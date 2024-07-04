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Тур: 1.
Локомотив Москва
 
Позже
Балтика
Прогнозы 60
Локомотив Москва 86.7% (52)
X 6.7% (4)
Балтика 6.7% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Локомотив Москва
Балтика

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:3
К
1:1
К
2:2
ПЛ
3:2
ТМК
0:1
К
1:1
К
2:3

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1.33
2.25

Среднее время на гол

67
40

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
48

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0
Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1
Балтика
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1
Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2024, осталось 2 дня 9 часов 33 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 60
    Локомотив Москва 86.7% (52)
    X 6.7% (4)
    Балтика 6.7% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Балтика онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Балтика

    Исход игры
    Локомотив Москва
    86.7% (52)
    Ничья
    6.7% (4)
    Балтика
    6.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (36)
    Меньше
    35.71% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (40)
    Нет
    28.57% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    48.3% (29)
    2:0 Локомотив Москва
    13.3% (8)
    1:0 Локомотив Москва
    11.7% (7)
    1:1 Ничья
    6.7% (4)
    3:1 Локомотив Москва
    5% (3)
    1:2 Балтика
    5% (3)
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