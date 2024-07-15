Тур: 1.
0:0
Второй тайм
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Красножан Юрий
- Основной состав
-
18 Ю Сон ГумВратарь
-
-
-
-
-
-
11 Хан Зин Хон
-
12 Хон Сон Ок
-
14 Зон Юн Ми
-
15 Ли Зон Гым
-
20 Ли Хе Ген
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
10 Ли Хак
-
13 Ким Чун Ми
-
16 Ким Су Ген
-
17 Ро Зин А
-
19 Ким Су Рим
-
Главный тренер: Хан Чхол Хак
История личных встреч
Россия (женщины)
КНДР (женщины)
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Среднее время на гол
180
36
Результаты последних матчей
Россия (женщины)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Россия (женщины) - КНДР (женщины) 0:3 Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 2:1 Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 1:1 Россия (женщины) - Эквадор (жен) 3:2
Россия (женщины) - Эквадор (жен) 4:0 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 1:1 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 0:3 Россия (женщины) - Иран (жен) 2:0 Россия (женщины) - Иран (жен) 4:0 Китай (жен) - Россия (женщины) 2:1 Китай (жен) - Россия (женщины) 1:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Бельгия (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Ирландия (женщины) - Россия (женщины) 0:1 Венгрия (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Дания (женщины) - Россия (женщины) 3:1 Азербайджан (женщины) - Россия (женщины) 0:4
КНДР (женщины)
(16 матчей)
75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 3 поражения
Россия (женщины) - КНДР (женщины) 0:3 Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:2 КНДР (женщины) - Южная Корея (жен) 1:0 Китай (жен) - КНДР (женщины) 0:2
КНДР (женщины) - Австралия (жен) 1:2 Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Португалия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Австрия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Россия (женщины) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:0 Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 США (жен) - КНДР (женщины) 1:0 Франция (женщины) - КНДР (женщины) 5:0 Колумбия (жен) - КНДР (женщины) 0:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Россия (женщины) 0:0 КНДР (женщины)
Исход игры
Россия (женщины)
48.9% (64)
Ничья
8.4% (11)
КНДР (женщины)
42.7% (56)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (74)
Меньше
31.48% (34)
Обе команды забьют
Да
68.52% (74)
Нет
31.48% (34)
Популярный счёт
2:1 Россия (женщины)
21.4% (28)
1:2 КНДР (женщины)
17.6% (23)
2:0 Россия (женщины)
9.2% (12)
1:3 КНДР (женщины)
6.9% (9)
0:2 КНДР (женщины)
5.3% (7)
1:1 Ничья
4.6% (6)
1:0 Россия (женщины)
4.6% (6)
3:1 Россия (женщины)
3.8% (5)
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