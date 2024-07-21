Тур: 18.
0'
17' Желтая карточкаLucas Arcanjo
23' Желтая карточкаАндраде Лео
35' Желтая карточкаJanderson
45' Желтая карточкаКарбальо Фелипе
52' Желтая карточкаLawan
60' Желтая карточкаWillian VI
1:0
63' ГолСотельдо Йеферсон
70' Желтая карточкаТиаго Карпини
90' Желтая карточкаЭстевес Лукас
90' Желтая карточкаReynaldo2
2:0
90' ПенальтиРейналдо Мануэл
90'+7
Ход матча
17'
23'
35'
45'
46'
52'
60'
63'
70'
76'
77'
90'
90'
90'
2:0
14
Натан
Аллан
97
Lepu
40
Reynaldo2
27
Raul
Caceres
29
Willian
VI
39
Janderson
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 NataЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
97 Caique IV
-
26 Van Van
-
23 Pepe4
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
-
40 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoНападающий
-
-
17 Jose Hugo
-
33 Lawan
-
44 Junior Roque
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Гремио
Витория
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Среднее время на гол
62
62
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
0.89
0.56
Среднее время на гол
101
162
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|3 (1)
|0.19
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.13
|Gustavo Gomes
|2
|0.13
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.13
|Павон Кристиан
|1
|0.06
|Cuiabano
|1
|0.06
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.06
|Gustavo Martins
|1
|0.06
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.28
|Алеррандро
|3 (2)
|0.17
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0.11
|Wagner Leonardo
|2 (1)
|0.11
|Эстевес Лукас
|1
|0.06
|Jose Hugo
|1
|0.06
|Мота Жеан
|1
|0.06
|Erick Castillo
|1
|0.06
|Иури Фрейтас
|1
|0.06
|Janderson
|1
|0.06
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|4
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Эли Родриго
|3
|0
|Дуглас XV
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Pepe4
|1
|1
|Джеромел Педро
|2
|0
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|Павон Кристиан
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Андраде Лео
|4
|0
|Эстевес Лукас
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Janderson
|3
|0
|Lepu
|3
|0
|Luan5
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Willian VI
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0
|Lucas Arcanjo
|2
|0
|Тиаго Карпини
|2
|0
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Jose Hugo
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Витория
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Гремио
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Витория
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
1
10
Гремио
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Витория
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
4
16
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
22%
6
35%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
1
11%
2
12%
76-90
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
2
67%
2
18%
76-90
Пропущено
11
14
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
4
36%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
1
9%
4
29%
76-90
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
3
25%
6
33%
76-90
Пропущено
20
31
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
4
20%
1
3%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
4
20%
7
23%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
2
10%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Витория
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2
Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1
Результаты матчей
Гремио
Витория
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:1
4 раза 22%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гремио
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
36
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
126
313
513
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 6
|Крисьюма
|Аллано Лима
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7