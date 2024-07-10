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Тур: 1. Стадион: .
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 22'
Партизан
0'
Прогнозы 128
Локомотив Москва 60.2% (77)
X 28.1% (36)
Партизан 11.7% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Партизан
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Локомотив Москва
Партизан

История личных встреч

Локомотив Москва
Партизан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

КPП
1:1
ТМС
0:1
ММ(
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
135

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3
Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0
Партизан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2
Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 2:3 Партизан - Спартак Суботица 1:0 Младост Лучани - Партизан 1:1 Партизан - Напредак 0:1 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Партизан - Железничар Панчево 3:1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    23'
    Салданья с правого фланга пытался сместиться вдоль линии штрафной в центр, но его довольно грубым приёмом уложил на газон Тикнизян. Право на ещё один опасный стандарт получают сербы. 
  • 22'
    "Локомотив" активно продолжает вести подготовку к новому сезону РПЛ. Команда Михаила Галактионова крайний товарищеский матч провела против "Балтики" и сумела переиграть калининградцев со счётом 4-1. 
  • 21'
    Сербский коллектив заканчивает сегодня затяжное турне по Москве. "Партизан" принял участие в Братском Кубке, в рамках которого в серии пенальти переиграл "Динамо" и разгромно уступил ЦСКА. 
  • 20'
    Пролетели стартовые минуты нашего матча. Пока довольно равный футбол мы наблюдаем в Черкизово, в котором оба коллектива имеют неплохие моменты в атаке. 
  • 19'
    Перехватили москвичи мяч в центральной части поля. Воробьёв протащил снаряд вперёд и отдал передачу левее на Пиняева, который в штрафную лезть не стал, а просто сохранил владение для своей команды. 
  • Опасный момент
    18'
    ОПАСНО! Раков получил мяч на правом краю штрафной соперника, за счёт финтов раскачал Антича, а затем с хорошей позиции пробил выше перекладины! Хороший момент создал молодой футболист "Локомотива". 
  • Угловой
    17'
    Первый угловой в матче заработали "железнодорожники" на правом фланге. Пиняев выполнил кросс к ближней штанге, а там никого из партнёров не оказалось, и Маркович спокойно мяч вынес. 
  • 16'
    Воробьёв классно разобрался на правом фланге и отдал передачу в ближнюю часть штрафной, Ненахов снаряд получил, но прострелить в центр не успел. Калулу успел выбить у него мяч. 
  • 15'
    Напомню, что этот поединок проходит на домашней арене "Локомотива". Явка сегодня не самая лучшая, но на это есть весомая причина. Всё-таки в самом разгаре рабочая неделя, да и время игры выбрано довольно раннее. 
  • 14'
    Пиняев на высокой скорости слева ворвался в штрафную сербского коллектива и от лицевой пытался выполнить кросс в центр, вот только его легко от мяча оттеснил Маркович. 
  • Опасный момент
    13'
    ОПАСНО! Калулу из глубины выполнил заброс за спину защитникам к правому углу штрафной, Го классно открылся и первым касанием плотно пробил рядом с ближней штангой!
  • 12'
    Калулу со своей половины поля сделал резкий перевод на правый фланг, Трифунович на высокой скорости рвался вперёд, но его легко сумел остановить Фассон, сыгравший удивительно технично. 
  • 11'
    Вернулся в игру Калулу, а вот сербы свой стандарт исполнили не лучшим образом. Антич сумел перебросить стенку, вот только игровой снаряд ушёл гораздо выше перекладины. 
  • Травма, повреждение
    10'
    Никак Калулу не может подняться после предыдущего столкновения. Очень грубо сыграл Раков. Думаю, что если бы на этой встрече был VAR, то он бы заинтересовался этим эпизодом на предмет красной карточки. 
  • Фол, нарушение
    9'
    А вот и первое довольно грубое нарушение в нашем матче. Калулу хитро сыграл возле штрафной "Локомотива", а Раков откровенно наступил ему на ногу. Право на перспективный стандарт получают гости. 
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    • Судья
      8'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу Евгений Кукуляк. Хочется верить, что работы у арбитра будет немного, так как игра носит товарищеский характер. В стартовые минуты рефери не заметен. 
    • 7'
      Антич со своей половины поля сделал сильный заброс вперёд, Калулу за спинами защитников находился в ожидании мяча, однако передача была перехвачена Ненаховым. 
    • Опасный момент
      6'
      МОМЕНТИЩЕ! Воробьёв зацепился за мяч у левого угла вратарской и прострелил вдоль ворот на Сильянова, который с убойной позиции в створ попасть не сумел! Верный шанс упустили москвичи!
    • 5'
      По правому флангу в атаку выбрались москвичи, после чего Фассон выполнил кросс в штрафную соперника, но эта передача была легко перехвачена. Стараются "железнодорожники" забрать инициативу в свои ноги. 
    • 4'
      Пиняев с левого фланга от центральной линии поля отдал перспективный пас вперёд на Ракова, однако в отборе уверенно сыграл Ариага, сумевший в подкате эту передачу перехватить. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Воробьёв бросился активно прессинговать Марковича у штрафной "Партизана" и нарушил правила против защитника сербского коллектива. Спокойно команды начинают эту встречу. 
    • 2'
      "Железнодорожники" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, сербы играют в форме тёмно-синего цвета. Ворота Митрюшкина в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли футболисты "Партизана".
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на товарищеском матче, в котором встретятся московский "Локомотив" и белградский "Партизан". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 128
    Локомотив Москва 60.2% (77)
    X 28.1% (36)
    Партизан 11.7% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Партизан
    3.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Партизан

    Исход игры
    Локомотив Москва
    60.2% (77)
    Ничья
    28.1% (36)
    Партизан
    11.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.61% (69)
    Меньше
    38.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (98)
    Нет
    12.5% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    35.9% (46)
    1:1 Ничья
    22.7% (29)
    1:0 Локомотив Москва
    8.6% (11)
    1:2 Партизан
    7.8% (10)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    3:2 Локомотив Москва
    2.3% (3)
    4:1 Локомотив Москва
    1.6% (2)
    2:0 Локомотив Москва
    1.6% (2)
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