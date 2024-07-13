Тур: 1.
История личных встреч
Россия (женщины)
КНДР (женщины)
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Среднее время на гол
180
36
Результаты последних матчей
Россия (женщины)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Россия (женщины) - КНДР (женщины) 0:3 Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 2:1 Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 1:1 Россия (женщины) - Эквадор (жен) 3:2
Россия (женщины) - Эквадор (жен) 4:0 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 1:1 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 0:3 Россия (женщины) - Иран (жен) 2:0 Россия (женщины) - Иран (жен) 4:0 Китай (жен) - Россия (женщины) 2:1 Китай (жен) - Россия (женщины) 1:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Бельгия (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Ирландия (женщины) - Россия (женщины) 0:1 Венгрия (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Дания (женщины) - Россия (женщины) 3:1 Азербайджан (женщины) - Россия (женщины) 0:4
КНДР (женщины)
(16 матчей)
75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 3 поражения
Россия (женщины) - КНДР (женщины) 0:3 Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:2 КНДР (женщины) - Южная Корея (жен) 1:0 Китай (жен) - КНДР (женщины) 0:2
КНДР (женщины) - Австралия (жен) 1:2 Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Португалия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Австрия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Россия (женщины) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:0 Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 США (жен) - КНДР (женщины) 1:0 Франция (женщины) - КНДР (женщины) 5:0 Колумбия (жен) - КНДР (женщины) 0:2
Прогнозы на матч Россия (женщины) - КНДР (женщины)
Исход игры
Россия (женщины)
74.1% (40)
Ничья
5.6% (3)
КНДР (женщины)
20.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
66.04% (35)
Меньше
33.96% (18)
Обе команды забьют
Да
60.38% (32)
Нет
39.62% (21)
Популярный счёт
2:1 Россия (женщины)
31.5% (17)
2:0 Россия (женщины)
22.2% (12)
1:2 КНДР (женщины)
9.3% (5)
3:1 Россия (женщины)
7.4% (4)
0:3 КНДР (женщины)
5.6% (3)
1:1 Ничья
5.6% (3)
3:0 Россия (женщины)
5.6% (3)
1:0 Россия (женщины)
5.6% (3)
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