Первый угловой в матче заработали "железнодорожники" на правом фланге. Пиняев выполнил кросс к ближней штанге, а там никого из партнёров не оказалось, и Маркович спокойно мяч вынес.

ОПАСНО! Раков получил мяч на правом краю штрафной соперника, за счёт финтов раскачал Антича, а затем с хорошей позиции пробил выше перекладины! Хороший момент создал молодой футболист "Локомотива".

Перехватили москвичи мяч в центральной части поля. Воробьёв протащил снаряд вперёд и отдал передачу левее на Пиняева, который в штрафную лезть не стал, а просто сохранил владение для своей команды.

Пролетели стартовые минуты нашего матча. Пока довольно равный футбол мы наблюдаем в Черкизово, в котором оба коллектива имеют неплохие моменты в атаке.

Сербский коллектив заканчивает сегодня затяжное турне по Москве. "Партизан" принял участие в Братском Кубке, в рамках которого в серии пенальти переиграл "Динамо" и разгромно уступил ЦСКА.

"Локомотив" активно продолжает вести подготовку к новому сезону РПЛ. Команда Михаила Галактионова крайний товарищеский матч провела против "Балтики" и сумела переиграть калининградцев со счётом 4-1.

Салданья с правого фланга пытался сместиться вдоль линии штрафной в центр, но его довольно грубым приёмом уложил на газон Тикнизян. Право на ещё один опасный стандарт получают сербы.

16' Воробьёв классно разобрался на правом фланге и отдал передачу в ближнюю часть штрафной, Ненахов снаряд получил, но прострелить в центр не успел. Калулу успел выбить у него мяч.

15' Напомню, что этот поединок проходит на домашней арене "Локомотива". Явка сегодня не самая лучшая, но на это есть весомая причина. Всё-таки в самом разгаре рабочая неделя, да и время игры выбрано довольно раннее.

14' Пиняев на высокой скорости слева ворвался в штрафную сербского коллектива и от лицевой пытался выполнить кросс в центр, вот только его легко от мяча оттеснил Маркович.

13' ОПАСНО! Калулу из глубины выполнил заброс за спину защитникам к правому углу штрафной, Го классно открылся и первым касанием плотно пробил рядом с ближней штангой!

12' Калулу со своей половины поля сделал резкий перевод на правый фланг, Трифунович на высокой скорости рвался вперёд, но его легко сумел остановить Фассон, сыгравший удивительно технично.

11' Вернулся в игру Калулу, а вот сербы свой стандарт исполнили не лучшим образом. Антич сумел перебросить стенку, вот только игровой снаряд ушёл гораздо выше перекладины.

10' Никак Калулу не может подняться после предыдущего столкновения. Очень грубо сыграл Раков. Думаю, что если бы на этой встрече был VAR, то он бы заинтересовался этим эпизодом на предмет красной карточки.