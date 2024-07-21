Тур: 18.
1:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаCuiabano
1:0
38' ГолЭнрике Луис
50' Желтая карточкаРомуло
52' Желтая карточкаДамиан Суарес
77' Желтая карточкаIgor Gomes
78' Желтая карточкаСаварино Джефферсон
82' Желтая карточкаJohn Victor
90'+6
Ход матча
33'
38'
1:0
50'
52'
64'
64'
72'
77'
81'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
66
Cuiabano
6
Че
Че
99
Хесус
Игорь
40
Ромуло
15
Гомес
Бруно
21
Уэсли
Лопес
31
Аларио
Лукас
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Хесус ИгорьНападающий
- Запасные игроки
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
25 KaueПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
-
24 Anthoni
-
-
41 Matheus Dias
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
25%
16.7%
58.3%
6 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.8
1.67
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
41
34
Голов в среднем за матч
1.71
1.42
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
52
63
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.22
|Энрике Луис IX
|3
|0.17
|Соарес Франсиско
|3 (1)
|0.17
|Сантос Жуниор
|3
|0.17
|Данило Барбоза
|3
|0.17
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.17
|Cuiabano
|2
|0.11
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.11
|Понте Матео
|2
|0.11
|Джеффиньо
|1
|0.06
|Kaue
|1
|0.06
|Lucas Halter
|1
|0.06
|Jacob Montes
|1
|0.06
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.29
|Энрике Бруно
|1
|0.07
|Борре Рафаэль
|1
|0.07
|Igor Gomes
|1
|0.07
|Фернандо Режес
|1
|0.07
|Мальо Уго
|1
|0.07
|Патрик Алан
|1
|0.07
|Бустос Фабрисио
|1
|0.07
|Витао
|1
|0.07
|Гомес Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Ромеро Оскар
|4
|0
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Грегоре
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Саварино Джефферсон
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Понте Матео
|2
|0
|Cuiabano
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Борре Рафаэль
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Гомес Бруно
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
10
4
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
3
50%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
33%
61-75
4
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
3
50%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
29
12
10 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
6
21%
0
0%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
3
10%
4
33%
31-45
7
24%
1
8%
46-60
5
17%
4
33%
61-75
7
24%
3
25%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
5
36%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:0
4 раза 44%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 71%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
15
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
113
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|3
|3
|29 - 14
|39
|2.
|1:0
|18
|11
|3
|4
|26 - 13
|36
|3.
|17
|10
|4
|3
|30 - 18
|34
|4.
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 21
|30
|6.
|16
|8
|5
|3
|19 - 16
|29
|7.
|0:1
|17
|9
|2
|6
|23 - 19
|29
|8.
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|9.
|17
|7
|2
|8
|20 - 26
|23
|10.
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|23 - 25
|22
|12.
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|13.
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|14.
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|15.
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|16.
|17
|4
|3
|10
|19 - 28
|15
|17.
|17
|3
|6
|8
|14 - 23
|15
|18.
|15
|3
|2
|10
|10 - 20
|11
|19.
|17
|2
|5
|10
|14 - 25
|11
|20.
|16
|1
|5
|10
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|1:0
|10
|7
|1
|2
|15 - 6
|22
|3.
|0:1
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|4.
|8
|7
|0
|1
|14 - 5
|21
|5.
|9
|6
|3
|0
|14 - 5
|21
|6.
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|7.
|9
|6
|1
|2
|14 - 10
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|9.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|10.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|14.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 13
|7
|14.
|8
|2
|0
|6
|6 - 12
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
|19.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|20.
|8
|0
|1
|7
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 6
|Крисьюма
|Аллано Лима
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7