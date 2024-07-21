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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 18.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
33' Желтая карточка
Cuiabano
1:0
38' Гол
Энрике Луис
50' Желтая карточка
Ромуло
52' Желтая карточка
Дамиан Суарес
77' Желтая карточка
Igor Gomes
78' Желтая карточка
Саварино Джефферсон
82' Желтая карточка
John Victor
90'+6
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
5
Данило
Барбоза
6
Че
Че
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
11
Сантос
Жуниор
99
Хесус
Игорь
1
Рочет
Серхио
3
Igor
Gomes
25
Меркадо
Габриэль
4
Ренан
Роберт
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
15
Гомес
Бруно
8
Энрике
Бруно
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
31
Аларио
Лукас
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

25%
16.7%
58.3%
6 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
3:2
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:1
БСА
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.8
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

1.71
1.42

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 4 0.22
Энрике Луис IX 3 0.17
Соарес Франсиско 3 (1) 0.17
Сантос Жуниор 3 0.17
Данило Барбоза 3 0.17
Баштуш Бартоломеу 3 0.17
Cuiabano 2 0.11
Эдуардо Карлос II 2 0.11
Понте Матео 2 0.11
Джеффиньо 1 0.06
Kaue 1 0.06
Lucas Halter 1 0.06
Jacob Montes 1 0.06
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Грегоре 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.29
Энрике Бруно 1 0.07
Борре Рафаэль 1 0.07
Igor Gomes 1 0.07
Фернандо Режес 1 0.07
Мальо Уго 1 0.07
Патрик Алан 1 0.07
Бустос Фабрисио 1 0.07
Витао 1 0.07
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Ромеро Оскар 4 0
Соарес Франсиско 3 0
Баштуш Бартоломеу 3 0
Данило Барбоза 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Грегоре 3 0
Джеффиньо 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Marlon Freitas 2 0
Саварино Джефферсон 2 0
Lucas Halter 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Понте Матео 2 0
Cuiabano 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Марсал Фернандо 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Ярлен 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 5 0
Аларио Лукас 4 0
Меркадо Габриэль 4 0
Фернандо Режес 3 0
Патрик Алан 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Энрике Бруно 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Рочет Серхио 1 0
Гомес Бруно 1 0
José Maurisio3 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

10
4
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
3
50%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
33%
61-75
4
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
3
50%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

29
12
10 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
6
21%
0
0%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
3
10%
4
33%
31-45
7
24%
1
8%
46-60
5
17%
4
33%
61-75
7
24%
3
25%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:0
4 раза 44%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 71%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
1
5
2
7
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
11
1.5
Больше Меньше
1
13
2
16
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 12 3 3 29 - 14 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 18 11 3 4 26 - 13 36
3.
Фламенго
 17 10 4 3 30 - 18 34
4.
Сан-Паулу
 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Байя
 17 9 3 5 27 - 21 30
6.
Форталеза Сеара
 16 8 5 3 19 - 16 29
7.
Крузейро
 0:1 17 9 2 6 23 - 19 29
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Васко да Гама
 17 7 2 8 20 - 26 23
10.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Атлетико Минейро
 16 5 7 4 23 - 25 22
12.
Жувентуде
 15 5 5 5 19 - 20 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
15.
Крисьюма
 16 4 5 7 23 - 26 17
16.
Витория
 17 4 3 10 19 - 28 15
17.
Коринтианс
 17 3 6 8 14 - 23 15
18.
Гремио
 15 3 2 10 10 - 20 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 5 10 14 - 25 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 10 7 1 2 15 - 6 22
3.
Крузейро
 0:1 7 7 0 0 17 - 5 21
4.
Байя
 8 7 0 1 14 - 5 21
5.
Форталеза Сеара
 9 6 3 0 14 - 5 21
6.
Сан-Паулу
 9 6 1 2 13 - 6 19
7.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
8.
Жувентуде
 8 5 3 0 13 - 4 18
9.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
10.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 8 4 2 2 11 - 7 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 0:1 10 2 2 6 6 - 14 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 8 2 0 6 6 - 12 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 8 1 2 5 8 - 14 5
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 6
Крисьюма Аллано Лима 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Куябано сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Энрике Луис IX бьет в цель!
    • 33'
      Куябано получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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