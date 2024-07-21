Тур: 18.
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаАлександр Кайо
36' Желтая карточкаРайан
37' Желтая карточкаGabriel Teixeira
0:1
37' ГолРомеро Анхель
39' Желтая карточкаЭнрике Густаво
54' Желтая карточкаКуэста Виктор
65' Желтая карточкаКану Рубенилсон
90' Желтая карточкаРамальо Андре
90' Желтая карточкаСантана Алекс
90'+9
Ход матча
27'
36'
37'
37'
0:1
39'
54'
63'
65'
71'
71'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.70 Победа «Байи»
-
16
Thaciano
25
Кака
II
37
Райан
46
Hugo
Farias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
23 Adriel Ramos
-
-
-
5 Rezende2
-
-
-
20 Yago I
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Hugo FariasПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Защитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
-
17 ЖованеНападающий
-
16 Энрике Педро
-
47 Tchoca
-
27 Bidon Breno
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Байя
Коринтианс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.78
0.88
Среднее время на гол
50
102
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.41
1.12
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
80
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|0.33
|Gabriel Teixeira
|4
|0.22
|Thaciano
|4
|0.22
|Эступиньян Оскар
|3
|0.17
|Лукас Жан
|2
|0.11
|Соуза Коули
|2
|0.11
|Александр Кайо
|2
|0.11
|Да Силва Лусиано
|1
|0.06
|Ademir Santos
|1
|0.06
|Жилберто Жуниор
|1
|0.06
|Ратао Рафаэл
|1
|0.06
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кака II
|3
|0.17
|Алберто Юри
|2
|0.11
|Гарро Родриго
|2
|0.11
|Ромеро Анхель
|2
|0.11
|Коронадо Игор
|1
|0.06
|Gustavo Mosquito
|1
|0.06
|Биду
|1
|0.06
|Жоване
|1
|0.06
|Hugo Farias
|0
|0
|Энрике Педро XI
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|6
|0
|Де Пена Карлос
|4
|0
|Thaciano
|4
|0
|Габриэл Шавьер
|3
|0
|Стум Эвералдо
|3
|0
|Александр Кайо
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Куэста Виктор
|2
|0
|Лукас Жан
|2
|0
|Rezende2
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Энрике Густаво
|4
|1
|Алберто Юри
|4
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Коронадо Игор
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Кака II
|2
|0
|Райан
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Байя
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Байя
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Коринтианс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
10
12
Байя
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Коринтианс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
5
36%
1
20%
76-90
Пропущено
6
15
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
2
33%
2
13%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
6
40%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
6
50%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Пропущено
16
6
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Забито
27
17
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 10
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
5
19%
7
41%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
7
26%
3
18%
61-75
7
26%
3
18%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
2
9%
4
19%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
4
18%
5
24%
31-45
3
14%
7
33%
46-60
6
27%
1
5%
61-75
2
9%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0
Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2
Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0
Результаты матчей
Байя
Коринтианс
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Байя
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
45
44
18
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
37
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
810
810
513
216
216
117
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 6
|Крисьюма
|Аллано Лима
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.70 Победа «Байи»
-