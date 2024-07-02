Тур: 1. Стадион: UTC Kratovo.
1:0
Первый тайм
Ход матча
15'
1:0
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гелоян ИшханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Минаев РоманНападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
История личных встреч
Химки
Арсенал Тула
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
70
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3
Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1
Прогнозы на матч Химки 1:0 Арсенал Тула
Исход игры
Химки
68.3% (71)
Ничья
21.2% (22)
Арсенал Тула
10.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
53% (53)
Меньше
47% (47)
Обе команды забьют
Да
71% (71)
Нет
29% (29)
Популярный счёт
2:1 Химки
40.4% (42)
1:0 Химки
21.2% (22)
1:1 Ничья
17.3% (18)
1:2 Арсенал Тула
5.8% (6)
0:1 Арсенал Тула
4.8% (5)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:0 Химки
1.9% (2)
3:1 Химки
1.9% (2)
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