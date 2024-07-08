Тур: 1. Стадион: Газпром Арена.
1:0
Перерыв
Ход матча
5'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
-
77 Гутеша ИванВратарь
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
-
24 Джига НассерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Драшкич ВукВратарь
-
51 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Илич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Зенит
Црвена Звезда
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
135
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|2
|0.67
|Мантуан Густаво
|2 (1)
|0.67
|Ерохин Александр
|1
|0.33
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.33
|Мостовой Андрей
|1
|0.33
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йованович Лазар
|1
|0.5
|Ндиайе Чериф
|1
|0.5
|Далсью
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родич Милан
|1
|0
|Гелор Конга
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1
Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4
Црвена Звезда
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1
Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0 Црвена Звезда - ОФК Вршац 3:0 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - ИМТ Нови Белград 2:0 Явор Иваньица - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Партизан 2:2
Результаты матчей
Зенит
Црвена Звезда
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Зенит
Црвена Звезда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|0
|-
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|0
|-
|0
|2.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Сочи
|Заика Кирилл
|2
|Зенит
|Кассьерра Матео
|2
|Зенит
|Мантуан Густаво
|2
|Зенит
|Ерохин Александр
|1
|Сочи
|Лёвин Владислав
|1
|Тальерес Кордоба
|Ботта Рубен
|1
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1
|Црвена Звезда
|Гелор Конга
|1
|Сочи
|Макарчук Артём
|1
|Сочи
|Кравцов Кирилл
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит 1:0 Црвена Звезда
Исход игры
Зенит
72.5% (108)
Ничья
18.8% (28)
Црвена Звезда
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
73.28% (85)
Меньше
26.72% (31)
Обе команды забьют
Да
82.76% (96)
Нет
17.24% (20)
Популярный счёт
2:1 Зенит
36.9% (55)
1:0 Зенит
7.4% (11)
1:1 Ничья
7.4% (11)
3:2 Зенит
6% (9)
2:2 Ничья
5.4% (8)
1:2 Црвена Звезда
4% (6)
2:0 Зенит
4% (6)
3:1 Зенит
3.4% (5)
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