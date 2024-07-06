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  3. Winline Летний Кубок 2024
Тур: 1.
Зенит
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 74
Зенит 70.3% (52)
X 16.2% (12)
Црвена Звезда 13.5% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Црвена Звезда
3.40
3.70
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3.35
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Зенит
Црвена Звезда

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
КPП
2:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
135

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 2 1
Мантуан Густаво 2 (1) 1
Ерохин Александр 1 0.5
Мостовой Андрей 1 0.5
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йованович Лазар 1 1
Ндиайе Чериф 1 1
Далсью 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 1 0
Гелор Конга 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1
Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4
Црвена Звезда
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1
Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0 Црвена Звезда - ОФК Вршац 3:0 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - ИМТ Нови Белград 2:0 Явор Иваньица - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Партизан 2:2

Результаты матчей

Зенит
Црвена Звезда

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зенит
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Црвена Звезда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Сочи
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Црвена Звезда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тальерес Кордоба
 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 - 0
3.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Сочи
 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Зенит Мантуан Густаво 2
Зенит Ерохин Александр 1
Сочи Заика Кирилл 1
Црвена Звезда Йованович Лазар 1
Весь список

Топ нарушителей
Тальерес Кордоба Ботта Рубен 1
Црвена Звезда Родич Милан 1
Црвена Звезда Гелор Конга 1
Сочи Кравцов Кирилл 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 74
    Зенит 70.3% (52)
    X 16.2% (12)
    Црвена Звезда 13.5% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Црвена Звезда
    3.40
    3.70
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    Прогнозы на матч Зенит - Црвена Звезда

    Исход игры
    Зенит
    69.3% (52)
    Ничья
    17.3% (13)
    Црвена Звезда
    13.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.66% (46)
    Меньше
    31.34% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    82.09% (55)
    Нет
    17.91% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    42.7% (32)
    1:1 Ничья
    12% (9)
    1:0 Зенит
    6.7% (5)
    1:2 Црвена Звезда
    6.7% (5)
    2:0 Зенит
    6.7% (5)
    3:2 Зенит
    5.3% (4)
    2:2 Ничья
    4% (3)
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