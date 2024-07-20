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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 18.
Фламенго
2:1
Конец матча
Крисьюма
0'
0:1
35' Гол
Rodrigo Fagundes
39' Желтая карточка
Rodrigo Fagundes
47' Желтая карточка
Клаудиньо Родригес
50' Желтая карточка
Луис Давид
62' Желтая карточка
Alisson III
62' Желтая карточка
Аллано Лима
0:1
64' Не забитый пенальти
Педро Гильерме
71' Желтая карточка
Винья Матиас
1:1
76' Гол
Педро Гильерме
87' Желтая карточка
Gustavo Barreto
88' Желтая карточка
Eder1
2:1
89' Пенальти
Габриэл Барбоза
90' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
90' Вторая желтая карточка
Аллано Лима
90' Желтая карточка
Fellipe Mateus
90' Желтая карточка
Эвертон Соарес
90' Желтая карточка
Кайке Артур
90'+12
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
18
Де
ла
Крус
Николас
8
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
11
Эвертон
Соарес
9
Педро
Гильерме
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
4
Анхель
Вилькер
14
Трауко
Мигель
88
Gustavo
Barreto
8
Newton
2
Аллано
Лима
7
Fellipe
Mateus
22
Marcelo
Hermes
45
Кайке
Артур
Фламенго
4-2-3-1
Крисьюма
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Крисьюма

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

БСА
1:1
БСА
0:2
БСА
4:1
БСА
0:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
51

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 9 (3) 0.53
Энрике Бруно 5 0.29
Араужо Луис 3 0.18
Де ла Крус Николас 2 0.12
Луис Давид 2 0.12
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.12
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.06
Жерсон Сантос 1 0.06
Эвертон Соарес 1 0.06
Lorran 1 0.06
Айртон Лукас 1 0.06
Мойзес Моура 1 0.06
Бруно Фабрисио 1 0.06
Evertton Araujo 1 0.06
Уэсли Лопес 0 0
Ортис Лео 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 5 0.31
Кайке Артур 3 0.19
Боласье Янник 2 0.13
Клаудиньо Родригес 2 0.13
Gustavo Barreto 2 0.13
Fellipe Mateus 2 0.13
Marcelo Hermes 1 0.06
Rodrigo Fagundes 1 0.06
Newton 1 0.06
Трауко Мигель 1 0.06
Фигейреду Тобиаш 1 0.06
Renato Kayzer 1 0.06
Higor Meritao 1 0.06
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Роналд 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 4 0
Бруно Фабрисио 3 0
Аллан Соуза 3 0
Тите 3 0
Луис Давид 2 0
Энрике Бруно 2 0
Ортис Лео 2 0
Педро Гильерме 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Араужо Луис 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Айртон Лукас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Evertton Araujo 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 4 2
Rodrigo Fagundes 5 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Роналд 4 0
Клаудиньо Родригес 3 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Трауко Мигель 1 1
Newton 2 0
Боласье Янник 2 0
Marcelo Hermes 2 0
Alisson III 2 0
Matheus XV 2 0
Fellipe Mateus 2 0
Higor Meritao 2 0
Walisson 1 0
Кайке Артур 1 0
Claudio Tencati 1 0

Результаты матчей

Фламенго
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
6
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Крисьюма
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

15
8
Фламенго
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Крисьюма
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
6%
1
9%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Забито

31
23
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
2
6%
2
9%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
5
16%
6
26%
31-45
3
10%
6
26%
46-60
6
19%
4
17%
61-75
8
26%
5
22%
76-90

Пропущено

17
26
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
2
12%
5
19%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
6
35%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1
Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0
Крисьюма
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0
Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1

Результаты матчей

Фламенго
Крисьюма

Точный счет

2:1
5 раз 56%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:1
4 раза 50%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
11 раз 69%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
9
8
1.5
5
11
2
15
2.5
1
15
2
15
3.5
1
15
1
16
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 18 12 3 3 29 - 14 39
2.
Фламенго
 17 10 4 3 30 - 18 34
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 10 3 4 25 - 13 33
4.
Сан-Паулу
 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Байя
 17 9 3 5 27 - 21 30
6.
Крузейро
 16 9 2 5 23 - 18 29
7.
Форталеза Сеара
 16 8 5 3 19 - 16 29
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Васко да Гама
 17 7 2 8 20 - 26 23
10.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Атлетико Минейро
 16 5 7 4 23 - 25 22
12.
Жувентуде
 15 5 5 5 19 - 20 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
15.
Крисьюма
 16 4 5 7 23 - 26 17
16.
Витория
 17 4 3 10 19 - 28 15
17.
Коринтианс
 17 3 6 8 14 - 23 15
18.
Гремио
 15 3 2 10 10 - 20 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 5 10 14 - 25 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
3.
Байя
 8 7 0 1 14 - 5 21
4.
Форталеза Сеара
 9 6 3 0 14 - 5 21
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 1 2 14 - 6 19
6.
Сан-Паулу
 9 6 1 2 13 - 6 19
7.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
8.
Жувентуде
 8 5 3 0 13 - 4 18
9.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
10.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 11 - 7 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 8 2 0 6 6 - 12 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 8 1 2 5 8 - 14 5
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 6
Крисьюма Аллано Лима 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Весь список
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    • 48'
      Клаудиньо Родригес получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Rodrigo Fagundes получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Г О О О О Л - Rodrigo Fagundes бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фламенго 2:1 Крисьюма онлайн

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