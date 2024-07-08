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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
ФК Кристиансунн
3:1
Конец матча
Фредрикстад
0'
0:1
9' Пенальти
Бьёрло Мортен
1:1
14' Гол
Ruben Kristensen Alte
19' Красная карточка
Бьёрло Мортен
32' Желтая карточка
Mikkel Rakneberg
2:1
45' Пенальти
Сивертсен Оскар
58' Желтая карточка
Воледзи Максвелл
3:1
59' Гол в свои ворота
Траоре Маи
78' Желтая карточка
Квиле Сигур
90'+5

Ход матча

9'
0:1
Бьёрло Мортен
14'
Ruben Kristensen Alte
(Сивертсен Оскар)
1:1
19'
 
Бьёрло Мортен
32'
Mikkel Rakneberg
 
45'
Сивертсен Оскар
2:1
57'
 
Траоре Маи
Хельсруд-Юхансен Хенрик
58'
 
Воледзи Максвелл
59'
Траоре Маи
3:1
78'
 
Квиле Сигур
79'
 
Mads Nielsen II
Philip Sandvik Aukland
79'
 
Скарет Браге
Квиле Сигур
79'
 
Ольсен Брандур
Stian Stray Molde
79'
 
Ludvig Begby
Simen Rafn
83'
David Tufekcic
Сивертсен Оскар
 
83'
Хопмарк Андреас
Осбак Кристоффер
 
83'
Leander Alvheim
Гейе Папе Хабиб
 
90'
Wilfred George Igor
Ruben Kristensen Alte
 
90'
Haakon Haugen
Haakon Sjaatil
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 508 Количество передач 270
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
18
Ярл
Себастиан
3
Осбак
Кристоффер
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
23
Брусет
Хейне
8
Ruben
Kristensen
Alte
37
Сивертсен
Оскар
9
Hilmir
Mikaelsson
7
Гейе
Папе
Хабиб
30
Jonathan
Fischer
22
Воледзи
Максвелл
17
Квиле
Сигур
6
Philip
Sandvik
Aukland
5
Simen
Rafn
19
Магнуссон
Юлиус
12
Меткалф
Патрик
4
Stian
Stray
Molde
13
Sondre
Soerloekk
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
10
Бьёрло
Мортен
ФК Кристиансунн
4-3-3
Фредрикстад
3-4-3

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Фредрикстад

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:4

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.8
2.2

Среднее время на гол

112
40

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

75
64

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.29
Гейе Папе Хабиб 4 0.29
Ruben Kristensen Alte 3 0.21
Брусет Хейне 2 0.14
Исаксен Йеспер 2 0.14
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.14
Ульвестад Дан Петер 1 0.07
Ярл Себастиан 1 0.07
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.07
Mikkel Rakneberg 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 7 (2) 0.54
Stian Stray Molde 3 0.23
Sondre Soerloekk 2 0.15
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.15
Кьяер Йеппе 2 0.15
Ага Оскар 2 (1) 0.15
Магнуссон Юлиус 1 0.08
Квиле Сигур 1 0.08
Ludvig Begby 0 0
Траоре Маи 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Скарет Браге 0 0
Меткалф Патрик 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Исаксен Йеспер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Mikkel Rakneberg 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 4 0
Stian Stray Molde 2 1
Воледзи Максвелл 3 0
Квиле Сигур 3 0
Бьёрло Мортен 1 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0
Jonathan Fischer 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
4
ФК Кристиансунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Фредрикстад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
7
ФК Кристиансунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Фредрикстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
17%
4
27%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
4
27%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

20
22
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
3
15%
6
27%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
7
35%
5
23%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
2
10%
6
27%
76-90

Пропущено

23
13
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
2
9%
3
23%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
5
22%
3
23%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
8
35%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1
Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Фредрикстад

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
4
4
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
6
7
3
11
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 14 10 3 1 32 - 10 33
2.
Бранн
 15 8 4 3 23 - 18 28
3.
Мольде
 14 8 3 3 30 - 16 27
4.
Викинг
 13 7 4 2 24 - 16 25
5.
Фредрикстад
 13 6 4 3 21 - 14 22
6.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 15 - 16 19
7.
Русенборг
 13 5 2 6 19 - 23 17
8.
ФК Кристиансунн
 14 4 5 5 21 - 22 17
9.
Лиллестрём
 13 5 1 7 15 - 23 16
10.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
11.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
12.
Хам-Кам
 14 3 5 6 16 - 16 14
13.
Одд
 14 3 5 6 14 - 25 14
14.
Хёугесунн
 12 4 1 7 11 - 17 13
15.
Сарпсборг-08
 13 4 1 8 17 - 28 13
16.
Саннефьёрд
 14 2 4 8 18 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
11.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
9.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
10.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
11.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
12.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Русенборг
 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Г О О О О О Л - Сивертсен Оскар из команды ФК Кристиансунн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Джонатан Фишер прыгнул не в ту сторону.
    • 32'
      Mikkel Rakneberg тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 19'
      УДАЛЕНИЕ! - Бьёрло Мортен удален за серьёзный фол
    • 14'
      Сивертсен Оскар сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Ruben Kristensen Alte забивает с правой ноги!
    • 9'
      Г О О О О О Л - Бьёрло Мортен из команды Фредрикстад забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Майкл Лансинг прыгнул вправо!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ФК Кристиансунн 3:1 Фредрикстад онлайн

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