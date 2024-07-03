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  3. Winline Летний Кубок 2024
Тур: 1.
Зенит
 
Позже
Тальерес Кордоба
Прогнозы 74
Зенит 82.4% (61)
X 10.8% (8)
Тальерес Кордоба 6.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Тальерес Кордоба
2.02
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3.80
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 2 2
Ерохин Александр 1 1
Мостовой Андрей 1 1
Мантуан Густаво 1 1
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2

Результаты матчей

Зенит
Тальерес Кордоба

Точный счет

5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зенит
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сочи
 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сочи
 0 - 0
4.
Тальерес Кордоба
 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Сочи
 1 0 0 1 2 - 5 0

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Зенит Ерохин Александр 1
Сочи Заика Кирилл 1
Зенит Мостовой Андрей 1
Сочи Алвес Марсело 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Тальерес Кордоба от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2024, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 74
    Зенит 82.4% (61)
    X 10.8% (8)
    Тальерес Кордоба 6.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Тальерес Кордоба
    2.02
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Тальерес Кордоба

    Исход игры
    Зенит
    82.2% (60)
    Ничья
    11% (8)
    Тальерес Кордоба
    6.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.13% (34)
    Меньше
    46.88% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    51.56% (33)
    Нет
    48.44% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    24.7% (18)
    2:1 Зенит
    19.2% (14)
    3:1 Зенит
    9.6% (7)
    3:0 Зенит
    8.2% (6)
    1:1 Ничья
    8.2% (6)
    1:0 Зенит
    6.8% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
    4:2 Зенит
    2.7% (2)
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