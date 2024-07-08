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Тур: 1.
Локомотив Москва
 
Позже
Партизан
Прогнозы 66
Локомотив Москва 59.1% (39)
X 27.3% (18)
Партизан 13.6% (9)
Все прогнозы

История личных встреч

Локомотив Москва
Партизан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

КPП
1:1
ТМС
0:1
ММ(
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
135

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3
Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0
Партизан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2
Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 2:3 Партизан - Спартак Суботица 1:0 Младост Лучани - Партизан 1:1 Партизан - Напредак 0:1 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Партизан - Железничар Панчево 3:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Партизан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июля 2024, осталось 2 дня 6 часов 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 66
    Локомотив Москва 59.1% (39)
    X 27.3% (18)
    Партизан 13.6% (9)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Партизан онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Партизан

    Исход игры
    Локомотив Москва
    58.2% (39)
    Ничья
    28.4% (19)
    Партизан
    13.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (39)
    Меньше
    38.1% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    87.3% (55)
    Нет
    12.7% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    37.3% (25)
    1:1 Ничья
    23.9% (16)
    1:2 Партизан
    10.4% (7)
    1:0 Локомотив Москва
    9% (6)
    3:2 Локомотив Москва
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
    2:0 Локомотив Москва
    3% (2)
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