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Тур: 1.
Химки
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 30
Химки 70% (21)
X 16.7% (5)
Арсенал Тула 13.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Арсенал Тула
1.90
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3.60
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4.05
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Химки
Арсенал Тула

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
3:2
МПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
70

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3
Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июля 2024, осталось 17 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 30
    Химки 70% (21)
    X 16.7% (5)
    Арсенал Тула 13.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.90
    Реклама, fon.bet
    3.60
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    4.05
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    Прогнозы на матч Химки - Арсенал Тула

    Исход игры
    Химки
    69% (20)
    Ничья
    17.2% (5)
    Арсенал Тула
    13.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.28% (14)
    Меньше
    51.72% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (19)
    Нет
    34.48% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    41.4% (12)
    1:0 Химки
    24.1% (7)
    1:1 Ничья
    17.2% (5)
    1:2 Арсенал Тула
    6.9% (2)
    0:1 Арсенал Тула
    6.9% (2)
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    Арсенал Тула
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