Глушенков от углового флага навесил к дальнему углу штрафной площади, где по мячу сыграть никому не удалось. Атаку "Зениту" придётся разгонять от центрального круга.

Дуглас слева с дальней дистанции пробил немного правее ворот. Удар сильным не был, но Эррере пришлось внимательно следить за полётом мяча.

Волков справа прострелил в штрафную площадь. Суарес пяткой прервал передачу Сергея, после чего мяч попал в руку защитника "Тальереса". Левников повода для назначения пенальти не усмотрел.

Прострел Волкова справа в центр штрафной площади на Артура сумел прервать Суарес.

Портилльо перед штрафной площадью ударил по ногам Артура. Двадцать девять метров до ворот.

Портилья в центральном круге неудачно столкнулся с Бенавидесом. Игроку аргентинской команды потребовалась помощь медиков.

Барриос сделал заброс вперёд по правому флангу на Волкова, которому удалось заработать аут.

Мостовому на левом фланге не удалось обыграться с Глушенковым. Аргентинские защитники сыграли внимательно и передачу Максима перехватили.

"Зенит" продолжает контролировать мяч, периодически отходя на свою половину поля.

Портилья на фланге ударил по ногам Мостового.

Примерно на том же месте Портилльо ударил по ногам Клаудиньо.

Глушенков с Клаудиньо разыграли штрафной удар на левом фланге. Подачу бразильца к воротам соперники заблокировали.

22' Исмаэль выдал пас в центр на Бенавидеса, чей дальний удар по центру сильным не получился.

21' Клаудиньо аккуратно скинул мяч на Латышонка после подачи соперников слева к дальней штанге.

20' Аргентинцы смогли прижать хозяев к штрафной площади, но короткие передачи так и не завершились ударом в сторону ворот.

18' Бартичотто после отличной передачи Ботты по центру выскочил к воротам и пробил с двенадцати метров рядом с левой штангой

17' "Зенит" грамотно выстраивает оборонительные редуты, не подпуская соперников к своей штрафной площади.

16' Волков справа подключился к атаке, а его прострел к воротам перехватил Эррера.

15' Нино оказался на газоне после неудачного виража и не сразу смог подняться с газона. Выхода медиков не потребовалось, но небольшая пауза в матче состоялась.

14' Ботта справа получил пас на ход от Исмаэля, но его подача к дальней штанге получилась неудачной. Мяч улетел за пределы поля.

13' Артур справа с двадцати восьми метров пробил немного выше перекладины.