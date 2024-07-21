  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 18.
Гремио
0:0
Перерыв
Витория
0'
17' Желтая карточка
Lucas Arcanjo
23' Желтая карточка
Андраде Лео
35' Желтая карточка
Janderson
45' Желтая карточка
Карбальо Фелипе

Ход матча

17'
 
Lucas Arcanjo
23'
 
Андраде Лео
33'
Джеромел Педро
Каннеманн Вальтер
 
35'
 
Janderson
45'
Карбальо Фелипе
 
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Гремио
Ничья
Витория
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Все Коэффициенты
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
8
Карбальо
Фелипе
14
Натан
Аллан
15
Эденилсон
дос
Сантос
21
Павон
Кристиан
7
Сотельдо
Йеферсон
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
40
Reynaldo2
4
Wagner
Leonardo
27
Raul
Caceres
16
Эстевес
Лукас
29
Willian
VI
5
Андраде
Лео
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
39
Janderson
9
Алеррандро
Гремио
4-4-2
Витория
5-3-2

История личных встреч

Гремио
Витория

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:0
К
0:3
СA
0:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:2
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Среднее время на гол

62
62

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.89
0.56

Среднее время на гол

101
162

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 3 (1) 0.19
Gustavo Gomes 2 0.13
Павон Кристиан 1 0.06
Сотельдо Йеферсон 1 0.06
Cuiabano 1 0.06
Эденилсон дос Сантос 1 0.06
Рейналдо Мануэл 1 0.06
Gustavo Martins 1 0.06
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Вильясанти Матиас 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.28
Алеррандро 3 (2) 0.17
Nascimento Leite Matheus II 2 0.11
Wagner Leonardo 2 (1) 0.11
Эстевес Лукас 1 0.06
Jose Hugo 1 0.06
Мота Жеан 1 0.06
Erick Castillo 1 0.06
Иури Фрейтас 1 0.06
Janderson 1 0.06
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Patric Calmon 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 4 1
Gustavo Gomes 5 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Эли Родриго 3 0
Дуглас XV 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Pepe4 1 1
Джеромел Педро 2 0
Эденилсон дос Сантос 2 0
Павон Кристиан 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Коста Диего 0 1
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Nata 1 0
Педро Жоао II 1 0
Gustavo Martins 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Андраде Лео 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Janderson 3 0
Lepu 3 0
Эстевес Лукас 3 0
Luan5 3 0
Camutanga 1 1
Nascimento Leite Matheus II 2 0
Lucas Arcanjo 2 0
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Муриэл Беккер 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Willian VI 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Алеррандро 1 0
Jose Hugo 1 0
Тиаго Карпини 1 0

Результаты матчей

Гремио
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Витория
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Гремио
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Витория
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

1
10
Гремио
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Витория
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

4
16

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
22%
6
40%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
2
67%
2
18%
76-90

Пропущено

11
14
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
4
36%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
1
9%
4
29%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
5
28%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
6
33%
76-90

Пропущено

20
29
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
20%
1
3%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
4
20%
7
24%
31-45
2
10%
7
24%
46-60
4
20%
6
21%
61-75
2
10%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Витория
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2
Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1

Результаты матчей

Гремио
Витория

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гремио
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
5
2
13
1.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 12 3 3 29 - 14 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 11 3 4 27 - 13 36
3.
Фламенго
 17 10 4 3 30 - 18 34
4.
Сан-Паулу
 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Байя
 17 9 3 5 27 - 21 30
6.
Форталеза Сеара
 16 8 5 3 19 - 16 29
7.
Крузейро
 17 9 2 6 23 - 20 29
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Васко да Гама
 17 7 2 8 20 - 26 23
10.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Атлетико Минейро
 16 5 7 4 23 - 25 22
12.
Жувентуде
 15 5 5 5 19 - 20 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
15.
Крисьюма
 16 4 5 7 23 - 26 17
16.
Витория
 0:0 18 4 4 10 19 - 28 16
17.
Коринтианс
 17 3 6 8 14 - 23 15
18.
Гремио
 0:0 16 3 3 10 10 - 20 12
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 5 10 14 - 25 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 1 2 16 - 6 22
3.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
4.
Байя
 8 7 0 1 14 - 5 21
5.
Форталеза Сеара
 9 6 3 0 14 - 5 21
6.
Сан-Паулу
 9 6 1 2 13 - 6 19
7.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
8.
Жувентуде
 8 5 3 0 13 - 4 18
9.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
10.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 0:0 9 3 2 4 7 - 9 11
14.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 0:0 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 11 - 7 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 10 2 2 6 6 - 15 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 8 2 0 6 6 - 12 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 0:0 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 0:0 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 6
Крисьюма Аллано Лима 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Весь список
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Витория
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