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Тур: 1.
Зенит
 
Позже
Сочи
Прогнозы 43
Зенит 93% (40)
X 4.7% (2)
Сочи 2.3% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Зенит
Сочи

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
7:0
КPП
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.83

Среднее время на гол

180
108

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
83

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1
Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2
Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 12 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 43
    Зенит 93% (40)
    X 4.7% (2)
    Сочи 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Зенит - Сочи онлайн

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    Прогнозы на матч Зенит - Сочи

    Исход игры
    Зенит
    93% (40)
    Ничья
    4.7% (2)
    Сочи
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (16)
    Меньше
    60.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    39.02% (16)
    Нет
    60.98% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    46.5% (20)
    2:1 Зенит
    23.3% (10)
    3:1 Зенит
    9.3% (4)
    1:0 Зенит
    4.7% (2)
    3:0 Зенит
    4.7% (2)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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