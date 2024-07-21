  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 18.
Палмейрас Сан-Паулу
1:0
Второй тайм: 65'
Крузейро
0'
1:0
36' Гол
Лопес Хосе Мануэль
38' Желтая карточка
Барреаль Альваро
45' Желтая карточка
Абел Феррейра
45' Желтая карточка
Ромеро Лукас Даниэль
59' Желтая карточка
Лопес Хосе Мануэль
61' Желтая карточка
Вейга Рафаэль
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
6
Vanderlan
5
Морено
Анибал
8
Рафаэл
Жозе
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Андерсон
Фелипе
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
21
Барреаль
Альваро
10
Перейра
Матеус
30
Верон
Габриэл
11
Артур
Гомес
VIII
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3
Крузейро
4-4-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

30 матчей

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
3:1
К
1:1
К
0:1
СA
1:0
СA
2:2
К
1:1
СA
3:1
К
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
К
2:3
К
2:1
СA
2:1
БСА
1:1
БСА
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.57
1.2

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 5 (1) 0.28
Лопес Хосе Мануэль 5 0.28
Рони III 3 0.17
Вейга Рафаэль 2 0.11
Лазаро 2 0.11
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.11
Гомес Густаво 1 (1) 0.06
Морено Анибал 1 0.06
Фабиньо Энрике 1 0.06
Майке Роша 1 0.06
Риос Ричард 1 0.06
Витор Нуньеш 1 0.06
Рафаэл Жозе 0 0
Жонатан Луис 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.35
Верон Габриэл 4 0.24
Rafael VII 3 0.18
Виллиам Фуртадо 2 (1) 0.12
Артур Гомес VIII 2 0.12
Барреаль Альваро 1 0.06
Витиньо Виктор 1 0.06
Рамиро 1 0.06
Витал Матеус 1 0.06
Lucas Silva IV 1 0.06
Papagaio 1 0.06
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 6 0
Лопес Хосе Мануэль 5 0
Рони III 4 0
Морено Анибал 4 0
Менино Габриэль 4 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Рафаэл Жозе 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Вейга Рафаэль 1 1
Пикерес Хоакин 2 0
Эстевао 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
Риос Ричард 1 0
Kaiky Naves 1 0
Витор Нуньеш 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 5 0
Ромеро Лукас Даниэль 3 1
Перейра Матеус 4 0
Хавьер Марлон 0 2
Виллиам Фуртадо 3 0
Lucas Silva IV 3 0
Барреаль Альваро 3 0
Марсело Жоао 3 0
Machado 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Каики II 2 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Крузейро
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Крузейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

11
18
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Крузейро
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

14
6
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
2
33%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
7
50%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
2
33%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
3
17%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
4
36%
3
17%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

25
24
7 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
1
4%
5
21%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
8
32%
4
17%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
5
20%
6
25%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
23%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
4
31%
2
12%
46-60
4
31%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3
Крузейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0
Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро

Точный счет

2:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
4 раза 57%
3
3 раза 43%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
2
7
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
4
4
1.5
1
8
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
10
7
1.5
8
8
3
14
2.5
3
13
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 12 3 3 29 - 14 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 18 11 3 4 26 - 13 36
3.
Фламенго
 17 10 4 3 30 - 18 34
4.
Сан-Паулу
 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Байя
 17 9 3 5 27 - 21 30
6.
Форталеза Сеара
 16 8 5 3 19 - 16 29
7.
Крузейро
 0:1 17 9 2 6 23 - 19 29
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Васко да Гама
 17 7 2 8 20 - 26 23
10.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Атлетико Минейро
 16 5 7 4 23 - 25 22
12.
Жувентуде
 15 5 5 5 19 - 20 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
15.
Крисьюма
 16 4 5 7 23 - 26 17
16.
Витория
 17 4 3 10 19 - 28 15
17.
Коринтианс
 17 3 6 8 14 - 23 15
18.
Гремио
 15 3 2 10 10 - 20 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 5 10 14 - 25 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 10 7 1 2 15 - 6 22
3.
Крузейро
 0:1 7 7 0 0 17 - 5 21
4.
Байя
 8 7 0 1 14 - 5 21
5.
Форталеза Сеара
 9 6 3 0 14 - 5 21
6.
Сан-Паулу
 9 6 1 2 13 - 6 19
7.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
8.
Жувентуде
 8 5 3 0 13 - 4 18
9.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
10.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 8 4 2 2 11 - 7 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 0:1 10 2 2 6 6 - 14 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 8 2 0 6 6 - 12 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 8 1 2 5 8 - 14 5
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 6
Крисьюма Аллано Лима 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Ромеро Лукас Даниэль получил желтую карточку от судьи
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