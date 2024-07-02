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Тур: 1. Стадион: .
Химки
1:0
Первый тайм
Арсенал Тула

Ход матча

15'
Мирзов Резиуан
1:0
Прогнозы 101
Химки 68.3% (69)
X 20.8% (21)
Арсенал Тула 10.9% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Арсенал Тула
1.88
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4.80
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9.50
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Все Коэффициенты
Химки
Арсенал Тула

История личных встреч

Химки
Арсенал Тула

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
3:2
МПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
70

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3
Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1
  • Первый тайм
  • 44'
    Сугробов пытался отбить удар Хосонова, но не добрался до снаряда. Мяч там за пределы поля улетел. Чуть-чуть Хетагу не повезло, было близко. 
  • 42'
    Заболотный после заброса Глушакова продлил головой мяч на дальнюю штангу, но там никого из партнеров уже не оказалось. Потеря.
  • 41'
    Глушаков с левого края подавал снаряд в центр штрафной - на выходе спокойно сработал голкипер соперника, забравший сферу в свои перчатки. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Теперь срывает атаку соперника уже Глушаков, который по ноге сзади зарядил своему оппоненту. Свисток прозвучал моментально.
  • Фол, нарушение
    38'
    Мирзов зацепил за ногу соперника, после чего рефери дал свисток. Нарушение правил имело место быть в этой ситуации. Фиксируется фол. 
  • 37'
    Совсем немного играть в первом тайме осталось. Уже и соперники не так активно на поле себя проявляют, как будто ожидая паузы и возможности перевести дух. 
  • Желтая карточка
    35'
    Сугробов выбивал мяч далеко в центр поля, но сфера покинула пределы футбольного газона. В следующей ситуации Магомедов потянул за футболку. Рефери дал карточку желтого цвета тут. 
  • 34'
    Обухов сейчас в волейбольном стиле отбил сейчас снаряд. Со стандарта туляки в сторону ворот мяч направляли, и кипер справился со своей функцией в рамке!
  • Фол, нарушение
    33'
    Суханов чистый отбор в центре поля совершил. При этом снес он одного из соперников на газон. Возмущались оппоненты, и эта реакция спровоцировала свисток. Весьма спорный фол. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Гелояну в центре поля по ноге прилетел удар. В итоге судья и тут дал свисток, определив нарушение правил в данной ситуации. Но без карточки. 
  • 30'
    Суханов справа подключился к атаке своей команды, и в итоге сумел заработать только аут. На вынос сыграл один из защитников в этой ситуации. 
  • 29'
    Практически полчаса отыграли соперники. Владеет коллектив "Химок" снарядом в районе центрального круга, но толком никуда не торопится. Команда ведь ведет в счете. 
  • 28'
    "Арсенал" пронесся со своей атакой по левому краю. Подача в центр штрафной последовала, и на выходе сработал голкипер, который зафиксировал снаряд в перчатках. 
  • Угловой
    26'
    Угловой подали игроки "Химок", но со стандартного положения придумать ничего не удалось "красно-черным". Соперники отбились. 
  • Угловой
    25'
    Заболотный поработал сейчас в центре штрафной. На втором "этаже" он за мяч боролся и сумел угловой своей команде в копилку принести. 
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    • 24'
      "Пушкари" снова с фланга на фланг перекатывают мяч. Ничего конструктивного впереди они пока предложить не могут. Соперник обороняется очень качественно.
    • 22'
      Нам еще раз гол "Химок" показали. Классно, конечно, Магомедов подал мяч с правого края. Но и Мирзов распорядился ситуацией великолепно. 
    • 21'
      Паузу на водопой у нас сейчас. Есть возможность у оппонентов немного прийти в себя и отдышаться. Нужно и с тренерами пообщаться.
    • 20'
      "Оружейники" прессингуют сейчас соперника, который мячом владеет в районе центрального круга. Далеко не все сейчас получается у туляков впереди, приходится отбиваться. 
    • 18'
      Практически середина первого тайма у нас идет. Владеют мячом игроки "красно-черных". Игрок на просмотре у "Химок" сейчас сфолил, потеряв мяч. Под 30-м номером он сегодня играет. 
    • 17'
      Мирзов снова на ударной позиции сейчас был, но затянул он с ударом. В итоге под него подкатился один из защитников, который мяч и отобрал. 
    • Угловой
      16'
      Угловой заработали игроки "Арсенала". Последовала с левого края подача в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл кипер химчан, выбив мяч в центр поля. 
    • 15'
      Теперь будет куда интереснее за ходом матча наблюдать. Забили первый гол футболисты "Химок", и сейчас продолжают владеть снарядом.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИРЗОВ! 1:0!
      Хорошая подача от Магомедова с правого края последовала. В центре мяч пришел к Мирзову, который головой нанес выстрел в левый угол, и сфера оказалась в сетке!
    • 12'
      Падение в штрафной "Химок" случился. Кто-то из игроков туляков лежит на газоне и подняться пока не может. Но судья фола не видит в этой ситуации.
    • Офсайд
      11'
      В офсайде сейчас игрок "Химок" оказался. Магомедов это был. Во "вне игры" он забежал, сам того не заметив. 
    • 10'
      Немного болельщиков на трибунах присутствует сегодня. Особой поддержки не слышно, но, вероятно, какое-то событие на поле позволит фанатам включиться в процесс игры.
    • 9'
      Маловато пока у нас острых ситуаций на поле, но, как мне кажется, с течение времени их будет возникать больше. Возможно, даже забитые голы мы увидим.
    • 7'
      Корнер не лучшим образом разыграли футболисты "Химок". Мяч после подачи с левого края был вынесен в район центрального круга. 
    • Угловой
      6'
      Заболотный попытался мяч прикрыть корпусом и нанести удар по воротам, но сделал все слишком прямолинейно. В итоге сфера за пределы поля вылетела. Угловой. 
    • 5'
      Владеют мячом игроки "Химок" в районе центрального круга. Жарко в Раменском сегодня. Порядка +30, но жара уже идет на спад. 
    • 3'
      Пока что вывели доктора за пределы поля Романа. Мы будем надеяться, что с футболистом будет все в порядке. Он уже с болезненным видом ушел на поле, но в игру в итоге вернулся. 
    • Травма, повреждение
      2'
      Ничего себе! На втором "этаже" боролся за мяч Минаев. В итоге получил он локтем по голове и рухнул на газон. Тут же медики выбежали на поле. Возможно, и замена Роману потребуется.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках очередного товарищеского матча сыграют «Химки» и тульский «Арсенал». Встреча состоится в Раменском, на стадионе «Леон Арена».

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 101
    Химки 68.3% (69)
    X 20.8% (21)
    Арсенал Тула 10.9% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.88
    Реклама, olimp.bet
    4.80
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    9.50
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    Прогнозы на матч Химки 1:0 Арсенал Тула

    Исход игры
    Химки
    68.3% (71)
    Ничья
    21.2% (22)
    Арсенал Тула
    10.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    53% (53)
    Меньше
    47% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    71% (71)
    Нет
    29% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    40.4% (42)
    1:0 Химки
    21.2% (22)
    1:1 Ничья
    17.3% (18)
    1:2 Арсенал Тула
    5.8% (6)
    0:1 Арсенал Тула
    4.8% (5)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    2:0 Химки
    1.9% (2)
    3:1 Химки
    1.9% (2)
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    Химки
    Арсенал Тула
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