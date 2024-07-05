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  3. Winline Летний Кубок 2024
Тур: 1. Стадион: .
Зенит
0:0
Первый тайм: 38'
Тальерес Кордоба
0'
Прогнозы 151
Зенит 88.7% (134)
X 7.3% (11)
Тальерес Кордоба 4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Тальерес Кордоба
1.90
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4.57
6.60
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Все Коэффициенты
Зенит
Тальерес Кордоба

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 2 1
Ерохин Александр 1 0.5
Мостовой Андрей 1 0.5
Мантуан Густаво 1 0.5
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2

Результаты матчей

Зенит
Тальерес Кордоба

Точный счет

5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зенит
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Црвена Звезда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сочи
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Црвена Звезда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тальерес Кордоба
 0:0 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0:0 0 - 0
4.
Сочи
 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Зенит Ерохин Александр 1
Сочи Заика Кирилл 1
Црвена Звезда Йованович Лазар 1
Зенит Мостовой Андрей 1
Весь список

Топ нарушителей
Црвена Звезда Родич Милан 1
Црвена Звезда Гелор Конга 1
Сочи Кравцов Кирилл 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    38'
    Портилльо перед штрафной площадью ударил по ногам Артура. Двадцать девять метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    37'
    Барриос в центре поля сбил Мантилью.
  • 36'
    Прострел Волкова справа в центр штрафной площади на Артура сумел прервать Суарес.
  • Офсайд
    35'
    Глушенков оказался в офсайде.
  • 34'
    Волков справа прострелил в штрафную площадь. Суарес пяткой прервал передачу Сергея, после чего мяч попал в руку защитника "Тальереса". Левников повода для назначения пенальти не усмотрел.
  • 33'
    Дуглас слева с дальней дистанции пробил немного правее ворот. Удар сильным не был, но Эррере пришлось внимательно следить за полётом мяча.
  • Угловой
    32'
    Глушенков от углового флага навесил к дальнему углу штрафной площади, где по мячу сыграть никому не удалось. Атаку "Зениту" придётся разгонять от центрального круга.
  • 31'
    Мостовой слева отправил вперёд Дугласа, который заработал угловой удар.
  • 30'
    Глушенков с Клаудиньо разыграли штрафной удар на левом фланге. Подачу бразильца к воротам соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    29'
    Примерно на том же месте Портилльо ударил по ногам Клаудиньо.
  • Фол, нарушение
    28'
    Портилья на фланге ударил по ногам Мостового.
  • 27'
    "Зенит" продолжает контролировать мяч, периодически отходя на свою половину поля.
  • 26'
    Мостовому на левом фланге не удалось обыграться с Глушенковым. Аргентинские защитники сыграли внимательно и передачу Максима перехватили.
  • 24'
    Барриос сделал заброс вперёд по правому флангу на Волкова, которому удалось заработать аут.
  • Травма, повреждение
    23'
    Портилья в центральном круге неудачно столкнулся с Бенавидесом. Игроку аргентинской команды потребовалась помощь медиков.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 22'
      Исмаэль выдал пас в центр на Бенавидеса, чей дальний удар по центру сильным не получился.
    • 21'
      Клаудиньо аккуратно скинул мяч на Латышонка после подачи соперников слева к дальней штанге.
    • 20'
      Аргентинцы смогли прижать хозяев к штрафной площади, но короткие передачи так и не завершились ударом в сторону ворот.
    • Опасный момент
      18'
      Бартичотто после отличной передачи Ботты по центру выскочил к воротам и пробил с двенадцати метров рядом с левой штангой
    • 17'
      "Зенит" грамотно выстраивает оборонительные редуты, не подпуская соперников к своей штрафной площади.
    • 16'
      Волков справа подключился к атаке, а его прострел к воротам перехватил Эррера.
    • Травма, повреждение
      15'
      Нино оказался на газоне после неудачного виража и не сразу смог подняться с газона. Выхода медиков не потребовалось, но небольшая пауза в матче состоялась.
    • 14'
      Ботта справа получил пас на ход от Исмаэля, но его подача к дальней штанге получилась неудачной. Мяч улетел за пределы поля.
    • 13'
      Артур справа с двадцати восьми метров пробил немного выше перекладины.
    • 12'
      Мостовой слева дошёл до штрафной площади соперников, где его удар с линии соперники заблокировали.
    • Опасный момент
      10'
      Клаудиньо справа отправил вперёд Артура, который вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Эррера ногами мяч отбил.
    • Угловой
      9'
      Глушенкков от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Портилья выбить мяч не смог, но после серии рикошетов сфера оказалась в руках у Эрреры.
    • 8'
      У Глушенкова слева не прошла передача в штрафную площадь на Мостового, который и начинал эту интересную атаку.
    • 7'
      Бенавидес по правому флангу прорваться вперёд не смог. Аргентинцы много используют коротких передач, которыми не могут преодолеть защитные порядки "Зенита".
    • 6'
      Глушенков не смог остановить мяч в штрафной площади после передачи Вендела по центру вперёд.
    • 5'
      Аргентинские защитники прервали уже несколько длинных забросов вперёд от игроков "Зенита". Хозяевам удалось заработать только пару аутов.
    • Фол, нарушение
      4'
      Портилья в центре поля ударил по ногам Артура.
    • 3'
      Аргентинцы с помощью коротких передач здорово подошли к штрафной площади хозяев, но в большой скученности нанести удар по воротам не смогли.
    • 2'
      "Зенит" играет в белой форме, "Тальерес" - в бордовых футболках и тёмно-синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Газпром Арене"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Winline Летнего кубка 2024, в котором сыграют «Зенит» и аргентинский «Тальерес» из Кордобы . Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 151
    Зенит 88.7% (134)
    X 7.3% (11)
    Тальерес Кордоба 4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Тальерес Кордоба
    1.90
    Реклама, ligastavok.ru
    4.57
    6.60
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    Где смотреть матч Зенит 0:0 Тальерес Кордоба онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 0:0 Тальерес Кордоба

    Исход игры
    Зенит
    88.7% (134)
    Ничья
    7.3% (11)
    Тальерес Кордоба
    4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.02% (72)
    Меньше
    38.98% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    56.78% (67)
    Нет
    43.22% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    25.2% (38)
    2:0 Зенит
    18.5% (28)
    3:1 Зенит
    8.6% (13)
    1:0 Зенит
    7.9% (12)
    3:0 Зенит
    6% (9)
    1:1 Ничья
    3.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (5)
    4:1 Зенит
    2% (3)
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    Зенит
    Тальерес Кордоба
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