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Тур: 1.
Россия (женщины)
0:0
Второй тайм
КНДР (женщины)
Прогнозы 131
Россия (женщины) 48.9% (64)
X 8.4% (11)
КНДР (женщины) 42.7% (56)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Россия (женщины)

История личных встреч

Россия (женщины)
КНДР (женщины)

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
0:3
ММ
1:2

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Результаты последних матчей

Россия (женщины)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Россия (женщины) - КНДР (женщины) 0:3 Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 2:1 Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 1:1 Россия (женщины) - Эквадор (жен) 3:2
Россия (женщины) - Эквадор (жен) 4:0 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 1:1 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 0:3 Россия (женщины) - Иран (жен) 2:0 Россия (женщины) - Иран (жен) 4:0 Китай (жен) - Россия (женщины) 2:1 Китай (жен) - Россия (женщины) 1:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Бельгия (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Ирландия (женщины) - Россия (женщины) 0:1 Венгрия (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Дания (женщины) - Россия (женщины) 3:1 Азербайджан (женщины) - Россия (женщины) 0:4
КНДР (женщины)
(16 матчей)
75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 3 поражения
Россия (женщины) - КНДР (женщины) 0:3 Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:2 КНДР (женщины) - Южная Корея (жен) 1:0 Китай (жен) - КНДР (женщины) 0:2
КНДР (женщины) - Австралия (жен) 1:2 Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Португалия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Австрия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Россия (женщины) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:0 Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 США (жен) - КНДР (женщины) 1:0 Франция (женщины) - КНДР (женщины) 5:0 Колумбия (жен) - КНДР (женщины) 0:2
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    73'
    Хон Сон Ок в чужой штрафной площади подыграла рукой.
  • Угловой
    72'
    Ли Хак от углового флага навесила в центр штрафной площади, откуда мяч выбила Валентина Смирнова.
  • Замена
    71'
    Замена в составе сборной КНДР: вместо Ли Зон Гым на поле вышла Ли Хак.
  • 70'
    Прострел Хан Зин Хон справа к воротам заблокировала Абдуллина.
  • Фол, нарушение
    69'
    Зубкова в чужой штрафной площади нарушила правила.
  • Замена
    68'
    Замена в составе сборной России: вместо Валерии Бизенковой на поле вышла Елена Зубкова.
  • Замена
    67'
    Замена в составе сборной России: вместо Медеи Жарковой на поле вышла Алина Шкалова.
  • 66'
    Морозова справа навесила близко к воротам, и Ю Сон Гум забрала мяч в руки.
  • Замена
    64'
    Замена в составе сборной КНДР: вместо Мен Ю Зон на поле вышла Чой Сон Ген.
  • Желтая карточка
    63'
    Зё Хё Сим в центре поля сбила Жаркову и получила жёлтую карточку.
  • 62'
    Абдуллина в подкате не позволила Зу Хём Сим с дальней дистанции пробить по воротам. Много россиянки сегодня блокируют попытки соперниц.
  • 60'
    Абдуллина перед чужой штрафной площадью не смогла исполнить точно скидку на Бизенкову.
  • Опасный момент
    59'
    Хан Зин Хон справа вывела к воротам Мен Ю Зон, после удара которой Силина уверенно забрала мяч в руки.
  • 58'
    Морозова не позволила Зо Пом Ми слева доставить мяч к воротам.
  • 56'
    Жаркова исполнила неточный длинный заброс вперёд.
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    • Угловой
      55'
      Ли Зон Гым от углового флага навесила к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбила Фёдорова в сторону центрального круга.
    • 54'
      Под заброс Ан Кук Хан слева в штрафную площадь никто из партнёрш подстроиться не смог, и мяч улетел за пределы поля.
    • 53'
      Надежда Смирнова навес вперёд со штрафного исполнила слишком сильно, и мяч прилетел в руки Ю Сон Гум.
    • Фол, нарушение
      52'
      Ан Кук Хан у центрального круга в верховой борьбе с Бизенковой попала локтем по голове Валерии.
    • 50'
      Хан Зин Хон справа прорвалась в штрафную площадь, где Валентина Смирнова помешала кореянке прицельно пробить в ближний угол ворот.
    • Офсайд
      49'
      Бизенкова забралась в офсайд.
    • 48'
      У Ким Чун Ми справа подача получилась точно в руки Силиной.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе сборной КНДР произошла замена: вместо Зон Юн Ми на поле вышла Ким Чуне Ми.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Москве!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Россия (женщины) - КНДР (женщины) - 0:0.
    • 45'
      Кан Хен Ви слева навесила на Ли Зон Гым, которая головой пробила правее ворот.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавила Блоцкая в первом тайме.
    • Угловой
      45'
      Ли Зон Гым от углового флага навесила к воротам. Мяч упал в ноги Мен Ю Зон, но ей российские защитницы нанести удар не позволили.
    • 44'
      Жаркова слева сыграла на подборе и от угла штрафной площади с лёта пробила выше ворот.
    • 42'
      Жаркову на левом фланге снова встретили две соперницы, которых пройти Медее не удалось.
    • 41'
      Зо Пом Ми слева навесила на Зё Хё Сим, которая в борьбе с двумя россиянками головой пробила правее ворот.
    • 40'
      Заброс Ли Зон Гым по левому флангу вперёд прервала Морозова. Россиянкам удаётся минимизировать удары по своим воротам.
    • 38'
      Удар Зо Пом Ми с двадцати четырёх метров заблокировала Фёдорова.
    • Угловой
      37'
      Надежда Смирнова от углового флага навесила к ближней штанге. Кореянки мяч от ворот выбили.
    • 36'
      Навес Бизенкова слева на Мягкову прервала Зо Пом Ми, выбив мяч за пределы поля.
    • 35'
      Фёдорова справа отправила вперёд Козлову, которая обыгрывать двух соперниц не стала и исполнила обратный пас.
    • 34'
      Подачу Ан Кук Хан справа в центр штрафной площади нейтрализовала Морозова, выбив мяч к центральному кругу.
    • 32'
      Зу Хё Сим и Мен Ю Зон неудачно столкнулись вверху при борьбе за мяч. Пришлось медикам выйти на поле и оказать помощь кореянкам.
    • 31'
      Разыграли кореянки штрафной удар, и Кан Хен Ви с двадцати пятит метров пробила выше ворот.
    • 30'
      Фёдорова на фланге сбила Хон Сон Ок.
    • 29'
      Хан Зин Зон справа из пределов штрафной площади не смогла нанести прицельный удар в дальний угол ворот.
    • 28'
      Бизенкова слева оказалась между двумя соперницами и не смогла доставить мяч к воротам.
    • 27'
      Кореянки свои атаки строят всё более основательно, но при этом до ударов по воротам доводят их очень редко. Российская сборная сделала выводы после пятничного поражения на этом же стадионе.
    • Фол, нарушение
      26'
      Мягкова на правом фланге получила пас на ход, но уйти от двух соперниц не смогла и нарушила правила в борьбе с ними.
    • 24'
      Зо Пом Ми слева навесила к дальней штанге, где никого нем оказалось. Мяч покинул пределы поля.
    • 23'
      Морозова с дальней дистанции пробила по воротам. Ю Сон Гум мяч поймала.
    • 22'
      Зон Юн Ми справа навесила в штрафную площадь, где Ли Зон Гым не попала головой по мячу. Преимущество кореянок по владению мячом продолжает подрастать.
    • 21'
      Зон Юн Ми справа с дальней дистанции  пробила по центру ворот. Силина спокойно забрала мяч в руки.
    • 20'
      Навес Зо Пом Ми слева в штрафную площадь перехватила Валентина Смирнова.
    • 18'
      К середине тайма кореянки начинают более активно играть впереди. Хозяйки стараются не допускать ударов по воротам.
    • 17'
      Фёдорова справа ушла от Зо Пом Ми, но её прострел в штрафную площадь перехватила Мен Ю Зон.
    • 16'
      Бизенкова с линии штрафной площади с разворота пробила выше ворот.
    • 15'
      Дальний удар у Надежды Смирновой не получился. Мяч полетел намного выше цели.
    • Фол, нарушение
      14'
      В центре поля мяч попал в руку Зон Юн Ми.
    • 13'
      Россиянки очень часто стали использовать долгий розыгрыш мяча в центре поля. С проходами вперёд у хозяек получается не очень хорошо.
    • 12'
      Жаркову на левом фланге встретили две соперницы и отобрали мяч у Медеи у углового флага.
    • 10'
      Первые минуты встречи проходят в равной борьбе. Россиянки больше владеют мячом, а у корейских футболисток получается более нацеленная на удар игра впереди.
    • Фол, нарушение
      9'
      Перед чужой штрафной площадью Хак Зин Хон ударила по ногам Валентину Смирнову.
    • Фол, нарушение
      8'
      Фёдорова в центральном круге ударила сзади по ногам Хон Сон Ок.
    • Фол, нарушение
      6'
      Морозова на чужой половине поля сбила Хон Сон Ок.
    • Угловой
      5'
      Надежда Смирнова исполнила угловой удар у хозяев. Мяч выбит на Фёдорову, которая с линии штрафной площади пробила по центру. Ю Сон Гум забрала снаряд руками.
    • Угловой
      4'
      Кореянки исполнили первый угловой удар в матче. Хозяйкам удалось выбить мяч от ворот, а после повторного заброса с фланга и серии рикошетов руками удачно сыграла Силина.
    • Фол, нарушение
      3'
      Олексюк в центральном круге нарушила правила.
    • 2'
      Сборная России играет в красной форме, сборная КНДР - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Москвиче"!
    • До матча
    • Судья: Ольга Блоцкая (Белоруссия);
      Ассистенты судьи: Анастасия Данченко (Белоруссия), Анна Наливайко (Белоруссия);
      Резервный судья: Александра Пономарёва (Россия).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют женские сборные России и КНДР. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 131
    Россия (женщины) 48.9% (64)
    X 8.4% (11)
    КНДР (женщины) 42.7% (56)
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    Где смотреть матч Россия (женщины) 0:0 КНДР (женщины) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Россия (женщины) 0:0 КНДР (женщины)

    Исход игры
    Россия (женщины)
    48.9% (64)
    Ничья
    8.4% (11)
    КНДР (женщины)
    42.7% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (74)
    Меньше
    31.48% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    68.52% (74)
    Нет
    31.48% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (женщины)
    21.4% (28)
    1:2 КНДР (женщины)
    17.6% (23)
    2:0 Россия (женщины)
    9.2% (12)
    1:3 КНДР (женщины)
    6.9% (9)
    0:2 КНДР (женщины)
    5.3% (7)
    1:1 Ничья
    4.6% (6)
    1:0 Россия (женщины)
    4.6% (6)
    3:1 Россия (женщины)
    3.8% (5)
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