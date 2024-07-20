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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 18.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:0
Второй тайм: 85'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
33' Желтая карточка
Cuiabano
1:0
38' Гол
Энрике Луис
50' Желтая карточка
Ромуло
52' Желтая карточка
Дамиан Суарес
77' Желтая карточка
Igor Gomes
78' Желтая карточка
Саварино Джефферсон
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
5
Данило
Барбоза
6
Че
Че
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
11
Сантос
Жуниор
99
Хесус
Игорь
1
Рочет
Серхио
3
Igor
Gomes
25
Меркадо
Габриэль
4
Ренан
Роберт
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
15
Гомес
Бруно
8
Энрике
Бруно
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
31
Аларио
Лукас
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

25%
16.7%
58.3%
6 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
3:2
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:1
БСА
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.8
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

1.71
1.42

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 4 0.22
Энрике Луис IX 3 0.17
Соарес Франсиско 3 (1) 0.17
Сантос Жуниор 3 0.17
Данило Барбоза 3 0.17
Баштуш Бартоломеу 3 0.17
Cuiabano 2 0.11
Эдуардо Карлос II 2 0.11
Понте Матео 2 0.11
Джеффиньо 1 0.06
Kaue 1 0.06
Lucas Halter 1 0.06
Jacob Montes 1 0.06
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Грегоре 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.29
Энрике Бруно 1 0.07
Борре Рафаэль 1 0.07
Igor Gomes 1 0.07
Фернандо Режес 1 0.07
Мальо Уго 1 0.07
Патрик Алан 1 0.07
Бустос Фабрисио 1 0.07
Витао 1 0.07
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Ромеро Оскар 4 0
Соарес Франсиско 3 0
Баштуш Бартоломеу 3 0
Данило Барбоза 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Грегоре 3 0
Джеффиньо 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Marlon Freitas 2 0
Lucas Halter 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Понте Матео 2 0
Cuiabano 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Марсал Фернандо 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Ярлен 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 5 0
Аларио Лукас 4 0
Меркадо Габриэль 4 0
Фернандо Режес 3 0
Патрик Алан 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Энрике Бруно 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Рочет Серхио 1 0
Гомес Бруно 1 0
Igor Gomes 1 0
José Maurisio3 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

10
4
Ботафого Рио-де-Жанейро
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
2
33%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
3
50%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

28
12
9 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
6
21%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
2
7%
4
33%
31-45
7
25%
1
8%
46-60
5
18%
4
33%
61-75
7
25%
3
25%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
21%
1
9%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
4
36%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 77%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
1
5
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
1.5
Больше Меньше
1
12
2
15
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 18 12 3 3 29 - 14 39
2.
Фламенго
 17 10 4 3 30 - 18 34
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 10 3 4 25 - 13 33
4.
Сан-Паулу
 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Байя
 17 9 3 5 27 - 21 30
6.
Крузейро
 16 9 2 5 23 - 18 29
7.
Форталеза Сеара
 16 8 5 3 19 - 16 29
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Васко да Гама
 17 7 2 8 20 - 26 23
10.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Атлетико Минейро
 16 5 7 4 23 - 25 22
12.
Жувентуде
 15 5 5 5 19 - 20 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
15.
Крисьюма
 16 4 5 7 23 - 26 17
16.
Витория
 17 4 3 10 19 - 28 15
17.
Коринтианс
 17 3 6 8 14 - 23 15
18.
Гремио
 15 3 2 10 10 - 20 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 5 10 14 - 25 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
3.
Байя
 8 7 0 1 14 - 5 21
4.
Форталеза Сеара
 9 6 3 0 14 - 5 21
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 1 2 14 - 6 19
6.
Сан-Паулу
 9 6 1 2 13 - 6 19
7.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
8.
Жувентуде
 8 5 3 0 13 - 4 18
9.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
10.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 11 - 7 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 8 2 0 6 6 - 12 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 8 1 2 5 8 - 14 5
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 6
Крисьюма Аллано Лима 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Куябано сделал результативную передачу.
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    • 38'
      Г О О О О Л - Энрике Луис IX бьет в цель!
    • 33'
      Куябано получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ботафого Рио-де-Жанейро
    Ничья
    Интернасьонал Порту Алегре
    1.73
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    6.80
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    5.20
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