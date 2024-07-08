Тур: 13. Стадион: Акер. Главный судья: Лиен Мариус
3:1
Конец матча
0'
0:1
9' ПенальтиБьёрло Мортен
1:1
14' ГолRuben Kristensen Alte
19' Красная карточкаБьёрло Мортен
32' Желтая карточкаMikkel Rakneberg
2:1
45' ПенальтиСивертсен Оскар
58' Желтая карточкаВоледзи Максвелл
3:1
59' Гол в свои воротаТраоре Маи
78' Желтая карточкаКвиле Сигур
90'+5
Ход матча
9'
0:1
14'
19'
32'
45'
2:1
58'
59'
3:1
78'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 4
-
9 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
508 Количество передач 270
-
65 Владение мячом, % 35
23
Брусет
Хейне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Траоре МаиНападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Фредрикстад
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.8
2.2
Среднее время на гол
112
40
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Среднее время на гол
56
150
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
75
64
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.29
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.29
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0.21
|Брусет Хейне
|2
|0.14
|Исаксен Йеспер
|2
|0.14
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.14
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.07
|Ярл Себастиан
|1
|0.07
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.07
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|7 (2)
|0.54
|Stian Stray Molde
|3
|0.23
|Sondre Soerloekk
|2
|0.15
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.15
|Кьяер Йеппе
|2
|0.15
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.15
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.08
|Квиле Сигур
|1
|0.08
|Ludvig Begby
|0
|0
|Траоре Маи
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Hilmir Mikaelsson
|2
|0
|Mikkel Rakneberg
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|4
|0
|Stian Stray Molde
|2
|1
|Воледзи Максвелл
|3
|0
|Квиле Сигур
|3
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
4
ФК Кристиансунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Фредрикстад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
7
ФК Кристиансунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Фредрикстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
17%
4
27%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
4
27%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
20
22
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
3
15%
6
27%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
7
35%
5
23%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
2
10%
6
27%
76-90
Пропущено
23
13
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
2
9%
3
23%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
5
22%
3
23%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
8
35%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1
Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Фредрикстад
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
23
25
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
25
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
103
68
67
311
310
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3