Тур: 18.
2:0
Конец матча
0'
1:0
36' ГолЛопес Хосе Мануэль
38' Желтая карточкаБарреаль Альваро
45' Желтая карточкаАбел Феррейра
45' Желтая карточкаРомеро Лукас Даниэль
59' Желтая карточкаЛопес Хосе Мануэль
61' Желтая карточкаВейга Рафаэль
69' Желтая карточкаРафаэл Жозе
69' Желтая карточкаПерейра Матеус
76' Желтая карточкаJosé Maurisio3
2:0
90' ГолМенино Габриэль
90' Желтая карточкаМарсело Жоао
90'+6
Ход матча
36'
38'
45'
61'
65'
69'
69'
76'
90'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Победа «Палмейраса»
-
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
-
-
34 Kaiky Naves
-
57 Луиджи
-
44 Витор Нуньеш
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Диас ЛаутароНападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
30 матчей
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.57
1.2
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|5 (1)
|0.28
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0.28
|Рони III
|3
|0.17
|Вейга Рафаэль
|2
|0.11
|Лазаро
|2
|0.11
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.11
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.06
|Морено Анибал
|1
|0.06
|Фабиньо Энрике
|1
|0.06
|Майке Роша
|1
|0.06
|Менино Габриэль
|1
|0.06
|Риос Ричард
|1
|0.06
|Витор Нуньеш
|1
|0.06
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.35
|Верон Габриэл
|4
|0.24
|Rafael VII
|3
|0.18
|Виллиам Фуртадо
|2 (1)
|0.12
|Артур Гомес VIII
|2
|0.12
|Барреаль Альваро
|1
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.06
|Рамиро
|1
|0.06
|Витал Матеус
|1
|0.06
|Lucas Silva IV
|1
|0.06
|Papagaio
|1
|0.06
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|6
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|Рафаэл Жозе
|4
|0
|Рони III
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Менино Габриэль
|4
|0
|Вейга Рафаэль
|2
|1
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстевао
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Витор Нуньеш
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|5
|0
|Ivaldo
|5
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|3
|1
|Марсело Жоао
|4
|0
|Хавьер Марлон
|0
|2
|Виллиам Фуртадо
|3
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Барреаль Альваро
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Крузейро
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Крузейро
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
11
18
Палмейрас Сан-Паулу
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Крузейро
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
16
6
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
6%
2
33%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
7
44%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
33%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
33%
4
27%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
3
17%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
4
36%
3
17%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
27
24
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
1
4%
5
21%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
3
11%
4
17%
31-45
8
30%
30%
4
17%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
6
22%
6
25%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
23%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
4
31%
2
11%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3
Крузейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0
Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро
Точный счет
2:0
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
4 раза 57%
3
3 раза 43%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
28
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
55
44
19
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
125
117
89
315
314
117
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 6
|Крисьюма
|Аллано Лима
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7