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Россия (женщины)
 
Позже
КНДР (женщины)
Прогнозы 49
Россия (женщины) 81.6% (40)
X 8.2% (4)
КНДР (женщины) 10.2% (5)
Все прогнозы

История личных встреч

Россия (женщины)
КНДР (женщины)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ММ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Россия (женщины)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 2:1 Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 1:1 Россия (женщины) - Эквадор (жен) 3:2 Россия (женщины) - Эквадор (жен) 4:0
Парагвай (жен) - Россия (женщины) 1:1 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 0:3 Россия (женщины) - Иран (жен) 2:0 Россия (женщины) - Иран (жен) 4:0 Китай (жен) - Россия (женщины) 2:1 Китай (жен) - Россия (женщины) 1:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Бельгия (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Ирландия (женщины) - Россия (женщины) 0:1 Венгрия (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Дания (женщины) - Россия (женщины) 3:1 Азербайджан (женщины) - Россия (женщины) 0:4 Босния и Герцеговина (женщины) - Россия (женщины) 0:4
КНДР (женщины)
(15 матчей)
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 3 поражения
Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:2 КНДР (женщины) - Южная Корея (жен) 1:0 Китай (жен) - КНДР (женщины) 0:2 КНДР (женщины) - Австралия (жен) 1:2
Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Португалия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Австрия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Россия (женщины) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:0 Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 США (жен) - КНДР (женщины) 1:0 Франция (женщины) - КНДР (женщины) 5:0 Колумбия (жен) - КНДР (женщины) 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Россия (женщины) - КНДР (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 22 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 28.6% пользователей.
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    • Прогнозы 49
    Россия (женщины) 81.6% (40)
    X 8.2% (4)
    КНДР (женщины) 10.2% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (женщины) - КНДР (женщины) онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (женщины) - КНДР (женщины)

    Исход игры
    Россия (женщины)
    81.6% (40)
    Ничья
    8.2% (4)
    КНДР (женщины)
    10.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.47% (35)
    Меньше
    25.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    68.09% (32)
    Нет
    31.91% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (женщины)
    28.6% (14)
    2:0 Россия (женщины)
    14.3% (7)
    3:1 Россия (женщины)
    14.3% (7)
    3:0 Россия (женщины)
    12.2% (6)
    1:2 КНДР (женщины)
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    1:0 Россия (женщины)
    4.1% (2)
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