Тур: 1. Стадион: Газпром Арена.
0:0
Первый тайм: 38'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 НиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Адамов ДенисВратарь
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
-
22 _Herrera G.Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
10 _Botta R.
-
-
-
-
26 _Portillo M.
-
15 _Riveros B.
- Запасные игроки
-
17 _Morales L.Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 _Depietri V.
-
46 _Gallard J.
-
30 _Ortegoza U.
-
48 _Pedano I.
-
28 _Portillo J.
-
-
39 _Saavedra F.
-
31 _Segovia I.
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|2
|1
|Ерохин Александр
|1
|0.5
|Мостовой Андрей
|1
|0.5
|Мантуан Густаво
|1
|0.5
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2
Результаты матчей
Зенит
Тальерес Кордоба
Точный счет
5:2
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
5:2
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Зенит
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|0
|-
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0:0
|0
|-
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Зенит
|Кассьерра Матео
|2
|Зенит
|Ерохин Александр
|1
|Сочи
|Заика Кирилл
|1
|Црвена Звезда
|Йованович Лазар
|1
|Зенит
|Мостовой Андрей
|1
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1
|Црвена Звезда
|Гелор Конга
|1
|Сочи
|Кравцов Кирилл
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит 0:0 Тальерес Кордоба
Исход игры
Зенит
88.7% (134)
Ничья
7.3% (11)
Тальерес Кордоба
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.02% (72)
Меньше
38.98% (46)
Обе команды забьют
Да
56.78% (67)
Нет
43.22% (51)
Популярный счёт
2:1 Зенит
25.2% (38)
2:0 Зенит
18.5% (28)
3:1 Зенит
8.6% (13)
1:0 Зенит
7.9% (12)
3:0 Зенит
6% (9)
1:1 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
4:1 Зенит
2% (3)
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