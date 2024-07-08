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  3. Winline Летний Кубок 2024
Тур: 1. Стадион: .
Зенит
1:0
Перерыв
Црвена Звезда
0'
1:0
5' Гол
Клаудиньо

Ход матча

5'
Клаудиньо
1:0
Прогнозы 149
Зенит 72.5% (108)
X 18.8% (28)
Црвена Звезда 8.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Црвена Звезда
3.25
6.60
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9.92
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Зенит
Црвена Звезда

История личных встреч

Зенит
Црвена Звезда

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
КPП
2:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
135

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 2 0.67
Мантуан Густаво 2 (1) 0.67
Ерохин Александр 1 0.33
Клаудиньо Родригес 1 0.33
Мостовой Андрей 1 0.33
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йованович Лазар 1 0.5
Ндиайе Чериф 1 0.5
Далсью 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 1 0
Гелор Конга 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1
Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4
Црвена Звезда
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1
Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0 Црвена Звезда - ОФК Вршац 3:0 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - ИМТ Нови Белград 2:0 Явор Иваньица - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Партизан 2:2

Результаты матчей

Зенит
Црвена Звезда

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зенит
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Црвена Звезда
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Сочи
 3 1 0 2 7 - 7 3
4.
Тальерес Кордоба
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Сочи
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Црвена Звезда
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тальерес Кордоба
 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 0 - 0
2.
Црвена Звезда
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Сочи
 2 0 0 2 2 - 7 0
4.
Тальерес Кордоба
 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров
Сочи Заика Кирилл 2
Зенит Кассьерра Матео 2
Зенит Мантуан Густаво 2
Зенит Ерохин Александр 1
Сочи Лёвин Владислав 1
Весь список

Топ нарушителей
Тальерес Кордоба Ботта Рубен 1
Црвена Звезда Родич Милан 1
Црвена Звезда Гелор Конга 1
Сочи Макарчук Артём 1
Сочи Кравцов Кирилл 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Василий Казарцев к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Кассьерра перспективно покатил мяч на ход Мостовому, которого буквально на мгновение опередил Далсью.
  • 43'
    Клаудиньо завершает атаку "Зенита" ударом с дальней дистанции - мяч улетает на трибуну за воротами Гутеши.
  • Угловой
    42'
    Глушенков с левого фланга подает угловой, Мостовой на ближней штанге выиграл верховую борьбу, но пробил головой выше ворот.
  • 41'
    Приближается в нашей встрече перерыв, быстрый гол "Зенита" пока остается единственным, хотя хозяева могли забивать больше.
  • 39'
    Катай и Эракович столкнулись в верховой борьбе в штрафной "Зенита", но сумели оба игрока продолжить игру без помощи врачей.
  • 38'
    Йованович дважды в течение 30 секунд грузит мяч в штрафную с правого фланга, но оборона "Зенита" действует надежно.
  • Угловой
    37'
    Хван подает со штрафного к линии вратарской, хозяева выиграли верховую борьбу, отправив мяч на угловой. Корнер в исполнении корейца также не стал опасным.
  • Желтая карточка
    36'
    Первая желтая карточка у нас - Родригао на фланге жестко подкатился под Ндиайе.
  • 35'
    Теперь фланговой подачей отмечается "Зенит", однако верховую борьбу выигрывает Мимович.
  • 34'
    Мостовой прорывается по правому флангу и остро простреливает в штрафную, однако мяч прокатился мимо Кассьерры, а набежавшего Клаудиньо встретил соперник.
  • 33'
    Йованович в ответной атаке организовал для себя удар из-за пределов штрафной, но мяч прокатился правее створа.
  • Опасный момент
    32'
    Быстрая атака с численным преимущество удается "Зениту", Вендел прорвался до штрафной соперника и покатил на Мостового, который не смог переиграть Гутешу!
  • 31'
    Иванич завершает позиционную атаку сербов дальним ударом, однако мяч пролетает над перекладиной ворот Латышонка.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      На старте чемпионата России "Зенит" проведет два выездных матча, а следующее появление на "Газпром Арене" состоится лишь 31 июля в матче Пути РПЛ Кубка России.
    • 29'
      Напомним, что уже в ближайшую субботу "Зенит" открывает сезон матчем за Суперкубок России в Волгограде, где сыграет с "Краснодаром".
    • 28'
      Йованович получил мяч на правом краю штрафной и пытался обыграть защитника, но сделать этого сербскому футболисту не удалось.
    • 26'
      У чемпиона Сербии пока ничего не получается в атаке, пару неточных ударов мы увидели, причем достаточно давно.
    • 25'
      Очень недурно комбинирует "Зенит", Глушенков вливается в состав петербуржского клуба очень удачно и органично.
    • Угловой
      24'
      Глушенков с углового исполняет подачу к линии вратарской, но верховая борьба остается за гостями.
    • Угловой
      23'
      Угловой игроки "Зенита" предпочли разыграть, но ничего опасного этот "стандарт" не принес. Вторым темпом Глушенков пробивал с разворота из штрафной, но Мимович накрыл попытку Максима.
    • 22'
      Клаудиньо исполняет диагональ на правый край штрафной на Волкова, подачу которого сумел прервать Родич.
    • 21'
      Порядка 17 тысяч зрителей сегодня на "Газпром Арене", пока происходящее на поле должно публику в целом радовать.
    • 20'
      Волков с правого фланга исполняет подачу в направлении Кассьерры, которого на втором этаже опередил защитник.
    • 18'
      Еще один достаточно тонкий пас выдавал Глушенков, однако в этот раз до Мостового мяч не дошел.
    • 16'
      Глушенков катит мяч на левый край штрафной на Мостового, тот простреливает на Барриоса, который в касание не попадает в дальний угол.
    • Травма, повреждение
      14'
      Йованович на ровном месте получил какое-то повреждение и рухнул на газон, врачи сербского клуба на поле.
    • 13'
      Чуть успокаивается игра в эти минуты, вряд ли команды готовы на данном этапе поддерживать высокий темп постоянно.
    • Угловой
      11'
      Первый угловой заработали сербы, с подачей от флажка оборона "Зенита" справилась, а с подбора Далсью слёта пробил мимо ворот.
    • 10'
      Быструю атаку провели хозяева поля, Глушенков отдал передачу на Клаудиньо, сам пошел открываться в штрафную, но обратный пас бразильца не прошел.
    • 9'
      Год назад "Црвена Звезда" выиграла Летний кубок, обыграв всех соперников, в том числе и "Зенит" - 2:1.
    • 8'
      Отметим, что команды встречаются друг с другом регулярно, предыдущий матч состоялся в Белграде в марте - тогда "Црвена Звезда" победила благодаря голу Кнежевича.
    • 7'
      Йованович получает мяч в штрафной "Зенита" на правом краю, но обыграть Сантоса не сумел.
    • 6'
      "Црвена Звезда" пока провела один матч на этом турнире, обыграв со счётом 2:0 "Сочи". Игра с "Тальересом" состоится 12 июля, но турнирного значения она может не иметь, если "Зенит" победный счёт удержит.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КЛАУДИНЬО!
      Накрыли соперника в прессинге футболисты "Зенита", Кассьерра скинул мяч на Клаудиньо, тот подработал под правую и с 22 метров нанес отличный удар в правый от себя угол!
    • Опасный момент
      4'
      Глушенков вырезает отличный заброс на Мостового, тот на левом краю штрафной перебросил мяч через Мимовича, однако пальнул над перекладиной!
    • 3'
      Первая атака сербского клуба завершается ударом Хвана после стенки с партнером - мяч прокатывается правее створа.
    • 2'
      Напомним, что "Зенит" выиграл два предыдущих матча на Летнем кубке - 5:2 против "Сочи" и 1:0 против "Тальереса". Сегодня утром на своем базе другой состав петербуржцев обыграл в контрольном матче "Ленинградец" - 1:0.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче Winline Летнего кубка встречаются "Зенит" и "Црвена Звезда". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.9% пользователей.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 149
    Зенит 72.5% (108)
    X 18.8% (28)
    Црвена Звезда 8.7% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Црвена Звезда
    3.25
    6.60
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Зенит 1:0 Црвена Звезда онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 1:0 Црвена Звезда

    Исход игры
    Зенит
    72.5% (108)
    Ничья
    18.8% (28)
    Црвена Звезда
    8.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.28% (85)
    Меньше
    26.72% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (96)
    Нет
    17.24% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    36.9% (55)
    1:0 Зенит
    7.4% (11)
    1:1 Ничья
    7.4% (11)
    3:2 Зенит
    6% (9)
    2:2 Ничья
    5.4% (8)
    1:2 Црвена Звезда
    4% (6)
    2:0 Зенит
    4% (6)
    3:1 Зенит
    3.4% (5)
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