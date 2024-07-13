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Тур: 1.
Россия (женщины)
 
Позже
КНДР (женщины)
Прогнозы 54
Россия (женщины) 74.1% (40)
X 5.6% (3)
КНДР (женщины) 20.4% (11)
Все прогнозы

История личных встреч

Россия (женщины)
КНДР (женщины)

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
0:3
ММ
1:2

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Результаты последних матчей

Россия (женщины)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Россия (женщины) - КНДР (женщины) 0:3 Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 2:1 Уругвай (женщины) - Россия (женщины) 1:1 Россия (женщины) - Эквадор (жен) 3:2
Россия (женщины) - Эквадор (жен) 4:0 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 1:1 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 0:3 Россия (женщины) - Иран (жен) 2:0 Россия (женщины) - Иран (жен) 4:0 Китай (жен) - Россия (женщины) 2:1 Китай (жен) - Россия (женщины) 1:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Беларусь (женщины) - Россия (женщины) 0:2 Бельгия (женщины) - Россия (женщины) 0:0 Ирландия (женщины) - Россия (женщины) 0:1 Венгрия (женщины) - Россия (женщины) 2:2 Дания (женщины) - Россия (женщины) 3:1 Азербайджан (женщины) - Россия (женщины) 0:4
КНДР (женщины)
(16 матчей)
75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 3 поражения
Россия (женщины) - КНДР (женщины) 0:3 Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:2 КНДР (женщины) - Южная Корея (жен) 1:0 Китай (жен) - КНДР (женщины) 0:2
КНДР (женщины) - Австралия (жен) 1:2 Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Португалия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Австрия (женщины) - КНДР (женщины) 0:2 Россия (женщины) - КНДР (женщины) 1:2 КНДР (женщины) - Китай (жен) 1:0 Япония (жен) - КНДР (женщины) 0:0 Южная Корея (жен) - КНДР (женщины) 1:2 США (жен) - КНДР (женщины) 1:0 Франция (женщины) - КНДР (женщины) 5:0 Колумбия (жен) - КНДР (женщины) 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Россия (женщины) - КНДР (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2024, осталось 2 дня 6 часов 48 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 54
    Россия (женщины) 74.1% (40)
    X 5.6% (3)
    КНДР (женщины) 20.4% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (женщины) - КНДР (женщины) онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (женщины) - КНДР (женщины)

    Исход игры
    Россия (женщины)
    74.1% (40)
    Ничья
    5.6% (3)
    КНДР (женщины)
    20.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.04% (35)
    Меньше
    33.96% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (32)
    Нет
    39.62% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (женщины)
    31.5% (17)
    2:0 Россия (женщины)
    22.2% (12)
    1:2 КНДР (женщины)
    9.3% (5)
    3:1 Россия (женщины)
    7.4% (4)
    0:3 КНДР (женщины)
    5.6% (3)
    1:1 Ничья
    5.6% (3)
    3:0 Россия (женщины)
    5.6% (3)
    1:0 Россия (женщины)
    5.6% (3)
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