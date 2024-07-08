Тур: 13. Стадион: Акер. Главный судья: Лиен Мариус
0:1
Первый тайм: 11'
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
23 Владение мячом, % 77
23
Брусет
Хейне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Траоре МаиНападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Фредрикстад
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.8
2.2
Среднее время на гол
112
40
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Среднее время на гол
56
150
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
75
64
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.31
|Сивертсен Оскар
|3 (3)
|0.23
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.15
|Брусет Хейне
|2
|0.15
|Исаксен Йеспер
|2
|0.15
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.15
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.08
|Ярл Себастиан
|1
|0.08
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.08
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|0.5
|Stian Stray Molde
|3
|0.25
|Sondre Soerloekk
|2
|0.17
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.17
|Кьяер Йеппе
|2
|0.17
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.17
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.08
|Квиле Сигур
|1
|0.08
|Ludvig Begby
|0
|0
|Траоре Маи
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Hilmir Mikaelsson
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Mikkel Rakneberg
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|4
|0
|Stian Stray Molde
|2
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Квиле Сигур
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
2
ФК Кристиансунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Фредрикстад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
7
ФК Кристиансунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Фредрикстад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
10%
3
23%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
4
31%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
5
38%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
11%
5
25%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
6
33%
5
25%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
2
11%
6
30%
76-90
Пропущено
21
11
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
1
5%
2
18%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
4
19%
3
27%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
8
38%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1
Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Фредрикстад
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
58
66
211
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|32 - 10
|33
|2.
|15
|8
|4
|3
|23 - 18
|28
|3.
|14
|8
|3
|3
|30 - 16
|27
|4.
|1:0
|13
|7
|4
|2
|21 - 11
|25
|5.
|13
|7
|4
|2
|24 - 16
|25
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|7.
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|8.
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|9.
|13
|3
|6
|4
|17 - 19
|15
|10.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|16 - 16
|14
|12.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|18 - 22
|14
|13.
|14
|3
|5
|6
|14 - 25
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|15.
|13
|4
|1
|8
|17 - 28
|13
|16.
|13
|2
|3
|8
|17 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|7.
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|11.
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|15.
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|16.
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|14.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|16.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3