужой половине поля хозяйкам  закрепиться не удаётся.
    • 2'
      Сборная России играет в красной форме, сборная КНДР - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Москвиче"!
    • До матча
    • Судья: Ольга Блоцкая (Белоруссия);
      Ассистенты судьи: Анастасия Данченко (Белоруссия), Анна Наливайко (Белоруссия);
      Резервный судья: Карина Афанасьева (Россия).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют женские сборные России и КНДР. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 21.8% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Россия (женщины) 70.6% (84)
    X 10.9% (13)
    КНДР (женщины) 18.5% (22)
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    Где смотреть матч Россия (женщины) - КНДР (женщины) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Россия (женщины) - КНДР (женщины)

    Исход игры
    Россия (женщины)
    70.6% (84)
    Ничья
    10.9% (13)
    КНДР (женщины)
    18.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.81% (70)
    Меньше
    35.19% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    65.74% (71)
    Нет
    34.26% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (женщины)
    21.8% (26)
    2:0 Россия (женщины)
    16% (19)
    1:2 КНДР (женщины)
    10.9% (13)
    1:1 Ничья
    9.2% (11)
    3:1 Россия (женщины)
    8.4% (10)
    3:0 Россия (женщины)
    7.6% (9)
    1:0 Россия (женщины)
    4.2% (5)
    4:1 Россия (женщины)
    2.5% (3)
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