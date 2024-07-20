Тур: 18.
0'
0:1
35' ГолRodrigo Fagundes
39' Желтая карточкаRodrigo Fagundes
47' Желтая карточкаКлаудиньо Родригес
50' Желтая карточкаЛуис Давид
62' Желтая карточкаAlisson III
62' Желтая карточкаАллано Лима
0:1
64' Не забитый пенальтиПедро Гильерме
71' Желтая карточкаВинья Матиас
1:1
76' ГолПедро Гильерме
87' Желтая карточкаGustavo Barreto
88' Желтая карточкаEder1
2:1
89' ПенальтиГабриэл Барбоза
90' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
90' Вторая желтая карточкаАллано Лима
90' Желтая карточкаFellipe Mateus
90' Желтая карточкаЭвертон Соарес
90' Желтая карточкаКайке Артур
90'+12
Ход матча
35'
0:1
39'
50'
62'
62'
64'
0:1
71'
75'
76'
81'
87'
88'
89'
2:1
90'
90'
90'
90'
90'
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
8
Newton
45
Кайке
Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
48 Хесус ИгорьНападающий
- Нападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Alisson III
-
-
-
-
23 Eder1
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Фламенго
Крисьюма
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
51
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|9 (3)
|0.53
|Энрике Бруно
|5
|0.29
|Араужо Луис
|3
|0.18
|Де ла Крус Николас
|2
|0.12
|Луис Давид
|2
|0.12
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.12
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.06
|Жерсон Сантос
|1
|0.06
|Эвертон Соарес
|1
|0.06
|Lorran
|1
|0.06
|Айртон Лукас
|1
|0.06
|Мойзес Моура
|1
|0.06
|Бруно Фабрисио
|1
|0.06
|Evertton Araujo
|1
|0.06
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|5
|0.31
|Кайке Артур
|3
|0.19
|Боласье Янник
|2
|0.13
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.13
|Gustavo Barreto
|2
|0.13
|Fellipe Mateus
|2
|0.13
|Marcelo Hermes
|1
|0.06
|Rodrigo Fagundes
|1
|0.06
|Newton
|1
|0.06
|Трауко Мигель
|1
|0.06
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.06
|Renato Kayzer
|1
|0.06
|Higor Meritao
|1
|0.06
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Роналд
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Луис Давид
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Педро Гильерме
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|4
|2
|Rodrigo Fagundes
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Роналд
|4
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Newton
|2
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Marcelo Hermes
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Fellipe Mateus
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Walisson
|1
|0
|Кайке Артур
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
6
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Крисьюма
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
15
8
Фламенго
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Крисьюма
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
6%
1
9%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
5
31%
2
18%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Забито
31
23
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
2
6%
2
9%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
5
16%
6
26%
31-45
3
10%
6
26%
46-60
6
19%
4
17%
61-75
8
26%
5
22%
76-90
Пропущено
17
26
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
2
12%
5
19%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
6
35%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1
Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0
Крисьюма
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0
Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1
Результаты матчей
Фламенго
Крисьюма
Точный счет
2:1
5 раз 56%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:1
4 раза 50%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
11 раз 69%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
26
26
17
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
98
511
215
115
215
115
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|12
|3
|3
|29 - 14
|39
|2.
|17
|10
|4
|3
|30 - 18
|34
|3.
|17
|10
|3
|4
|25 - 13
|33
|4.
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 21
|30
|6.
|16
|9
|2
|5
|23 - 18
|29
|7.
|16
|8
|5
|3
|19 - 16
|29
|8.
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|9.
|17
|7
|2
|8
|20 - 26
|23
|10.
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|23 - 25
|22
|12.
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|13.
|0:1
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|14.
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|15.
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|16.
|17
|4
|3
|10
|19 - 28
|15
|17.
|17
|3
|6
|8
|14 - 23
|15
|18.
|15
|3
|2
|10
|10 - 20
|11
|19.
|17
|2
|5
|10
|14 - 25
|11
|20.
|16
|1
|5
|10
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|3.
|8
|7
|0
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|3
|0
|14 - 5
|21
|5.
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|6.
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|7.
|9
|6
|1
|2
|14 - 10
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|9.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|10.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|14.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|17.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|6.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 13
|7
|14.
|8
|2
|0
|6
|6 - 12
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
|19.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|20.
|8
|0
|1
|7
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 6
|Крисьюма
|Аллано Лима
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7