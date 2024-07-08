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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
ФК Кристиансунн
0:1
Первый тайм: 11'
Фредрикстад
0'
0:1
9' Пенальти
Бьёрло Мортен

Ход матча

9'
0:1
Бьёрло Мортен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Фредрикстад
4.70
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3.80
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3.65
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Все Коэффициенты
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
18
Ярл
Себастиан
3
Осбак
Кристоффер
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
23
Брусет
Хейне
8
Ruben
Kristensen
Alte
37
Сивертсен
Оскар
9
Hilmir
Mikaelsson
7
Гейе
Папе
Хабиб
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
5
Simen
Rafn
19
Магнуссон
Юлиус
12
Меткалф
Патрик
4
Stian
Stray
Molde
13
Sondre
Soerloekk
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
10
Бьёрло
Мортен
ФК Кристиансунн
4-3-3
Фредрикстад
3-4-3

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Фредрикстад

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:4

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.8
2.2

Среднее время на гол

112
40

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

75
64

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Папе Хабиб 4 0.31
Сивертсен Оскар 3 (3) 0.23
Ruben Kristensen Alte 2 0.15
Брусет Хейне 2 0.15
Исаксен Йеспер 2 0.15
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.15
Ульвестад Дан Петер 1 0.08
Ярл Себастиан 1 0.08
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.08
Mikkel Rakneberg 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 6 (1) 0.5
Stian Stray Molde 3 0.25
Sondre Soerloekk 2 0.17
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.17
Кьяер Йеппе 2 0.17
Ага Оскар 2 (1) 0.17
Магнуссон Юлиус 1 0.08
Квиле Сигур 1 0.08
Ludvig Begby 0 0
Траоре Маи 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Скарет Браге 0 0
Меткалф Патрик 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Исаксен Йеспер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Mikkel Rakneberg 1 0
Брусет Хейне 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 4 0
Stian Stray Molde 2 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Квиле Сигур 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0
Jonathan Fischer 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
2
ФК Кристиансунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Фредрикстад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
7
ФК Кристиансунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Фредрикстад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
10%
3
23%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
4
31%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

18
20
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
11%
5
25%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
6
33%
5
25%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
2
11%
6
30%
76-90

Пропущено

21
11
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
1
5%
2
18%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
4
19%
3
27%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
8
38%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1
Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Фредрикстад

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
6
6
2
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 14 10 3 1 32 - 10 33
2.
Бранн
 15 8 4 3 23 - 18 28
3.
Мольде
 14 8 3 3 30 - 16 27
4.
Фредрикстад
 1:0 13 7 4 2 21 - 11 25
5.
Викинг
 13 7 4 2 24 - 16 25
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Русенборг
 13 5 2 6 19 - 23 17
8.
Лиллестрём
 13 5 1 7 15 - 23 16
9.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
10.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
11.
Хам-Кам
 14 3 5 6 16 - 16 14
12.
ФК Кристиансунн
 0:1 14 3 5 6 18 - 22 14
13.
Одд
 14 3 5 6 14 - 25 14
14.
Хёугесунн
 12 4 1 7 11 - 17 13
15.
Сарпсборг-08
 13 4 1 8 17 - 28 13
16.
Саннефьёрд
 13 2 3 8 17 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 0:1 7 2 3 2 10 - 10 9
7.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 1:0 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
11.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 1:0 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
9.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
10.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
11.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
12.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 0:1 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Русенборг
 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
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Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Г О О О О О Л - Бьёрло Мортен из команды Фредрикстад забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Майкл Лансинг прыгнул вправо!
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Фредрикстад
4.70
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3.80
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3.65
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФК Кристиансунн 0:1 Фредрикстад онлайн

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ФК Кристиансунн
Фредрикстад
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