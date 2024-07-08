Катай и Эракович столкнулись в верховой борьбе в штрафной "Зенита", но сумели оба игрока продолжить игру без помощи врачей.

Приближается в нашей встрече перерыв, быстрый гол "Зенита" пока остается единственным, хотя хозяева могли забивать больше.

Глушенков с левого фланга подает угловой, Мостовой на ближней штанге выиграл верховую борьбу, но пробил головой выше ворот.

Клаудиньо завершает атаку "Зенита" ударом с дальней дистанции - мяч улетает на трибуну за воротами Гутеши.

Кассьерра перспективно покатил мяч на ход Мостовому, которого буквально на мгновение опередил Далсью.

Одну минуту добавляет Василий Казарцев к основному времени первого тайма.

Иванич завершает позиционную атаку сербов дальним ударом, однако мяч пролетает над перекладиной ворот Латышонка.

Быстрая атака с численным преимущество удается "Зениту", Вендел прорвался до штрафной соперника и покатил на Мостового, который не смог переиграть Гутешу!

Йованович в ответной атаке организовал для себя удар из-за пределов штрафной, но мяч прокатился правее створа.

Мостовой прорывается по правому флангу и остро простреливает в штрафную, однако мяч прокатился мимо Кассьерры, а набежавшего Клаудиньо встретил соперник.

Теперь фланговой подачей отмечается "Зенит", однако верховую борьбу выигрывает Мимович.

Первая желтая карточка у нас - Родригао на фланге жестко подкатился под Ндиайе.

Хван подает со штрафного к линии вратарской, хозяева выиграли верховую борьбу, отправив мяч на угловой. Корнер в исполнении корейца также не стал опасным.

Йованович дважды в течение 30 секунд грузит мяч в штрафную с правого фланга, но оборона "Зенита" действует надежно.

30' На старте чемпионата России "Зенит" проведет два выездных матча, а следующее появление на "Газпром Арене" состоится лишь 31 июля в матче Пути РПЛ Кубка России.

29' Напомним, что уже в ближайшую субботу "Зенит" открывает сезон матчем за Суперкубок России в Волгограде, где сыграет с "Краснодаром".

28' Йованович получил мяч на правом краю штрафной и пытался обыграть защитника, но сделать этого сербскому футболисту не удалось.

26' У чемпиона Сербии пока ничего не получается в атаке, пару неточных ударов мы увидели, причем достаточно давно.

25' Очень недурно комбинирует "Зенит", Глушенков вливается в состав петербуржского клуба очень удачно и органично.

24' Глушенков с углового исполняет подачу к линии вратарской, но верховая борьба остается за гостями.

23' Угловой игроки "Зенита" предпочли разыграть, но ничего опасного этот "стандарт" не принес. Вторым темпом Глушенков пробивал с разворота из штрафной, но Мимович накрыл попытку Максима.

22' Клаудиньо исполняет диагональ на правый край штрафной на Волкова, подачу которого сумел прервать Родич.

21' Порядка 17 тысяч зрителей сегодня на "Газпром Арене", пока происходящее на поле должно публику в целом радовать.