  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 18.
Байя
0:1
Конец матча
Коринтианс
0'
27' Желтая карточка
Александр Кайо
36' Желтая карточка
Райан
37' Желтая карточка
Gabriel Teixeira
0:1
37' Гол
Ромеро Анхель
39' Желтая карточка
Энрике Густаво
54' Желтая карточка
Куэста Виктор
65' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
90' Желтая карточка
Рамальо Андре
90' Желтая карточка
Сантана Алекс
90'+9
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
4
Кану
Рубенилсон
15
Куэста
Виктор
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
1
Ногейра
Хуго
3
Торрес
Феликс
5
Рамальо
Андре
25
Кака
II
2
Котулио
Матеус
37
Райан
80
Сантана
Алекс
10
Гарро
Родриго
46
Hugo
Farias
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
Байя
4-4-2
Коринтианс
3-5-2

История личных встреч

Байя
Коринтианс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:5
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СB
0:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
0.88

Среднее время на гол

50
102

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.41
1.12

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
80

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 6 (1) 0.33
Gabriel Teixeira 4 0.22
Thaciano 4 0.22
Эступиньян Оскар 3 0.17
Лукас Жан 2 0.11
Соуза Коули 2 0.11
Александр Кайо 2 0.11
Да Силва Лусиано 1 0.06
Ademir Santos 1 0.06
Жилберто Жуниор 1 0.06
Ратао Рафаэл 1 0.06
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кака II 3 0.17
Алберто Юри 2 0.11
Гарро Родриго 2 0.11
Ромеро Анхель 2 0.11
Коронадо Игор 1 0.06
Gustavo Mosquito 1 0.06
Биду 1 0.06
Жоване 1 0.06
Hugo Farias 0 0
Энрике Педро XI 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 6 0
Де Пена Карлос 4 0
Thaciano 4 0
Габриэл Шавьер 3 0
Стум Эвералдо 3 0
Александр Кайо 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Куэста Виктор 2 0
Лукас Жан 2 0
Rezende2 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Danilo XVI 1 0
Yago I 1 0
Marcos Victor 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 6 0
Raniele 6 0
Энрике Густаво 4 1
Алберто Юри 4 0
Мигель Карлос 3 0
Bidon Breno 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Ромеро Анхель 2 0
Коронадо Игор 2 0
Котулио Матеус 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Торрес Феликс 2 0
Раул Педро 2 0
Кака II 2 0
Райан 1 0
Рамальо Андре 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Сантана Алекс 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Hugo Farias 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Байя
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Байя
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Коринтианс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

10
12
Байя
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Коринтианс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
5
36%
1
20%
76-90

Пропущено

6
15
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
2
33%
2
13%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
6
40%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
6
50%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Пропущено

16
6
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Забито

27
17
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 10
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
5
19%
7
41%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
7
26%
3
18%
61-75
7
26%
3
18%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
2
9%
4
19%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
4
18%
5
24%
31-45
3
14%
7
33%
46-60
6
27%
1
5%
61-75
2
9%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0
Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2
Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0

Результаты матчей

Байя
Коринтианс

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Байя
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
4
4
1
8
2.5
2
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
7
4
5
1.5
1
9
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
8
10
8
10
1.5
5
13
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 12 3 3 29 - 14 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 11 3 4 27 - 13 36
3.
Фламенго
 17 10 4 3 30 - 18 34
4.
Сан-Паулу
 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Байя
 18 9 3 6 27 - 22 30
6.
Форталеза Сеара
 16 8 5 3 19 - 16 29
7.
Крузейро
 17 9 2 6 23 - 20 29
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 25 - 25 25
10.
Васко да Гама
 18 7 2 9 20 - 28 23
11.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
12.
Жувентуде
 15 5 5 5 19 - 20 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Коринтианс
 18 4 6 8 15 - 23 18
15.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
16.
Крисьюма
 16 4 5 7 23 - 26 17
17.
Витория
 18 4 3 11 19 - 30 15
18.
Гремио
 16 4 2 10 12 - 20 14
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 5 10 14 - 25 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 1 2 16 - 6 22
3.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
4.
Байя
 9 7 0 2 14 - 6 21
5.
Форталеза Сеара
 9 6 3 0 14 - 5 21
6.
Сан-Паулу
 9 6 1 2 13 - 6 19
7.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
8.
Жувентуде
 8 5 3 0 13 - 4 18
9.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
10.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 9 4 1 4 9 - 9 13
14.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 13 - 13 13
15.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 11 - 7 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
10.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 10 2 2 6 6 - 15 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 9 2 0 7 6 - 14 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 9 1 2 6 8 - 16 5
17.
Коринтианс
 10 1 2 7 4 - 16 5
18.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
19.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 6
Крисьюма Аллано Лима 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Весь список
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