Сугробов выбивал мяч далеко в центр поля, но сфера покинула пределы футбольного газона. В следующей ситуации Магомедов потянул за футболку. Рефери дал карточку желтого цвета тут.

Совсем немного играть в первом тайме осталось. Уже и соперники не так активно на поле себя проявляют, как будто ожидая паузы и возможности перевести дух.

Мирзов зацепил за ногу соперника, после чего рефери дал свисток. Нарушение правил имело место быть в этой ситуации. Фиксируется фол.

Теперь срывает атаку соперника уже Глушаков, который по ноге сзади зарядил своему оппоненту. Свисток прозвучал моментально.

Глушаков с левого края подавал снаряд в центр штрафной - на выходе спокойно сработал голкипер соперника, забравший сферу в свои перчатки.

Заболотный после заброса Глушакова продлил головой мяч на дальнюю штангу, но там никого из партнеров уже не оказалось. Потеря.

Сугробов пытался отбить удар Хосонова, но не добрался до снаряда. Мяч там за пределы поля улетел. Чуть-чуть Хетагу не повезло, было близко.

Заболотный поработал сейчас в центре штрафной. На втором "этаже" он за мяч боролся и сумел угловой своей команде в копилку принести.

Угловой подали игроки "Химок", но со стандартного положения придумать ничего не удалось "красно-черным". Соперники отбились.

"Арсенал" пронесся со своей атакой по левому краю. Подача в центр штрафной последовала, и на выходе сработал голкипер, который зафиксировал снаряд в перчатках.

Практически полчаса отыграли соперники. Владеет коллектив "Химок" снарядом в районе центрального круга, но толком никуда не торопится. Команда ведь ведет в счете.

Суханов справа подключился к атаке своей команды, и в итоге сумел заработать только аут. На вынос сыграл один из защитников в этой ситуации.

Гелояну в центре поля по ноге прилетел удар. В итоге судья и тут дал свисток, определив нарушение правил в данной ситуации. Но без карточки.

Суханов чистый отбор в центре поля совершил. При этом снес он одного из соперников на газон. Возмущались оппоненты, и эта реакция спровоцировала свисток. Весьма спорный фол.

Обухов сейчас в волейбольном стиле отбил сейчас снаряд. Со стандарта туляки в сторону ворот мяч направляли, и кипер справился со своей функцией в рамке!

24' "Пушкари" снова с фланга на фланг перекатывают мяч. Ничего конструктивного впереди они пока предложить не могут. Соперник обороняется очень качественно.

22' Нам еще раз гол "Химок" показали. Классно, конечно, Магомедов подал мяч с правого края. Но и Мирзов распорядился ситуацией великолепно.

21' Паузу на водопой у нас сейчас. Есть возможность у оппонентов немного прийти в себя и отдышаться. Нужно и с тренерами пообщаться.

20' "Оружейники" прессингуют сейчас соперника, который мячом владеет в районе центрального круга. Далеко не все сейчас получается у туляков впереди, приходится отбиваться.

18' Практически середина первого тайма у нас идет. Владеют мячом игроки "красно-черных". Игрок на просмотре у "Химок" сейчас сфолил, потеряв мяч. Под 30-м номером он сегодня играет.

17' Мирзов снова на ударной позиции сейчас был, но затянул он с ударом. В итоге под него подкатился один из защитников, который мяч и отобрал.

16' Угловой заработали игроки "Арсенала". Последовала с левого края подача в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл кипер химчан, выбив мяч в центр поля.

15' Теперь будет куда интереснее за ходом матча наблюдать. Забили первый гол футболисты "Химок", и сейчас продолжают владеть снарядом.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИРЗОВ! 1:0!

Хорошая подача от Магомедова с правого края последовала. В центре мяч пришел к Мирзову, который головой нанес выстрел в левый угол, и сфера оказалась в сетке!